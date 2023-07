𝗔𝗻𝗰𝗵𝗲 𝗶𝗹 𝗳𝗮𝗹𝗲𝗴𝗻𝗮𝗺𝗲 𝘃𝘂𝗼𝗹𝗲 𝗶𝗹 𝗳𝗶𝗴𝗹𝗶𝗼 𝗱𝗼𝘁𝘁𝗼𝗿𝗲… 𝗹’𝗶𝗺𝗽𝗼𝗿𝘁𝗮𝗻𝘁𝗲 è 𝗰𝗵𝗲 𝗻𝗼𝗻 𝗱𝗶𝘃𝗲𝗻𝘁𝗶 𝘂𝗻 𝗕𝗿𝗶𝗮𝘁𝗼𝗿𝗲!

Faccio la falegnama.

Questo autunno il meccanismo delle graduatorie e delle messe a disposizione nelle scuole non mi ha permesso di fare l’insegnante. Come siamo abituati a fare noi giovani, ho cercato un altro lavoro e ora lavoro da un falegname, un lavoro che mi sta piacendo moltissimo e che mi ha dato molte soddisfazioni. Ogni lavoro รจ dignitoso, quello che toglie dignitร รจ l’arroganza dei Briatore, che vogliono decidere cosa fanno i figli degli altri in base a cosa fa comodo a loro.

Faccio la falegnama e nessun giornalista figlio di giornalisti dovrebbe discutere se รจ un lavoro dignitoso. Tutti i lavori sono dignitosi, e a togliere dignitร sono invece i CCNL (quelli “pirata” e quelli firmati da Landini e Sbarra) che permettono di lavorare anche a meno di 5โ‚ฌ/h. Quello che toglie dignitร รจ andare a lavorare e non essere sicuri di tornare a casa perchรฉ ai padroni e padroncini la sicurezza costa troppo e quindi si puรฒ morire come Luana D’Orazio, come tre persone fanno ogni giorno.

Quello che dร dignitร รจ organizzarsi tra noi, tra chi ogni giorno lavora o cerca lavoro. Per questo stiamo raccogliendo le firme su due proposte di legge:

per un #salariominimo di #almeno10 โ‚ฌ/h indicizzati

per introdurre il reato di omicidio sul lavoro come proposto da Rete Iside.

La nostra dignitร non la mendichiamo dai Briatore, dalle Santanchรจ, dall’Esselunga o dalle imprese travestite da cooperative. La nostra dignitร la conquistiamo!

Ps: e comunque il figlio di un falegname รจ stato il primo uomo ad andare nello spazio, i figli dei Briatoreโ€ฆ

Marta Collot Pap UP