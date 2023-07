GENOCIDIO IN RUANDA. IL GENOCIDA PHILIPPE HATEGEKIMANA E’ STATO CONDANNATO ALL’ERGASTOLO.

Genocida Philippe Hategekimana

L’ex gendarme del distretto di Nyanza, Philippe Hategekimana è stato condannato il 28 giugno all’ergastolo dalla corte d’assise di Parigi per “genocidio” e “crimine contro l’umanità”. Durante i due mesi del processo, più di cento persone hanno testimoniato delle atrocità commesse a Nyanza tra la fine di aprile e la metà di maggio 1994.

·. La maggior parte delle accuse contro Philippe Hategekimana – divenuto Manier quando si è naturalizzato francese nel 2005 – è avvenuta in poche settimane, tra il 21 aprile e la metà di maggio 1994, nel settore di Nyanza (prefettura di Butare), a un centinaio di chilometri a sud di Kigali. Sostiene che in quel momento non si trovava più lì, ma a Kigali, dove sarebbe stato trasferito. Molti testimoni hanno detto il contrario.

Il processo durò trentatré giorni, dal 10 maggio al 28 giugno. Durante 288 ore di dibattito, circa 106 testimoni sono saliti sul banco dei testimoni per raccontare ciò che hanno visto, sentito e udito. Queste “dicerie” che la difesa, fornita in particolare da Emmanuel Altit e Alexis Guedj, ha cercato di mettere in primo piano per seminare dubbi nella testa dei giurati. “Le prove per sentito dire sono inammissibili”, ha insistito Me Guedj durante la sua argomentazione orale il 27 giugno. Prima di ricordare il giuramento dei giurati: “L’imputato si presume innocente, e il dubbio deve giovargli. »

La difesa ha logicamente insistito sulle incongruenze di date, su questi “dettagli” non chiari, come gli abiti indossati trent’anni fa dalle persone citate, o la marca e il colore dei veicoli visti sulla scena del delitto. Ma i testimoni e i documenti aggiunti al fascicolo dell’accusa permettono di farsi un’idea abbastanza precisa del clima che si è respirato in queste poche settimane durante le quali Philippe Hategekimana, oggi 66 anni, ha adottato un comportamento da killer “zelante”. , come riportato il 5 giugno, molto commosso, François Habimana, sopravvissuto al massacro della collina di Nyaburare.

Torniamo al 1994. Esattamente il 7 aprile, il giorno dopo la morte di Juvénal Habyarimana. Questo evento è un pretesto per chiudere le frontiere, erigere barriere, controllare le carte d’identità – sulle quali è apposta la scritta “Hutu” o “Tutsi” – e dare inizio al genocidio. Alla brigata della gendarmeria di Nyanza, tutti sono nervosi. I tutsi sono accusati dell’omicidio di Habyarimana e le baracche stanno bollendo. L’attentato all’aereo del presidente è una scintilla che ha solo degradato una già difficile convivenza tra hutu e tutsi.

Sono ricorrenti le parole di odio contro i tutsi, trattati come “cani” da alcuni ufficiali. Il Chief Warrant Officer Philippe Hategekimana non è l’ultimo a fare “commenti offensivi contro i tutsi”, ricorda Cyriaque Habyarabatuma. Udito il 16 maggio dalla corte d’assise in videoconferenza da Kigali, era al momento dei fatti a capo del corpo della gendarmeria di Butare. Dal 2004 e dalla sua condanna per partecipazione al genocidio, Cyriaque Habyarabatuma è detenuto nel carcere di Mageragere, alla periferia di Kigali.

E così via. Un esempio, forse il più crudele. Il 27 aprile, pochi giorni dopo l’attacco alla collina di Nyaburare, Philippe Hategekimana ha mobilitato la popolazione per una nuova offensiva. Questa volta si tratta di sterminare i profughi della collina di Nyamure, dove gli aggressori hanno subito diversi contraccolpi: donne e bambini hanno raccolto pietre, mentre gli uomini le hanno lanciate contro gli assassini. La risposta è terribile. La malta viene riutilizzata. “È come se la collina stesse crollando, ricorda una sopravvissuta, Florence Nyirabarikumwe, sentita il 12 giugno. Parti del corpo caddero su di noi. L’attacco ha causato quasi 11.000 vittime, secondo Valens Bayingana, un altro sopravvissuto che ha perso tutta la sua famiglia ed è tornato sulla scena dopo l’arrivo delle truppe dell’RPF. “Abbiamo contato i teschi quando li abbiamo seppelliti”, ha spiegato sul banco dei testimoni l’8 giugno.

Il processo a Philippe Hategekimana è stato reso possibile grazie al lavoro del Collettivo delle parti civili del Rwanda (CPCR). Informata da una lettera anonima della presenza dell’ex gendarme sul suolo francese (era una guardia giurata all’Università di Rennes II), l’associazione ha indagato e ha finito per sporgere denuncia nel 2015. Rintracciare i presunti genocidi residenti in Francia e indagare sui crimini che avrebbero commesso in Ruanda, tale è l’impegno divorante di Dafroza e Alain Gauthier. La lite della coppia è oggetto di un fumetto, Rwanda. All’inseguimento dei genocidaires, che sarà pubblicato il 14 settembre 2023 dalle edizioni Les Escales, con una prefazione di Gaël Faye. Quando hanno creato il CPCR nel 2001, non erano né avvocati né attivisti. Si innestano poi su sei denunce presentate da privati ​​o associazioni e cercano di “resuscitarle”, secondo Alain Gauthier, trovando testimoni, sopravvissuti, assassini. Altre ventinove denunce documentate dalla SCRC completano il quadro.







Un’immagine del genocidio in Ruanda