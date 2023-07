IL CHIAPAS E’ MESSICO

Zapatisti con bandiere del Messico e dell’Esercito di Liberazione Nazionale

Nota di Radio Zapatista, tradotta da Francesco Cecchini per Ancora Fischia il Vento

Il Chiapas è il Messico: denunciano la situazione di guerra in Chiapas e la complicità dello Stato

“Il Chiapas è il Messico, e in Chiapas oggi si concentrano molte delle violenze che affliggono l’intero territorio messicano. La guerra che è stata imposta al nostro Paese dagli Stati Uniti, e che Felipe Calderón si è proposto di approfondire, raggiunge oggi l’intero territorio nazionale. (…) Il Chiapas è il Messico, e come in tutto il paese, il Chiapas sta vivendo tempi di estorsioni, sparatorie, sfollamenti forzati, tratta di donne e migranti, traffico di droga, rapimenti, omicidi di difensori del territorio, giornalisti, femminicidi. .. ”

– Pronuncia “Il Chiapas è il Messico”

In Chiapas c’è una violenza estrema che può essere qualificata come una situazione di guerra, e che è un riflesso e termometro di ciò che sta accadendo a livello nazionale e dell’irresponsabile omissione e/o complicità dei governi statale e federale. Lo hanno espresso in vari modi i presenti alla conferenza stampa organizzata dalla campagna nazionale e internazionale “Stop alla guerra contro i popoli zapatisti”, che si è svolta a Città del Messico il 5 luglio 2023. Hanno partecipato alla conferenza: Víctor Hugo López Rodríguez, segretario esecutivo della Rete Nazionale delle Organizzazioni Civili per i Diritti Umani “Tutti i Diritti per Tutti” (RedTDT); Dora Robledo, direttrice del Centro per i Diritti Umani Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba); Carlos González García, della commissione di coordinamento del Congresso Nazionale Indigeno – Consiglio Indigeno di Governo (CNI-CIG); la regista Natalia Beristáin Egurrola, che ha letto il pronunciamento della campagna; Susana, della Rete di Solidarietà Internazionale Norvegese; il ricercatore Gilberto López y Rivas, del Collettivo Llegó la Hora de los Pueblos. Durante la conferenza è stato annunciato un Global Day of Action che si terrà dal 13 al 16 luglio con l’obiettivo di informare la società sulla situazione della guerra in Chiapas, e un forum nazionale che si terrà tra il 24 e il 28 luglio. Luglio, con tre assi : violenza, giustizia e pace. Tutti i partecipanti hanno sottolineato la situazione di guerra nello stato: riattivazione del paramilitarismo, forte presenza della criminalità organizzata, comparsa di molteplici gruppi armati, militarizzazione allarmante che coincide con un aumento della violenza e della criminalità organizzata, repressione e criminalizzazione dei difensori dei diritti umani e dei giornalisti, tortura sistematica, traffico di esseri umani e di droga. Allo stesso tempo, hanno evidenziato la discrepanza tra la violenza scatenata nello stato e la negazione, l’inerzia e la complicità criminale sia del governo statale che di quello federale. Víctor López ha evidenziato come esempio il fatto che, la scorsa settimana, mentre 16 dipendenti pubblici della Segreteria di Pubblica Sicurezza rimanevano sequestrati nelle mani della criminalità organizzata, il governatore del Chiapas Rutilio Escandón, in una conferenza mattutina, ha omesso il fatto e si è limitato per dare le previsioni del tempo. E il presidente della repubblica, di fronte ai ripetuti attacchi dell’organizzazione paramilitare ORCAO contro le comunità zapatiste, mente, minimizza i fatti e diffama le organizzazioni per i diritti umani che denunciano tali violenze. Come hanno denunciato Frayba, RedTDT e molte altre organizzazioni e individui, questa inazione e occultamento da parte dello Stato è il prodotto della continuità delle strategie di controinsurrezione progettate dal Ministero della Difesa dagli anni ’90, ora con nomi diversi, nuovi attori e forme diverse . E riflette anche i tentativi della “Quarta Trasformazione” di nascondere la grave situazione del Paese, con una militarizzazione senza precedenti nella storia, il predominio della criminalità organizzata in stretta relazione con i diversi livelli di governo e quasi 154 1.000 assassinati, quasi 43.000 scomparsi , e 69 giornalisti e 94 difensori della terra e del territorio assassinati. Hanno anche sottolineato che, contrariamente al discorso ufficiale, invece di ridurre la criminalità, la militarizzazione ha notevolmente aumentato la violenza criminale. Come ha ricordato Carlos González, sebbene ciò sia visibile su tutto il territorio nazionale, è particolarmente evidente intorno a megaprogetti come il Treno Maya e il Corridoio Transistmico, dove la crescente influenza della Marina è accompagnata da una crescente presenza anche della criminalità organizzata. E mentre le azioni criminali non vengono combattute (gli attacchi dell’ORCAO alle comunità zapatiste; gli scontri tra cartelli, il reclutamento forzato e lo sfollamento forzato di migliaia di persone a Frontera Comalapa; il terrore vissuto dalla popolazione di Pantelhó, ecc.), i difensori di la terra e il territorio sono criminalizzati e repressi con una violenza esemplare. Gilberto López y Rivas, che ha approfondito la questione del paramilitarismo in Messico, ha invitato i media indipendenti, le scienze sociali e gli accademici impegnati a rompere l’assedio dell’informazione costruito dal governo e a diffondere, con fondate basi, la situazione di guerra in Chiapas e nel paese.

Il Chiapas è il Messico.

Fermiamo la guerra contro i popoli e le comunità zapatiste

Il Chiapas è il Messico, e in Chiapas oggi si concentrano molte delle violenze che affliggono l’intero territorio messicano. La guerra che è stata imposta al nostro Paese dagli Stati Uniti, e che Felipe Calderón si è proposto di approfondire, raggiunge oggi l’intero territorio nazionale. Il confine si è spostato a sud-est, e con esso la guerra, una guerra che l’attuale amministrazione non ha fermato: 153mila 941[1] omicidi volontari, 42mila 935[2] dispersi e scomparsi, 69[3] giornalisti e 94[4] difensori della terra e del territorio, delle popolazioni indigene e dell’ambiente assassinati nel processo di ricolonizzazione militarizzata e criminale in corso nell’attuale sessennio.

Il Chiapas è il Messico, e come in tutto il paese, il Chiapas sta vivendo tempi di estorsioni, sparatorie, spostamenti forzati, tratta di donne e migranti, traffico di droga, rapimenti, omicidi di difensori della terra, giornalisti, femminicidi… I fatti non si possono nascondere: a Chicomuselo i paramilitari perseguitano la popolazione per far cessare l’opposizione e autorizzare la riapertura di una miniera di barite, provocando sfollamenti forzati. A Comalapa, anche le dispute territoriali tra gruppi della criminalità organizzata provocano lo sfollamento forzato di migliaia di persone. Nelle immediate vicinanze di Tuxtla Gutiérrez, un camion che trasporta clandestinamente migranti si ribalta e almeno 56 persone muoiono e altre 70 rimangono ferite. A Pantelhó, persone armate assassinano Simón Pedro, difensore dei diritti dei popoli indigeni e membro dell’Organizzazione della società civile Las Abejas de Acteal. A Santa Martha, comune di Chenalhó, uomini armati attaccano famiglie vittime di sfollamenti forzati e uccidono sette persone Tzotzil. A San Cristóbal de las Casas, gruppi armati si aggirano per la città, mostrando la loro capacità di mobilitazione e potenza di fuoco… Il conteggio potrebbe continuare, poiché nello stato del Chiapas si verificano ogni giorno nuovi atti di violenza. Gruppi di criminalità organizzata, narcoparamilitari e paramilitari operano nella totale impunità in tutto il territorio del Chiapas. In risposta, il governo federale invia i militari e la Guardia nazionale a un’entità che ha già una grande presenza di forze militari dal 1994. Questa rimilitarizzazione non si è tradotta in una riduzione della violenza e degli affari illegali, al contrario, i gruppi della criminalità organizzata hanno diversificato le loro attività economiche e hanno intensificato i loro attacchi contro le città e le comunità. In questo contesto, i gruppi paramilitari e di tipo paramilitare che operano nella totale impunità in Chiapas da tre decenni hanno intensificato le loro azioni bellicose contro i popoli zapatisti. L’Organizzazione regionale dei coltivatori di caffè di Ocosingo (ORCAO), che opera al servizio di diversi governi, partiti politici e gruppi di potere nella regione almeno dal 2000, ha effettuato tra il 2019 e il 2023 più di 100 attacchi contro le città zapatiste. Caracol 10, Floreciendo la Semilla Rebelde, con sede a Patria Nueva, Junta de Buen Gobierno Nuevo Amanecer en Resistencia e Rebeldía por la Vida y la Humanidad. Gli attacchi, le aggressioni e le provocazioni sono costanti e si sono intensificati dal 2019. Le autorità zapatiste, le organizzazioni per i diritti umani e almeno tre missioni civili di osservazione lo hanno documentato e pubblicizzato in rapporti pubblici e conferenze stampa. Condividiamo in allegato a questa dichiarazione un resoconto dettagliato di molti di questi attacchi.

Zapatista di Liberazione Nazionale e al Congresso Nazionale Indigeno, l’8 giugno 2023, in Messico e nel mondo abbiamo realizzato 72 azioni (36 nazionali e 36 internazionali) per rendere visibili queste denunce e chiedere Fermare la guerra contro i popoli zapatisti e fermare la guerra in Chiapas. Queste azioni di solidarietà hanno continuato a essere svolte in diversi stati e paesi. Le risposte sono arrivate poche settimane dopo: dal 19 al 22 giugno 2023, membri dell’ORCAO hanno effettuato nuovi attacchi coordinati in tre comunità zapatiste: Emiliano Zapata, San Isidro e Moisés y Gandhi, che fanno parte della Regione Moisés y Gandhi, e si trovano nel comune ufficiale di Ocosingo, Chiapas. Gli attacchi vanno dall’incendio della trama alle incursioni armate. Questi attacchi sono durati, in questa occasione, tre giorni e sono stati contati almeno 800 colpi di diversi calibri, oltre all’incendio di appezzamenti vicini alle case delle famiglie zapatiste. Il 23 giugno, nella sua conferenza mattutina dal Chiapas, il capo dell’Esecutivo Federale, accompagnato dal Segretario dell’Interno, dal Segretario alla Difesa Nazionale e dal governatore locale, ha minimizzato il grave contesto di quello Stato e gli attacchi ampiamente documentati contro zapatisti comunità. Proseguo, inoltre, con le interdizioni nei confronti di organizzazioni e persone che difendono il territorio, i diritti umani, e organizzazioni che documentano e denunciano questa e altre violenze. Queste risposte, sia dell’ORCAO che del Presidente del Messico, ci preoccupano e ci allarmano: l’ORCAO continua e aumenta le sue operazioni armate, mentre il Presidente del Messico copre, con il suo discorso, gravi atti di violenza che sono in netto aumento . La negazione, la minimizzazione e il travisamento di questa provata realtà diventano un mantello di impunità che protegge i gruppi paramilitari. Peggio ancora, il presidente del Messico ha ripreso il discorso dei suoi predecessori quando hanno sottolineato che questi conflitti erano tra gruppi locali o “tra comunità”, sottraendosi così a ogni responsabilità dello Stato ed emulando Felipe Calderón e la sua offensiva “si ammazzano a vicenda “.

Questo panorama ci porta come individui, città e comunità organizzate, in Messico e in altre parti del mondo, a raddoppiare i nostri sforzi per fermare la guerra contro le comunità zapatiste e in Chiapas. Oggi ratifichiamo che l’attuale governo non solo non ascolta, ma continua anche a consentire e sostenere una strategia di controinsurrezione e guerra criminale. Pertanto chiamiamo:

1. Denunciare la guerra contro i popoli zapatisti e in Chiapas in generale, e sottolineare la responsabilità dei governi statale e federale.

2. Realizzare campagne di informazione e azioni di solidarietà in tutto il paese e in altri paesi per informare su questa guerra contro i popoli e le comunità zapatiste e sulla guerra in Chiapas.

3. Da questo spazio di coordinamento nazionale, indichiamo la Giornata Mondiale di Azione Fermare la guerra contro i popoli zapatisti. Dall’orrore della guerra alla resistenza per la vita, il 13, 14, 15 e 16 luglio, che mira a informare la società sulla situazione della guerra contro i popoli zapatisti e in Chiapas. Questa giornata includerà:

A. Volantini e distribuzione di informazioni

B. tabelle informative

C. eventi artistici

D. mobilitazioni

Allo stesso modo, tra il 24 e il 28 luglio terremo un forum nazionale con tre assi, violenza, giustizia e pace. Allo stesso modo, condividiamo che siamo in grado di svolgere un lavoro di osservazione e accompagnamento nel territorio zapatista quando le condizioni lo consentono. Invitiamo a schierare tutta la solidarietà possibile con i popoli zapatisti, a non cadere nell’indifferenza e nell’evasione individualista di fronte agli attacchi che i popoli e le comunità di quello stato subiscono quotidianamente. Il Chiapas è il Messico, e oggi il Messico e il mondo devono vigilare e agire contro la guerra ea favore della pace, con giustizia e dignità.

Spazio di coordinamento nazionale

Fermiamo la guerra contro i popoli zapatisti



Mappa del Messico con il Chiapas in rosso