PRIMO MINISTRO SPAGNOLO PEDRO SANCHEZ VOLA KIEV PER SOSTENERE VOLODYMYR ZELENSKY.

Pedro Sanchez stringe la mano a Volodymyr Zelensky

Sabato scorso, il primo ministro ad interim spagnolo Pedro Sánchez ha iniziato il semestre di presidenza dell’Unione europea di Madrid con una bellicosa visita a Kiev per sottolineare l’impegno del blocco nella guerra della NATO contro la Russia in Ucraina. La terza visita di Sánchez a Kiev dall’inizio della guerra nel febbraio 2022 si svolge una settimana dopo il fallito colpo di stato in Russia e mentre le potenze statunitensi ed europee si muovono verso l’invio di sempre più armi in Ucraina. Fa parte di una campagna per intensificare massicciamente il loro coinvolgimento nel conflitto, l’obiettivo principale del prossimo vertice NATO dell’11-12 luglio a Vilnius, in Lituania. Durante l’incontro con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, Sánchez ha chiarito che l’UE era pienamente allineata ai piani della NATO per un’incredibile escalation contro la Russia. Sánchez ha promesso il sostegno dell’UE all’Ucraina “finché sarà necessario” e “indipendentemente dal prezzo da pagare”, delineando un programma che porterà alla guerra totale con la Russia, uno dei principali stati dotati di armi nucleari. La dichiarazione guerrafondaia è stata seguita dalle promesse di Sánchez di sostenere il tentativo dell’Ucraina di diventare un membro della NATO. “La Spagna sostiene il rafforzamento della partecipazione politica dell’Ucraina attraverso la creazione di un Consiglio NATO-Ucraina, in cui l’Ucraina non sarà più una parte invitata, ma un membro a pieno titolo. Siamo anche favorevoli a rafforzare la cooperazione pratica, continuando l’adeguamento del vostro settore della difesa agli standard della NATO”, ha affermato Sánchez. Se la NATO ammettesse l’Ucraina, Kiev potrebbe quindi invocare l’articolo 5 del trattato NATO per chiedere che tutti i paesi della NATO, inclusa la Spagna, entrino in guerra con la Russia. Una tale guerra tra le principali potenze nucleari del mondo, e condotta dalle potenze della NATO come una guerra per smembrare e smilitarizzare la Russia, porterebbe inesorabilmente, a meno che non venga fermata dall’intervento indipendente della classe operaia, all’uso delle armi nucleari. Sánchez ha anche ribadito il suo “sostegno alla candidatura dell’Ucraina all’adesione all’Ue, che sarà tra le priorità della sua presidenza”. La Commissione europea, ha affermato Sánchez, ha recentemente pubblicato un aggiornamento intermedio sullo stato della candidatura dell’Ucraina che ha mostrato “progressi significativi” nell’attuazione delle raccomandazioni in vista dei colloqui di adesione. In autunno verrà pubblicato un rapporto scritto che delineerà “la base per ulteriori passi e decisioni”. L’Ucraina ha presentato domanda di adesione all’UE cinque giorni dopo l’invasione della Russia e ha ricevuto lo status di candidata diversi mesi dopo, il 23 giugno dello scorso anno. L’integrazione dell’Ucraina nell’UE si farebbe beffe dell’affermazione dell’UE secondo cui solo gli Stati con “istituzioni stabili che garantiscono la democrazia, lo stato di diritto, i diritti umani e il rispetto e la protezione delle minoranze” possono essere membri. Negli ultimi 16 mesi di guerra, l’Ucraina si è sempre più evoluta in un regime di estrema destra. Zelensky ha bandito 11 partiti politici con l’accusa di avere “legami con la Russia”; rafforzato i servizi segreti dell’Ucraina, la SBU, un’organizzazione nota per i suoi stretti legami con la scena neonazista ucraina; l’uso della tortura e dello stupro come metodi di “interrogatorio”; ha approvato leggi sul lavoro che consentono alle aziende di fissare salari e condizioni, imporre orari più lunghi, vietare scioperi e proteste e dare alle aziende il potere di licenziare i lavoratori senza preavviso; e distrutto ciò che restava di una magistratura indipendente. I “diritti delle minoranze” non esistono nemmeno sulla carta e sono state approvate leggi per cancellare la lingua e la cultura russa dalla società ucraina. L’ulteriore integrazione dell’Ucraina nell’UE non sta solo facendo esplodere la propaganda ufficiale sui valori europei e la democrazia. Sarebbe sequestrato dalle classi dirigenti europee per attuare ulteriormente le politiche di estrema destra che Kiev sta già attuando contro la classe operaia ucraina, per sopprimere i crescenti scioperi di massa, le proteste e le rivolte che stanno scoppiando in tutta Europa contro l’aumento dei prezzi, i bassi salari e la polizia violenza. A Kiev, Sánchez ha anche chiarito che la pace sarebbe arrivata solo alle condizioni della NATO, il che significa la capitolazione totale di Mosca, inclusa la rinuncia alla Crimea, ora tenuta dalle forze russe contro il regime pro-NATO a Kiev per quasi un decennio. In un attacco svelato alla proposta di pace della Cina, Sánchez ha “ringraziato” quei paesi che propongono una “pace giusta e duratura”, ma ha sottolineato che queste proposte non possono essere accettate perché si tratta di una “guerra di aggressione con un aggressore e una vittima” e “ aggressione russa illegale e ingiustificata contro l’Ucraina”. Questo è il solito mantra pro-Nato ripetuto incessantemente dall’inizio della guerra. In effetti, sono le potenze imperialiste, non Mosca, i principali aggressori in Ucraina e nell’Europa orientale. Con il suo sistematico accerchiamento militare della Russia, la NATO provocò deliberatamente l’intervento reazionario del regime di Putin. Da allora, ha continuato ad alimentare il conflitto. Sánchez ha anche parlato della tanto decantata controffensiva e ha impegnato maggiori aiuti militari. “Oggi l’Ucraina è nel mezzo di una controffensiva contro la Russia, un nemico che sta mostrando segni di debolezza”, ha detto Sánchez, riferendosi al fallito tentativo di colpo di stato del leader del gruppo Wagner Evgeny Prigozhin contro il presidente russo Vladimir Putin. La verità è che la decantata controffensiva dell’Ucraina continua a vacillare mentre decine di migliaia di soldati vengono mandati a morire nonostante miliardi di dollari in armi e addestramento. Le stime indicano che ben oltre Sánchez10.000 soldati ucraini sono già stati massacrati nelle ultime tre settimane durante la controffensiva per riconquistare poco più di 110 chilometri quadrati di territorio. Queste morti si aggiungono ai 200.000 ucraini, che si stima siano stati uccisi finora.

I leader dell’UE sono impegnati ad alimentare il bagno di sangue per sconfiggere militarmente la Russia. Al vertice dell’UE della scorsa settimana, il cancelliere tedesco Olaf Scholz ha chiesto una “strategia su come sostenere l’Ucraina” a lungo termine e si è vantato: “La Germania, come tutti sapete, è il secondo più grande sostenitore dell’Ucraina dopo gli Stati Uniti. E continueremo a farlo (…) e questo si collega a ciò che posso riferire parlando con loro (gli Stati Uniti) e con il primo ministro britannico, il presidente francese, anche parlando con il primo ministro polacco.

Per sapere chi è Pedro Sánchez, va ricordato che tempo fa affermo che il Sahara Occidentale, il cui popolo saharawi lotta per l’indipendenza, appartiene al Marocco.





Pedro Sanchez e il re del Marocco