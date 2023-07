GLI STATI UNITI FORNIRANNO MUNIZIONI A GRAPPOLO ALL’UCRAINA

Questa decisione è stata riportata per la prima volta dalla National Public Radio e confermata mercoledì sera il 6 luglio dal funzionario dell’amministrazione, che ha parlato a condizione di anonimato per non rivelare discussioni politiche interne.

Cosa sono le munizioni a grappolo?



Le munizioni a grappolo, utilizzate per la prima volta durante la Seconda Guerra Mondiale, sono una classe di armi che comprende razzi, bombe, missili e proiettili d’artiglieria che si esplodono in area e spargono munizioni più piccole su una vasta area. Le munizioni a grappolo sono vietate in oltre 120 paesi del mondo.

Secondo i gruppi umanitari, un quinto o più dei proiettili possono rimanere, potenzialmente esplodendo se disturbati o maneggiati anni dopo.

Dalla Seconda Guerra Mondiale, le munizioni a grappolo hanno ucciso tra i 56.500 e gli 86.500 civili. Hanno anche ucciso e ferito decine di membri dei servizi americani. I civili, compresi i bambini in Siria, Yemen, Afghanistan, Libano, Balcani e Laos, continuano a soffrire a causa di incidenti che coinvolgono resti di munizioni a grappolo.

