Cina: i risultati del Tibet nell’emancipazione delle donne

Di seguito vi proponiamo la traduzione di un articolo pubblicato l’11 luglio dall’agenzia Xinhua a firma di Penba Lhamo, ricercatrice presso l’Istituto nazionale di strategia internazionale dell’Accademia cinese delle scienze sociali.

Prima della pacifica liberazione del Tibet nel 1951, le donne nella regione erano private dei diritti umani fondamentali, senza qualsiasi sostanziale garanzia o protezione dei loro diritti.

Nel vecchio Tibet, le donne erano soggette a un sistema di oppressione profondamente radicato. Occupavano il gradino più basso della società, affrontando la sottomissione dei poteri divini, governativi e patriarcali. Di conseguenza, sono stati private ​​del potere, dello status e di una partecipazione significativa agli affari sociali.

Nella sfera pubblica, disposizioni esplicite nell’antico Tibet vietavano alle donne di impegnarsi in attività sociali e politiche.

Anche all’interno dei confini delle loro famiglie, le donne in Tibet si sono trovate in ruoli subordinati, prive di autonomia economica e prive di accesso all’istruzione.

Dopo il lancio dell’epocale riforma democratica in Tibet nel 1959, che ha abolito il sistema della servitù della gleba, in particolare dopo l’istituzione della Regione autonoma del Tibet, sono stati compiuti progressi significativi nell’instaurazione dello Stato di diritto. Questo progresso ha portato allo sviluppo dei diritti umani e delle donne, che ora sono protetti e disciplinati dalle leggi.

Un quadro completo di leggi e regolamenti locali ha creato un ambiente favorevole per le donne in questa regione, offrendo maggiori opportunità e condizioni favorevoli per il loro sviluppo. Di particolare importanza, le misure per l’attuazione della Legge sulla protezione dei diritti e degli interessi delle donne in Tibet, insieme ad altre normative locali pertinenti, fungono da salvaguardie cruciali per garantire il diritto allo sviluppo per le donne in Tibet in diverse aree, comprese la politica, l’economia, la cultura, la società e la famiglia.

Il governo popolare della Regione autonoma del Tibet ha promulgato una serie di documenti normativi che fungono da salvaguardie legali e politiche cruciali per lo sviluppo delle donne nella regione. Questi documenti coprono vari aspetti come la valutazione della parità di genere, l’assistenza sanitaria, la sicurezza personale, il lavoro e l’occupazione e la protezione della maternità.

Sono stati progettati piani per garantire i diritti delle donne allo sviluppo attraverso varie misure strategiche. Questi includono l’ampliamento della disponibilità dei servizi pubblici, l’attuazione di iniziative per l’eliminazione della povertà, il miglioramento della qualità dell’istruzione, la promozione dell’equità educativa, la promozione delle opportunità di lavoro e dell’imprenditorialità, la riduzione della disparità di reddito e l’istituzione di un sistema di sicurezza sociale più equo e sostenibile.

Secondo le statistiche regionali ufficiali, alla fine del 2022, le donne dipendenti pubbliche costituivano il 32,96% della forza lavoro totale dei dipendenti pubblici nella regione. In termini di istruzione, la situazione delle donne nel vecchio Tibet era disastrosa, con oltre il 95% di esse che era analfabeta. Nel 2020, la percentuale di studentesse nelle scuole primarie e medie in Tibet era di circa il 49% del numero totale di studenti in queste scuole, e il numero di studentesse nell’istruzione superiore, nell’istruzione post-laurea e nell’istruzione superiore per adulti è rimasto al di sopra 50% del numero totale.

Nel 2021, l’aspettativa di vita media in Tibet ha raggiunto i 72,19 anni, rispetto ai 35,5 anni registrati nel 1951. Anche gli sforzi per lo sviluppo e la protezione dei gruppi delle donne hanno prodotto risultati positivi. Ad esempio, la Federazione delle donne della regione autonoma del Tibet ha attuato un’iniziativa per alleviare la povertà delle donne. Attraverso sforzi dedicati, questa federazione ha ottenuto fondi per la formazione che ammontavano a oltre 21 milioni di yuan (circa 2,9 milioni di dollari) e ha condotto programmi di formazione professionale. Di conseguenza, circa 27.000 donne povere hanno ricevuto sostegno all’occupazione, contribuendo alla loro emancipazione economica.

Il governo ha implementato misure proattive per garantire che le donne in Tibet abbiano pari accesso a risorse e opportunità. Ciò include l’incorporazione di disposizioni riguardanti specificamente i diritti delle donne allo sviluppo. Inoltre, sono state realizzate iniziative mirate, affrontando i temi della disuguaglianza nel diritto allo sviluppo.

Gli sforzi collaborativi nella governance sono stati determinanti per elevare il livello generale di sicurezza sociale, rafforzando così il diritto allo sviluppo per le donne in Tibet. Notevoli miglioramenti sono stati apportati al sistema di sicurezza sociale, comprendendo aspetti cruciali come la protezione della maternità, la pensione, l’assicurazione contro la disoccupazione e altre forme di assistenza sociale.

Questi progressi hanno fornito alle donne in Tibet maggiori diritti e opportunità, e il pari accesso alle risorse economiche, alle opportunità di lavoro e al sostegno imprenditoriale è stato così assicurato.

