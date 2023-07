SAI GON E PHNOM PENH.

Traffico di motociclette a Sai Gon

A Le Duan, fino al 1976 Primo Segretario del Partito dei Lavoratori del Vietnam, che liberò il popolo khmer dai khmer rossi o neri.

Il nome della città, Sai Gon, detto in due parole, la rende più esotica, ma di esotismo, oramai, è rimasto poco. Domenica sera, il centro è un fiume in piena di motocliclette, alcuni cyclo pousse e poche auto. Un fiume colorato, perché piove e i vietnamiti indossano, come impermeabili, teli di plastica, con un buco per la testa, rossi, bianchi,gialli, verdi e blu. Le donne hanno guanti, o neri o bianchi, fino ai gomiti. Tutti hanno in testa o caschi di metallo o capucci e fazzoletti di nylon, anche loro colorati. Ho Chi Minh City è una delusione per chi ha in testa la Sai Gon di Un Americano Tranquillo di Grahm Greene o dell’Amante di Marguerite Duras. Grahm Green visitò Sai Gon e il Viet Nam alcune volte all’inizio degli anni cinquanta e si innamorò del paese e della città, del clima tropicale, dei giorni luminosi del Tết, della stagione delle pioggie, dei pantaloni di seta bianchi dele, dei viali alberati, di rue Catinat e dell’hotel Continental, di Cho Lon e del Le Grand Monde. Fumò anche oppio in qualche fumeria del quartiere cinese. La Sai Gon di allora era una città in guerra in un paese in guerra, ma bella e con dolce vita. Anche Cho Lon, una volta separata da Sai Gon da un viale alberato di sei chilometri, ora è un tutto urbano con Ho Chi Minh City e non è più la città della notte, del piacere, dell’oppio, di tutti i desideri, ma un quartiere sovrapopolato, per lo più da hoa, i cinesi vietnamiti. Nel labirinto delle stradine rimangono alcune cose della vecchia chinatown, oltre la fontana del dragone d’oro e alcune pagode.

Ho Chi Minh City è una megalopoli di milioni di abitanti con bidonvilles e squallidi quartieri popolari. Vi sono ancora antichi pezzi di bellezza, alcuni parchi, il teatro dell’opera, Notre Dame dai mattoni rosa scuro, l’ufficio postale, il mercato centrale di Binh Than, il Cercle Sportif, dove si può ancora giocare a tennis, l’Hotel Continental.

Arrivo a Sai Gon nel marzo del 1994, poco dopo il Tet. E’ l’anno del cane e io sono, secondo l’oroscopo cinese, un cane di fuoco. Il Viet Nam è in pieno doi moi, che significa cambiare per il nuovo, si sta aprendo al resto del mondo, iniziano ad arrivare stranieri e soldi. C’è molto lavoro. Il paese, che va verso una economia capitalista, sta trasformandosi velocemente, anche se il potere politico rimane nella mani del Partito Comunusta. Resta ancora viva la memoria di alcuni fatti storici: l’offensiva del Tết del 1968, la conquista di Sai Gon, Sài Gòn Giải Phóng, la cacciata dei Khmer Rouge dalla Cambogia. Molti di coloro che li hanno vissuti sono ancora vivi. Il generale Giap, il vincitore di Dien Bien Phu, appare ancora in pubblico e parla. Sono felice di essere in Viet Nam, ho letto, visto molto e anche fatto qualcosa; ricordo quando, a Roma, nell’autunno del 1967 bruciai una bandiera a stelle e a strisce di fronte all’ ambasciata americana e partecipato a molte manifestazioni dove gli slogan erano Viet Nam rosso! Uno, due, tre Viet Nam! Ogni tanto mi viene in mente un verso di una canzone di Joan Baez, cantata da Gianni Morandi: Stop! coi Rolling Stones! Stop! coi Beatles. Stop! Gli han detto vai nel Vietnam e spara ai Vietcong. Ma ora è dura, non riesco a capire i vietnamiti, cosa dicono, il loro modo di fare. In ufficio ho un busto in gesso bianco di Ho Chi Minh, ma esco da riunioni dove vi sono sorrisi e molti sì e poi arrivano documenti dove si dice che tutte le proposte, o quasi, sono state respinte . Anche la lingua non aiuta. I giovani stanno iniziando a studiare inglese e lo sanno poco, i vecchi, che raramente incontro, parlano francese, quelli della mia età russo o tedesco, imparato nella Germania dell’Est, quando esisteva. Rinuncio a imparare il vitanamita, lingua monosillabica, quando scopro che esistono sei accenti tonici e che ogni monosillabo ha sei significati diversi secondo l’accento.

Un giorno, per caso, conosco Mai che si presenta dicendo encantada. E’ la mia salvezza. Mai, una ragazza di Ha Noi, si è laureata in architettura all’università dell’Avana e inizia a spiegarmi in spagnolo alcuni aspetti, anche elementari, della cultura locale. I vietnamiti dicono si non perché sono d’accordo, ma perché prendono atto di quello che si dice. E’ maleducazione toccare il corpo di un altro, a malapena accettano di stringere la mano, ma sarebbe meglio evitare. Inutile opporsi che venga servito prima l’uomo o che a lui venga aperto per primo la porta dell’auto o del taxi, è la tradizione che pone l’uomo al centro. Tutti i vietnamiti, anche se non religiosi o comunisti credono nella reincarnazone; lo spirito di chi muore resta in casa per alcuni giorni poi s’incammina verso una nuova vita. Mai ha nostalgia di Cuba, se potesse ritornerebbe a vivere nell’isola. Siamo a Cho Lon e l’atmosfera le fa ricordare il Barrio Chino dell’Avana e mi racconta la nascita di quel quartiere, di come i cinesi sono arrivati nell’isola e vi vivono. Anche il gioiello talismano in argento che porta al collo lo ha comprato da un gioielliere del Barrio Chino, nella chinatown vietnamita non ci sono più gioiellieri di talismani. Lungo il Sai Gon river, una sera, un tramonto le ricorda il Malecón habanero, anche se il fiume non ha niente a che fare con il vento e con le onde del mare di fronte all’Avana, inoltre manca l’aria salata.

Mai sa che ogni tanto vado in Cambogia, per lavoro o per rinnovare il visto. Phnom Penh, Piccola Collina di Penh, è un luogo speciale, un amico francese, che lavora alla costruzione di rinforzi idraulici, la chiama ville fluviale o hydraulique, città fluviale o idraulica. Phnom Penh è costruita alla convergenza di quattro larghe vie d’acqua, il Mekcong a monte, il Tonlé Sap, un emissario a flussi alternati, il Bassac e a valle il braccio principale del Mekong. Ogni anno nella stagione vi sono innondazioni che sommergono parte della città. Le infrastrutture che devono contenere la crescita delle acque dei fiumi e l’evacuazione delle acque pluviali e degli scarichi sono state trascurate durante la Kampuchea democratica dei khmer rossi e vengono ripristinate ora con interventi internazionali, ma i quartieri poveri restano ancora esposti all’acqua che innonda. I fiumi sono importanti nella culutura khmer. Chlong tonlé, nascere, significa attraversare il fiume. Vent’anni fa, circa, i khmer rossi svuotano Phnom Penh che diviene una città fantasma, ma non distrutta, anzi l’hanno lasciata intattA. La speculazione ora incombe, mi chiedono progetti per fondazioni di alberghi e grattacieli, ma non ha ancora colpito. La città è orizzontale, un grande villaggio luminoso in riva al Mekong, che può essere percorsa a piedi in grandi viali alberati con poco traffico. A nord vi è la città francese dei tempi dell’Indochine française, con ville ed edifici pubblici coloniali, l’ospedale Calmette, l’ambasciata di Francia e altri. In mezzo c’è una collina artificiale con tempio e scale in petra, chiamata montagne cosmique. Più a sud c’è il mercato all’aperto e quello coperto, art-decò, anni 30. Aperture verticali nella monumentale cupola danno luce e aria. Ora cinesi, vietnamiti e cambogiani vendono di tutto sia allo scoperto che al coperto dal cibo ai gioielli e agli indumenti. Vicino c’è la Phnom Penh con vita: bar ristoranti, negozi e cinema. Al centro vi è il Palazzo Imperiale e la Pagoda d’Argento, il cuore di Pnomh Penh.Più a sud c’è il quartiere khmer. E’ lì che visito Tuol Sleng o S-21 ( S sta per spazio e 21 è il codice di santebal, parola composta da santisuk,sicurezza, e nokorbal, polizia,), un Auswhitz tropicale. Lo stesso giorno visito il killing field di Choeung Ek, a 15 chilometri a sud della cità. Un frutteto e un cimitero cinese diventati un campo di sterminio, vi sono migliaia di teschi bianchi a ricordarlo.

In una piccola libreria in centro di un americano compro libri sulla Kampuchea Democratica su Pol Pot e i Khmer rossi. Cerco di capire che diavolo è accaduto.

A volte parlo della Cambogia con Mai, che c’è stata anni prima, quando i vietnamiti comandavano. Un giorno mi dice quasi fosse una barzelletta:

” Quando i dirigenti vietnamiti e quelli khmer rouge si incontravano per negoziare qualcosa la forma era sempre cordiale, anche se si odiavano e, altrove, si massacravano. Le Duan dopo la liberazione di Saigon e Phnom Penh visitò per la prima volta la Cambogia; con Pol Pot furomo abbracci e sorrisi. Probabilmente Le Duan già pensava di inviargli l’esercito, una guerra lampo, per far fuori i khmer rossi. I vietnamiti hanno 400 maniere di sorridere. Sorridono anche quando stanno per tagliarti la gola o pensano di tagliartela.”

Penso, serio, a tutti i sorrisi che ricevo.



Interno di Tuol Sleng o S-21