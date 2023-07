𝗜 𝗴𝗶𝗼𝘃𝗮𝗻𝗶 𝗶𝗻 𝗱𝗲𝗽𝗿𝗶𝘃𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗲 𝘀𝗲𝗻𝘇𝗮 𝗳𝘂𝘁𝘂𝗿𝗼 𝗶𝗻 𝘂𝗻’𝗜𝘁𝗮𝗹𝗶𝗮 𝗴𝗼𝘃𝗲𝗿𝗻𝗮𝘁𝗮 𝘀𝗼𝗹𝗼 𝗽𝗲𝗿 𝗶 𝗽𝗿𝗼𝗳𝗶𝘁𝘁𝗶

L’ultimo rapporto ISTAT presenta un quadro inquietante per i giovani italiani, e a cui la prima reazione รจ di rabbia. Quasi un ragazzo su due tra i 18 e i 34 anni presenta un segnale di deprivazione. La quota di NEET (chi non studia e non lavora) resta sopra la media UE di oltre 7 punti percentuali.

Questo รจ il quadro offerto ai giovani da questo paese, dove veniamo bombardati ogni giorno da lamentele imprenditoriali passate dai media, che vogliono convincerci che i giovani non hanno voglia di lavorare. Ci manca la voglia di lavorare come schiavi, al punto che siamo in migliaia a fuggire dal paese alla ricerca di un po’ di dignitร .

Aiutateci a raccogliere le firme per la legge di iniziativa popolare per introdurre il salario minimo ad almeno 10 euro l’ora, indicizzato al costo della vita. Ma soprattutto organizziamoci per dare vita a una rappresentanza politica che riscatti le nostre vite dalla barbarie di questo sistema.

Marta Collot Pap UP