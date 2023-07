Processo WaffenKraft: ecco come avrebbe dovuto essere ucciso Mélenchon

Martedì 27 giugno 2023, il piano di assassinio di Jean-Luc Mélenchon è tornato nel processo WaffenKraft durante l’interrogatorio di “Confucius”, lo pseudonimo di Évandre A. Durante l’udienza, la mente del gruppo neonazista ha fatto alcune agghiaccianti rivelazioni.

Fonte: L’insoumission

“Alexandre (il leader del gruppo) ha detto che voleva andare a una riunione in auto, armarsi di un fucile di precisione, far sporgere la canna quel tanto che basta dal bagagliaio e sparare a [Jean-Luc Mélenchon] nel bel mezzo del suo discorso”; “voleva morire per la causa, far parlare di sé”, “avevamo le date degli incontri”…

“Confucio” è il più anziano dei quattro imputati. Viene presentato come “il più riflessivo”, “l’ideologo” e “la mente”. Le sue argomentazioni spaziano dalla negazione della violenza di estrema destra al negazionismo totale, all’ammirazione per F. Fillon, A. Soral e A. Hitler, l’affermazione dei fondamenti scientifici e biologici dell’incompatibilità tra le razze e la riflessione tattica sul modo migliore per liberare la Francia dalla “morsa del governo sionista di Israele”, secondo le sue parole, e per proteggere la razza bianca dagli inevitabili danni della mescolanza razziale. Benvenuti nell’agghiacciante mondo di Evandre A. alias “Confucio” leader del gruppo WaffenKraft.

La strategia di demonizzazione può essere applicata al nazismo?

Evandre A., alias “Confucio”, è descritto come “ideologo” del gruppo “WaffenKraft”. Quando è salito sul banco dei testimoni, la maggior parte dell’interrogatorio ha riguardato l’ideologia nazionalsocialista, che egli ha affermato di “propagandare”. La sfida consisteva nel determinare il ruolo che questa ideologia avrebbe potuto avere nell’incoraggiare la formazione di un “gruppo o cospirazione per preparare uno o più atti terroristici”, per parafrasare il Codice penale.

Nella maggior parte delle sue risposte, l’ideologo ha seguito una linea ben nota all’estrema destra: la de-demonizzazione.

Fin dalla prima domanda del Presidente, “Confucio” presenta la WaffenKraft come “un gruppo di discussione, per me erano battute”. Scherzi che lui “non prendeva sul serio”. Questa sarà la sua risposta quando il tribunale rivedrà gli scambi con “Siel”. Siel lo ha consultato per “comprare due grossi fucili semiautomatici”. Confucio ha insistito sul fatto che “non era serio”. “Siel” scrive che è “caldo per una serie di film” (nome in codice per attacco). La mente del gruppo lo considera “solo un gioco”.

Il Presidente è arrivato persino a chiederglielo apertamente: “Come si può essere nazisti scherzando? Nella tua ideologia, il mondo sta crollando, la razza bianca è minacciata, come puoi pretendere di parlare con leggerezza? “Confucio” mantiene la sua linea: “quando si ha una vita difficile, ci si sente impotenti, quindi questo gruppo serve come sfogo” per le nostre “fantasie”. Poi conclude con questa frase agghiacciante: “Sapevo che non eravamo abbastanza pronti”. Scherzi, solo perché non hanno la forza di metterli in pratica? La dedizione finisce per rivelare ciò che è in realtà: una facciata.

Dopo l’umorismo viene la seconda tecnica di occultamento: la cospirazione. “Confucio” ammette di essere stato un ammiratore del regime di Adolf Hitler. Aveva una svastica nella sua camera da letto. L’ideologo spiega di aver apprezzato “l’estetica del regime nazista”, ma di non aver provato alcuna attrazione per la violenza fisica. In un certo senso, sta cercando di spiegare alla corte che è una sorta di nazista non violento. Come è possibile conciliare due termini così antagonisti, da parte di una persona che non sembra essere totalmente priva di pensiero? La risposta si può riassumere in una parola: negazione dell’Olocausto.

L’ideologo della WaffenKraft iniziò persino a scrivere un libro per “mitigare il caso della Seconda Guerra Mondiale, perché il principale ostacolo al sostegno del nazismo sono i crimini commessi durante quel periodo”. All’epoca Confucio non credeva alla Shoah, né alla maggior parte delle atrocità commesse dal regime di Hitler. Così iniziò a scrivere La seconda guerra mondiale vista dagli hitleriani.

La distorsione della storia, una disciplina in cui Eric Zemmour eccelle regolarmente. Mettere insieme contro-narrazioni, a prescindere dalle fonti e dal rigore del metodo, per poter poi sostenere che tutto è relativo, una questione di punti di vista, ci sono versioni diverse. Il trucco è noto.

“Il razzismo non mi sembra incompatibile con la nostra Repubblica”.

L’ultima tecnica di de-demonizzazione è l’inserimento in un campo ideologico più ampio, soprattutto dopo che il presidente del tribunale ha chiesto a “Confucio” la centralità del razzismo nel suo impegno contro il nazismo. Il magistrato ha cercato di capire le implicazioni per lui di una tale ideologia. Ha formulato la domanda nel modo seguente: “Lei spiega di avere paura di una guerra civile perché, secondo lei, le diverse razze non possono convivere pacificamente. Questa paura della guerra civile potrebbe giustificare gli attacchi terroristici? Il nazismo non è fondamentalmente incompatibile con la Repubblica?

L’ideologo risponde in modo lapidario: “Il razzismo non mi sembra incompatibile con la nostra Repubblica, ad esempio quando François Fillon propone quote di immigrazione per Paese, mi sembra una soluzione soddisfacente”.

Questa incursione nel campo repubblicano, basata su proposte politiche simili, è una tecnica ampiamente utilizzata da Jean-Marie Le Pen prima di intraprendere il suo monologo negazionista. Il fondatore del Front National si è presentato come rappresentante della destra nazionale. Più tardi, quando Marine Le Pen è diventata leader del partito, la de-demonizzazione sarebbe stata la sua strategia politica centrale.

Per concludere questa sezione sulla tecnica della de-demonizzazione, vale la pena notare che questo processo ha infranto gran parte di questa nebbia. In particolare, quando “Siel” chiede a Confucio un consiglio sui libri di propaganda per i “normalisti” (tutti coloro che non sono nazisti) verso la loro ideologia e il loro gruppo. L’ideologo spiega: “È meglio dare loro prima un romanzo come I quaderni di Turner, piuttosto che Assedio, che è un manuale di terrorismo, perché sarebbe mettere il carro davanti ai buoi”. Dopo di che, per Confucio sarà molto più difficile spiegare che non ha alcun interesse per l’aratro.

Infine, dopo l’incontro a Tours, dove questa volta il gruppo neonazista si è riunito nella vita reale, “Confucio” ha spiegato a “Siel” che non poteva andare oltre l’organizzazione di attentati: “Io sono un prete, tu sei un guerriero, non posso permettermelo ma capisco la necessità di un’azione violenta”. Dopo aver letto questi scambi, la sua difesa cominciò a incrinarsi e “Confucio” iniziò ad ammettere che i suoi consigli di lettura e la costruzione ideologica che aveva diffuso all’interno del gruppo “WaffenKraft” avevano contribuito a giustificare la necessità di organizzare attentati.

La difficile questione della deradicalizzazione

Durante l’interrogatorio, Confucio ha affermato di essere in fase di “deradicalizzazione”, parola sua (sussurrata dal suo avvocato?). In tutto ciò, egli sostiene la sua tesi secondo cui è possibile essere nazisti senza sostenere la violenza fisica contro le persone. Tuttavia, spiega di aver preso coscienza della violenza psicologica che tale ideologia esercita e di essersi “ingannato” sulla stretta compenetrazione tra terrorismo, scatenamento della violenza contro le persone e ideologia di ultradestra, a maggior ragione il nazismo. “Mi ero convinto che l’ideologia non fosse pericolosa, ma quando ci si pensa, bisogna ammettere che il nazionalsocialismo è pericoloso”, ammette.

Una simile affermazione non gli costa molto, si potrebbe pensare leggendo queste righe. Questo è un processo: il suo obiettivo principale è evitare la prigione. Tuttavia, riteniamo che valga la pena di trascrivere le sue parole, in modo da esercitare uno spirito critico illuminato, per lanciare l’allarme e lottare più efficacemente contro la rinascita dell’ideologia nazionalsocialista e la sua strutturazione come movimento politico attivo.

Sul tema della Shoah, afferma di aver “cambiato idea quando ho letto Se questo è un uomo di Primo Levi”. A questo punto del suo processo di autodichiarazione di deradicalizzazione, Confucio è in grado di ammettere soltanto: “Oggi sono pronto ad ammettere che ci possono essere state delle persecuzioni”. Una frase che, come sottolinea l’avvocato Licra, è ancora una minimizzazione dei crimini commessi dai nazisti, e quindi negazionismo.

In un questionario ideato da Confucio per selezionare i membri che potevano entrare nel gruppo “WaffenKraft”, c’è una domanda sulle persone LGBT. Alla domanda del presidente del tribunale su quale fosse la risposta necessaria per ottenere “il miglior voto possibile”, l’imputato ha risposto che era necessario evidenziare “il problema della differenza tra biologia e comportamento”, per dire che si trattava di “una malattia da curare”. Poi, cercando di tornare alla sua linea di difesa, l’ideologo ha dichiarato “a quel punto, la vediamo come una verità scientifica, è triste ma è così”.

“La destra americana presenta il razzismo non come un’ideologia ma come una scienza, e questo mi rende più difficile la de-radicalizzazione”.

È questo il problema, nelle parole dello stesso “Confucio”: “La destra americana presenta il razzismo non come un’ideologia ma come una scienza, e questo rende più difficile per me la de-radicalizzazione”. Siamo solo all’inizio del suo interrogatorio, e questa piccola frase risuonerà per tutte le quasi quattro ore di domande e risposte.

L’impressione è che la persona che ci ha voltato le spalle per rivolgersi al tribunale non sia davvero convinta di questo nuovo concetto che deve difendere per evitare il carcere. Per anni, dopo aver scoperto l’antisemita Alain Soral, “Confucio” si è immerso in questa ideologia, che pretende di dimostrare scientificamente che l’umanità è divisa in razze biologiche, genetiche e che in questo codice genetico sono inscritti modi di pensare e di agire. Divenne ideologo, propagandista, traduttore e persino autore di due libri.

È davvero possibile uscire completamente da questo modo di pensare? La scienza ha sempre difficoltà a dimostrare che qualcosa non esiste. Per questo non è in grado di smontare le affermazioni di una pseudo-scienza che cerca solo di sostenere i propri capricci, stravolgendo allegramente il braccio del metodo scientifico. È possibile deradicalizzare? Quali sono i percorsi, le strutture e i metodi per ottenerla? Si tratta di una domanda importante per la nostra società, in un momento in cui la Francia si trova ad affrontare l’aumento simultaneo del terrorismo di estrema destra e del jihadismo.

Dobbiamo trovare il modo di valutare la radicalizzazione e la deradicalizzazione. Anche il leader del gruppo neonazista Alexandre Gilet, come la maggior parte dei terroristi jihadisti, alla fine uscirà di prigione. Cosa faremo con questi individui quando usciranno di prigione? Per assicurarci che non escano ancora più pericolosi di come sono entrati, la domanda deve essere posta ora.

“Confucio” è stato condannato a cinque anni di reclusione, due dei quali non sospesi