ORRIBILE LIMA.

Lima d’inverno

In Lima La Horrible l’autore, Sbastian Salazar Bondy non narra le bruttezze della città, ma racconta di fatti culturali, politici e di personaggi agli inizi del 900.

Lima è orribile durante i 4 mesi dell’inverno australe.

Per circa 4 mesi all’anno a Lima, capitale del Perù, il sole praticamente non si vede. Il cielo si copre di banchi di nuvole grigie e di uno di nebbia, che invade la città. Poi c’è la garua, pioviggine.Spesso si raggiungono livelli del 100 per cento di umidità, con diversi problemi per la salute degli abitanti della città che soffrono in alte percentuali di disturbi reumatici e bronchiali. Secondo l’ agenzia meteorologica di stato quest’anno l’inverno a Lima rischia di essere uno dei più freddi degli ultimi tempi.

In passato diversi scrittori hanno raccontato l’inverno nella capitale peruviana. Herman Melville ha scritto che Lima è ” la più strana e triste città che si possa vedere”. Altri scritto hanno paragonato il suo cielo grigio al “ventre di un asino”. E diversi l’hanno fotografata come l’argentino Rodrigo Abd, che ha realizzato molte foto pubblicate dall’agenzia Associated Press.



Foto di Lima d’inverno, scattata da Rodrigo Abd