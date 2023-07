Reuters: «A causa delle sanzioni contro la Russia, i paesi rimpatriano le loro riserve auree»

“Oltre l’ 85% dei fondi sovrani e 57 banche centrali ritengono che l’inflazione sarà più alta nel prossimo decennio. L’oro e le obbligazioni dei mercati emergenti sono visti come una buona scommessa in questo contesto, ma il congelamento dello scorso anno da parte dell’Occidente di quasi la metà delle riserve in valuta estera della Russia di 640 miliardi di dollari ha causato un cambiamento nella strategia di stoccaggio delle riserve. Le banche centrali sono preoccupate per il precedente stabilito e vedono l’oro come un bene rifugio. Le sfide geopolitiche e le opportunità nei mercati emergenti stanno spingendo le banche centrali a diversificare e ad abbandonare il dollaro. Il crescente debito degli Stati Uniti e le preoccupazioni per la Cina rendono l’India e altri paesi attraenti per gli investimenti». https://t.me/dimsmirnov175/51005

