Bombe a grappolo, l’appello della Cambogia a Kiev: “Abbiate pietà del vostro popolo”:

Gli Usa invieranno a Kiev bombe a grappolo, con gravi rischi per i civili. E la Cambogia ricorda il dramma dei bombardamenti americani con le munizioni vietate.

Bombe a grappolo, l’appello della Cambogia a Kiev

Lo scorso 7 luglio Jake Sullivan, consigliere per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti, aveva dichiarato che Washington ha deciso di inviare munizioni a grappolo all’Ucraina, anche se le Nazioni Unite si oppongono al loro utilizzo: “Il trasferimento di munizioni a grappolo da 155 mm all’Ucraina è necessario a causa della crescente carenza di proiettili di artiglieria che l’Ucraina continua ad affrontare. Ciò consentirà di creare un “ponte” per l’ulteriore produzione e approvvigionamento di artiglieria”.

Il Washington Post ha sottolineato che “le munizioni a grappolo sono pericolose per i civili. 20 anni fa, il Pentagono aveva stimato il tasso di ordigni inesplosi al 6%. (Altre stime parlano di un più probabile 14%.) Almeno 4 delle 72 submunizioni trasportate da ogni granata rimarranno inesplose su un’area di circa 22.500 metri quadrati”.

James Marks, ex maggiore generale dell’esercito americano, ha spiegato quali munizioni a grappolo gli Stati Uniti forniranno all’Ucraina: “Questo è ciò che chiamiamo munizioni a duplice uso convenzionali avanzate. Questa è una bomba che esplode, ma poi disperde queste piccole bombe su un’area molto più ampia. E se vengono migliorati, possono colpire carri armati e veicoli corazzati, oltre al personale. Tutto dipende da cosa li fa esplodere. Il problema è che diventano molto, molto pericolosi in termini di capacità umane. Cosa accadrà ai civili dopo che i combattimenti saranno cessati?

“Abbiate pietà del vostro popolo”: La Cambogia esorta l’Ucraina a non utilizzare le bombe a grappolo

Il Primo Ministro della Cambogia, Hun Sen, ha scritto su Twitter che il suo Paese sta lottando da più di mezzo secolo con le conseguenze dei bombardamenti degli Stati Uniti con tali munizioni all’inizio degli anni Settanta.

“È passato mezzo secolo. Allora non c’erano semplicemente i mezzi per eliminarle. Abbiate pietà del popolo ucraino, mi rivolgo agli Stati Uniti come fornitore e all’Ucraina, come destinatario di tali proiettili, affinché non utilizzino queste munizioni in guerra, perché le vere vittime saranno i civili ucraini