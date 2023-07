La rottura della coalizione nei Paesi Bassi sull’immigrazione

Solo pochi giorni dopo che il re olandese ha fatto un’ammissione di colpa in materia di colonialismo, scusandosi con gli schiavi e i loro discendenti nelle colonie e nel proprio Paese, la questione migratoria ha reso possibili le dimissioni del governo di Mark Rutte e quindi una crisi di Stato.

di Bernhard Sander – Sozialismus

Il gabinetto di Rutte IV era un’alleanza tra il suo VVD, liberale di destra, il calvinista ChristUnie (CU), i cristiano-democratici CDA e il liberale D 66. Si è formato nel 2021 sotto l’impressione di un parlamento ancora completamente frammentato (17 partiti con 150 deputati) e della fulminea ascesa dell’elitista-destra Forum per la Democrazia di Thierry Baudet, che insieme al tradizionale partito populista di destra di Geert Wilders rappresenta quasi un quinto dei figli del paese. [1

Le elezioni provinciali dell’aprile 2023 hanno portato a un’altra “frana” politica. Il movimento reazionario di destra degli agricoltori e dei cittadini (BBB), che ha contestato per la prima volta i parlamenti provinciali, si è schierato contro la tesi del cambiamento climatico e rifiuta il divieto di sovraconcimazione azotata in quanto mette in pericolo i mezzi di sussistenza, è diventato costantemente la forza più forte.

Nella provincia di Noord-Holland è alla pari con il VVD, nella provincia di Utrecht con GroenLinks. La CDA, che in precedenza era ben radicata nelle campagne e aveva sostenuto la politica agricola del governo Rutte, ha perso la metà dei suoi elettori.[2] Le tre formazioni di estrema destra rappresentano insieme il 52% dei seggi nei parlamenti provinciali.

Il leader del CDA, Wopke Hoekstra, ha dichiarato lo scorso autunno di non considerare “sacra” la scadenza di dimezzare le emissioni di azoto entro il 2030, che potrebbe portare al fallimento e all’acquisto di circa 11.000 aziende agricole. Il ministro dell’Edilizia abitativa della CDA Hugo de Jonge, i cui piani per un programma nazionale di edilizia abitativa dipendono anche dalla riduzione dell’inquinamento da azoto in modo che le province possano nuovamente rilasciare permessi di costruzione, ha dichiarato: “Dobbiamo considerare ciò che è veramente necessario in una serie di aree politiche”.

Piet Adema, ministro dell’Agricoltura responsabile dei limiti di azoto, del partito ChristenUnie, sostenuto anche dagli elettori provinciali, ha dichiarato: “È chiaro per me che gli olandesi chiedono più prospettive per gli agricoltori.

Il Consiglio per la pianificazione economica PBL ha dichiarato che la vendita forzata è l’unico modo per raggiungere l’obiettivo, ma il BBB ha annunciato subito dopo le elezioni provinciali che bloccherà qualsiasi misura che costringa gli agricoltori a vendere. Nel 2019, il Consiglio di Stato (Corte Costituzionale) ha stabilito che il governo è obbligato a rispettare le restrizioni europee sulle emissioni di composti azotati al fine di proteggere le aree protette note come siti Natura 2000. Il governo ha fissato il termine del 1° luglio per la presentazione da parte delle province di piani dettagliati per ridurre le emissioni al di sotto del limite nel 74% delle aree designate entro il 2030.

La questione non è affatto arbitraria, poiché l’eutrofizzazione ha un impatto diretto sull’acqua potabile. L’autorità sanitaria RIVM ha avvertito che le forniture di acqua potabile potrebbero essere a rischio entro il 2030 se le province e i servizi idrici non interverranno per migliorare la loro capacità.

Le temperature più elevate e le minori precipitazioni estive hanno messo sotto pressione le forniture idriche in diverse province, tra cui Groninga, Overijssel e le parti occidentali di Zuid-Holland. Se non si trovano fonti di approvvigionamento alternative, tutti e dieci i fornitori d’acqua potrebbero trovarsi in carenza entro la fine del decennio a causa dell’aumento della domanda, ha avvertito il RIVM. La qualità dell’acqua potabile si sta deteriorando a causa dell’uso intensivo agricolo, industriale e domestico.

Il RIVM chiede che venga immagazzinata più acqua nelle dune e nei serbatoi per ovviare a possibili carenze in estate. Inoltre, i servizi idrici dovrebbero investire in misure per purificare l’acqua proveniente dal sistema fognario e dalle acque sotterranee. Il governo vuole ridurre la domanda riducendo il consumo di acqua per persona da 128 litri a 100 litri entro il 2035.

“Senza un’azione rapida da parte degli enti responsabili, in particolare delle province, la sicurezza dell’approvvigionamento di acqua potabile sarà messa a dura prova in un numero sempre maggiore di luoghi”, afferma l’organizzazione ombrello dei fornitori di acqua. Ciò significa che non sarà possibile garantire in tempo l’approvvigionamento di acqua potabile per le nuove abitazioni previste.

Tema chiave: l’immigrazione

Dopo mesi di speculazioni sul fatto che la coalizione di Mark Rutte sarebbe crollata sotto il peso delle sue divergenze sull’agricoltura e sulla riduzione dell’azoto, ha poi fallito su un’altra questione che da mesi si agitava in superficie: l’immigrazione. La caduta del quarto gabinetto di Rutte può essere fatta risalire allo scorso novembre, quando il primo ministro ha rinunciato a presiedere il vertice sul clima COP27 in Egitto per combattere una possibile rivolta dei deputati del suo stesso partito.

Rutte ha usato la questione dell’immigrazione per distogliere l’attenzione dall’eccesso di fertilizzazione e dall’agricoltura al secondo mega-problema del Paese: la presunta troppa immigrazione. In particolare, si trattava di stabilire quando i richiedenti asilo dovessero essere autorizzati a portare con sé le proprie famiglie. In definitiva, la crisi è stata innescata dall’atteggiamento nei confronti dei rifugiati di guerra provenienti dall’Ucraina.

I membri del VVD sono stati allarmati dalle stime del governo secondo cui quest’anno potrebbero arrivare nel Paese 70.000 richiedenti asilo. Anche se i numeri effettivi erano molto più bassi, 18.300 domande tra gennaio e maggio di quell’anno, che sarebbero state circa 45.000 per l’anno estrapolato, questo non ha placato i loro timori di perdere voti a favore di partiti più a destra come il PVV di Geert Wilders e JA21.

Il gruppo parlamentare del VVD, guidato dall’ex assistente politico di Rutte Sophie Hermans, ha minacciato di respingere una proposta di legge che avrebbe dato al ministro dell’asilo Eric van der Burg il potere di distribuire i rifugiati in tutto il Paese, anche se ciò andava contro la volontà dei consigli locali. Ciò sarebbe stato percepito come paternalismo dalle lontane élite dell’Aia, analogamente alla questione del letame.

La misura è stata ritenuta necessaria dopo i problemi di sovraffollamento del centro di accoglienza per richiedenti asilo Ter Apel di Groninga, l’estate scorsa. I rifugiati hanno dovuto condividere materassi o dormire all’aperto sull’erba dopo che il centro aveva esaurito i posti letto.

Rutte ha ottenuto il sostegno del suo partito alla legge, ma solo a condizione di trovare un modo per limitare il numero di richiedenti asilo autorizzati ad attraversare il confine. Alla conferenza del partito, poche settimane dopo, si è “impegnato personalmente” a ridurre il numero di richiedenti asilo “in modo sostanziale”. Per mesi, l’ala destra del partito VVD di Rutte e il partito cristiano-democratico CDA hanno cercato di imporre restrizioni più severe, in particolare sul ricongiungimento familiare per i rifugiati con residenza “temporanea”.

Lo scorso agosto, l’UDC e il D66 hanno approvato a malincuore una legge che sospende il diritto al ricongiungimento familiare per i rifugiati che vivono in rifugi di emergenza. Tuttavia, hanno chiarito che non ci saranno ulteriori concessioni. Il progetto di interrompere il finanziamento di “vitto e alloggio” per le persone la cui domanda di asilo è stata respinta è stato bloccato dal D66 e dall’UDC.

“Non è un segreto che i partiti della coalizione la pensino in modo molto diverso sulla politica di asilo e oggi purtroppo dobbiamo concludere che le differenze sono inconciliabili”, ha dichiarato Rutte. Tuttavia, il primo ministro olandese ha rifiutato di incolpare un singolo partito per il fallimento della politica di asilo.

Il VVD, sostenuto dai cristiano-democratici del CDA, ha sostenuto la necessità di creare due classi di rifugiati, quelli che fuggono da persecuzioni personali e quelli che cercano protezione dalle zone di guerra, e di dare al secondo gruppo meno diritti, compreso un limite al numero di ricongiungimenti familiari. Anche questa proposta ha incontrato la ferma opposizione di D66 e CU, per i quali i valori della famiglia giocano un ruolo esistenziale. Questo sistema a due livelli, secondo loro, significava abbandonare al loro destino i bambini vulnerabili nei Paesi devastati dalla guerra.

“Ora che non riusciamo a trovare un accordo su questo tema, abbiamo deciso insieme in una riunione di gabinetto che il sostegno a questa coalizione è venuto meno”. Si pensa che Rutte abbia agito per indire le elezioni in un momento potenzialmente più favorevole per lui nei sondaggi.

Jan Paternotte, leader del gruppo parlamentare liberal-democratico D66, ha detto che è stato Rutte a staccare la spina. Per Rutte, il tempo stringeva. La stretta disciplina all’interno del suo partito VVD si stava sfilacciando, e forti gruppi alla conferenza del partito lo hanno esortato a imporre un “congelamento dell’asilo” senza dire come questo fosse compatibile con gli obblighi internazionali dei Paesi Bassi.

Un giornale ha scritto: “Quando ha detto che la sua caduta lo ha toccato personalmente, ha usato il tono di un proprietario di cane che ha appena accettato di far sopprimere il suo migliore amico. […] Ma la ragione principale del crollo del governo olandese è che Mark Rutte, incapace di orientarsi tra il suo partito e il suo gabinetto, ha scelto l’iceberg”[3] Ma il vero “iceberg” probabilmente deve ancora arrivare: l’estremismo di destra e il populismo di destra in tutte le loro sfumature partitiche – e la società olandese non sembra particolarmente pronta a difendersi.

Profonda spaccatura sociale e risentimento reazionario

Da un lato, una profonda spaccatura sociale attraversa anche i Paesi Bassi: il numero di milionari continua a crescere. Nel gennaio 2021, il 4% delle famiglie del Paese era milionario, almeno sulla carta, ha riferito l’agenzia nazionale di statistica CBS. Il numero totale di 317.000 è quindi aumentato di 32.000 unità rispetto allo stesso periodo del 2020. Il patrimonio totale comprende sia gli immobili che i debiti ipotecari.

In media, i milionari avevano un patrimonio di 1,6 milioni di euro, mentre i non milionari possedevano in media 75.000 euro, ha dichiarato la CBS. Solo il 3% di tutti i milionari aveva un patrimonio di oltre 10 milioni di euro. Circa il 60% dei principali percettori di reddito nelle famiglie milionarie erano lavoratori autonomi. I banchieri, gli agricoltori e i proprietari terrieri avevano più probabilità di avere un patrimonio superiore a un milione di euro.

D’altra parte, il risentimento reazionario si sta diffondendo sempre di più. L’estremismo anti-istituzionale è in aumento nei Paesi Bassi, grazie a una coorte di gruppi che credono che i Paesi Bassi siano governati da una “élite malvagia” nemica del popolo, ha dichiarato il Servizio di intelligence interna olandese (AIVD). Questo messaggio ha acquisito nuovo slancio dopo il virus Corona ed è attualmente la narrativa estremista più popolare nei Paesi Bassi, ha dichiarato l’AIVD.

Il principio centrale dell’estremismo anti-istituzionale “rappresenta una seria minaccia a lungo termine per il Paese”, ha dichiarato l’agenzia nel suo rapporto annuale 2022. L’AIVD classifica l’estremismo anti-istituzionale come pericoloso per due motivi. In primo luogo, c’è il rischio che le persone che credono in queste teorie finiscano per commettere o approvare atti di violenza.

“In secondo luogo, le teorie del complotto contribuiscono alla mancanza di fiducia nella politica, nel sistema giuridico e nei media (probabilmente è il contrario – BS)”. L’AIVD ha messo in guardia in particolare dai sostenitori* delle teorie del complotto che vogliono creare una società parallela con una propria moneta e un proprio sistema giuridico, come proposto dal Forum voor Democratie di estrema destra.[4]

Circa il 12% degli adulti olandesi ritiene che l’Olocausto sia stato un mito o che il numero di ebrei uccisi sia stato esagerato, mentre un altro 9% non ne è sicuro. Questo è il risultato di un sondaggio condotto su circa 2.000 persone da un’organizzazione internazionale a sostegno dei sopravvissuti all’Olocausto. La Claims Conference, che definisce i risultati scioccanti e preoccupanti, afferma che la cifra è ancora più alta tra i minori di 40 anni: il 23% afferma che l’Olocausto è un mito o che il numero di morti è esagerato. Più della metà dei partecipanti al sondaggio non sapeva che erano stati uccisi sei milioni di ebrei e il 29% ritiene che il numero delle vittime fosse inferiore a due milioni.

I ricercatori hanno anche chiesto agli intervistati se fosse accettabile sostenere le idee neonaziste. Circa il 22% degli intervistati sotto i 40 anni e il 12% degli intervistati in generale ha risposto in modo affermativo. Oltre il 70% della popolazione ebraica dei Paesi Bassi è stata deportata nei campi di concentramento. Tuttavia, il 53% di tutti gli intervistati e il 60% di quelli sotto i 40 anni non ha indicato il proprio Paese come luogo in cui si è svolto l’Olocausto.

Ma il sondaggio ha anche mostrato che due terzi degli intervistati olandesi pensano che l’educazione all’Olocausto dovrebbe essere obbligatoria a scuola. E il 77% ha affermato che è importante continuare a insegnare l’Olocausto per evitare che si ripeta.

Un’indagine simile condotta nel 2018 ha rilevato che un terzo dei 1.500 giovani intervistati non aveva idea di cosa significasse effettivamente l’Olocausto. Marc van Berkel, docente presso l’Università di Scienze Applicate di Arnhem e Nimega, ha affermato che il declino dell’insegnamento della storia nelle scuole potrebbe aver giocato un ruolo: “Circa il 65% degli alunni* non ha alcuna lezione di storia dopo i 15 anni”[5].

L’attuale governo rimarrà in carica fino alle elezioni generali, previste per metà novembre, e non potrà prendere nuove decisioni politiche, a meno che non si verifichi un’emergenza.

Note

[1] Cfr. Bernhard Sander, I Paesi Bassi più a destra, Sozialismus.deAktuell del 21 marzo 2019.

[2] Cfr. Bernhard Sander, Divisione sociale nei Paesi Bassi, Sozialismus.deAktuell del 16 marzo 2023.

[3] Le posizioni contrastanti sui rifugiati non lasciano scampo a Rutte – DutchNews.nl.

[4] DutchNews.nl del 17 aprile 2023.

[5] Il 23% degli olandesi sotto i 40 anni pensa che l’Olocausto sia un mito o un’esagerazione – DutchNews.nl 25.1.2023