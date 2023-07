La Cina riduce i tempi di percorrenza nelle sue regioni montuose

I nuovi treni ad alta velocità ridurranno i tempi di percorrenza nelle regioni montuose del Qinghai e dello Xizang (Tibet), sostenendo lo sviluppo economico e migliorando le condizioni per i viaggiatori locali. Di seguito la traduzione dell’articolo pubblicato lo scorso 30 giugno dal Global Times.

I treni ad alta velocità Fuxing, in grado di raggiungere velocità fino a 160 chilometri all’ora, inizieranno le operazioni su una distanza totale di 829 chilometri da Xining a Golmud nella provincia del Qinghai della Cina nordoccidentale, segnando il lancio ufficiale del treno ad alta velocità elettrico a unità multiple (EMU) sulla linea ferroviaria Qinghai-Xizang.

Come parte della ferrovia Qinghai-Xizang, la ferrovia in altopiano più lunga del mondo, la sezione Xining-Golmud funge da collegamento vitale sull’eccezionale percorso. Con il completamento della sezione da Xining a Golmud, l’intero viaggio può essere completato in sole cinque ore e 30 minuti, migliorando notevolmente la rete di trasporto nella regione ad alta quota.

Gli esperti hanno affermato che questo sviluppo darà nuovo slancio alla crescita economica regionale.

I nuovi treni ad alta velocità CR200J Fuxing sono stati appositamente progettati per operare lungo la ferrovia Xining-Golmud, tenendo conto delle condizioni di alta quota e di bassa temperatura del percorso.

Questi treni veloci sono dotati di tecnologie avanzate come la protezione dalle radiazioni ultraviolette e la resistenza al vento e alla sabbia, che consentono loro di soddisfare i requisiti operativi ad altitudini fino a 3.500 metri.

Inoltre, per adattarsi alle condizioni operative uniche della linea ferroviaria, l’intero treno Fuxing è stato aggiornato con migliori prestazioni di tenuta e un sistema di controllo della protezione contro le onde di pressione.

Questo significativo miglioramento consente la chiusura tempestiva delle prese d’aria dell’aria condizionata e delle uscite di scarico in risposta ai segnali della locomotiva quando si entra nei tunnel o si incontrano altri treni.

Evitando rapidi cambiamenti nella pressione dell’aria esterna, i passeggeri all’interno delle cabine del treno sperimenteranno un maggiore comfort e un viaggio complessivo più agevole, secondo China Railway Qinghai-Xizang Group Co.

In concomitanza con il lancio dei treni ad alta velocità sulla sezione Xining-Golmud della ferrovia Qinghai-Xizang, anche la ferrovia ad alta velocità Lanzhou-Xinjiang inizierà le operazioni sabato, segnando un’altra pietra miliare storica per la China Railway Qinghai-Xizang Group Co.

Questo lancio simultaneo segna la fine di un’era in cui la società non gestiva treni con la prestigiosa designazione “G” (che indica i treni ad alta velocità), evidenziando il progresso e la modernizzazione del trasporto ferroviario nella regione.

La China Railway Qinghai-Xizang Group Co si è impegnata ad accelerare la costruzione di corridoi ferroviari veloci. Questa iniziativa mira a migliorare il sistema di trasporto nella regione d’alta quota, creando un nuovo modello di rete con percorsi interconnessi. Gli obiettivi primari di questo sforzo sono sostenere lo sviluppo economico regionale e migliorare la convenienza per i residenti.

Il funzionamento degli EMU nella regione ad alta quota fa parte degli sforzi intensificati del governo per migliorare lo sviluppo delle infrastrutture nella Cina occidentale, ha dichiarato venerdì al Global Times Zhao Juan, ricercatore presso il China Railway Economic and Planning Research Institute, aggiungendo che questa regione è meno sviluppata in termini di servizi rispetto alla parte orientale del Paese a causa di vari fattori come l’alta quota e la complessa geologia.

Entro il 2035, la rete ferroviaria totale nello Xizang raggiungerà i 5.000 chilometri o più, inclusi 1.000 chilometri di linee ferroviarie a doppio binario, secondo il 14° piano quinquennale (2021-25) e i piani della rete ferroviaria a medio e lungo termine rilasciato dall’autorità della regione autonoma dello Xizang a febbraio.

L’introduzione del sistema ferroviario migliorerà in modo significativo la comodità del trasporto pubblico e stimolerà il turismo e gli investimenti nel Qinghai, nello Xizang e oltre, ha affermato Zhao.

