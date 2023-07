Perché la “Gold-Brics” è un vero tornante della storia

Giuseppe Masala





Come si sa John Meynard Keynes non era un estimatore dell’Oro che considerava “un residuo barbarico”. In particolare questo per l’economista britannico valeva qualora venisse usato questo particolare elemento chimico come “moneta”. A tale proposito basta leggere la Teoria Generale dell’Occupazione, dell’Interesse e della Moneta per trovare giudizi sferzanti come questo: «Non si è mai concepito nella storia un metodo tanto efficace per porre i vantaggi di ciascun paese in contrasto con quelli dei suoi vicini quanto il gold standard internazionale». Un ragionamento che credo sia da considerare molto importante anche oggi: agganciare una moneta all’oro significa rendere molto più difficile “svalutare” la moneta del paese “creditore” nei rapporti commerciali internazionali con il paese “debitore” che invece avrebbe il massimo interesse a svalutare la propria moneta per dare fiato alla propria economia grazie all’export e conseguentemente risollevare i propri conti con l’estero.

E a quanto pare, quella della moneta – o per meglio dire dell’unità di conto agganciata all’oro – sembra un’altra volta bussare alla porta della Storia. A darne notizia dando una valenza di semi ufficialità è la televisione internazionale della Federazione russa, Russia Today che ha annunciato come i paesi BRICS (Brasile, Russia, India, Cina e Sud Africa) al prossimo vertice dell’organizzazione che si terrà ad agosto a Johannesburg in Sud Africa verrà annunciato il varo di una unità di conto da usare – tra i paesi aderenti all’iniziativa – negli scambi internazionali. E’ chiaro che questa moneta non avrà un corrispondente fisico così come, per esempio, a suo tempo non lo aveva l’ECU, la European Currency Unit che era una unità di conto formata da un paniere composto dalle monete dei paesi aderenti (quelli dell’allora Comunità Economica Europea). Monete del paniere “pesate” in base al Pil del paese emittente: questo al fine di evitare che nel paniere-Ecu la Dracma greca avesse lo stesso peso del Marco Tedesco. Diversa è però la filosofia che sta dietro la nuova unità di conto del BRICS, ovvero il fatto che sia agganciata all’Oro.

Di principio, una unità di conto non può essere considerata una vera e propria moneta, innanzitutto per il semplice fatto che non si trova nelle tasche dei cittadini. Però in questo caso – da come le cose vengono presentate – la situazione è più complessa. I Brics infatti vorrebbero agganciare questa unità di conto al valore dell’oro, rendendola di fatto una “moneta-merce” (per citare Augusto Graziani) e soprattutto hanno dalla loro la Russia, grande esportatore di materie prime compreso il petrolio e giustappunto paese leader assieme all’Arabia Saudita dell’organizzazione-cartello dei paesi esportatori di petrolio OPEC+. Greggio che almeno fino ad oggi è quotato esclusivamente in dollari americani formando quel particolare sistema denominato del petrodollaro e che ha permesso il dominio del dollaro nei mercati monetari anche dopo lo sganciamento della valuta americana dall’oro così come era stato stabilito a Bretton Woods. E se il petrolio fosse quotato anche in questa unità di conto dei Brics (per comodità da ora in avanti la chiamero Gold-Brics) oltre che in dollari? E’ chiaro che il prezzo del petrolio in dollari aumenterebbe notevolmente ogni qualvolta si verifichi un aumento del prezzo dell’oro. Ciò pone in qualche modo a rischio le economie dei paesi che decidessero di continuare ad usare il dollaro come moneta standard per gli scambi internazionali esacerbando il rischio di importare inflazione.

L’economista tedesco Thorsten Polleit a tale proposito a parlato della moneta “Gold-Brics” come della più grande sfida all’egemonia americana che si è avuta nella storia

https://www.lantidiplomatico.it/dettnews-perch_la_goldbrics__un_vero_tornante_della_storia/29296_50348/