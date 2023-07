La Russa consegni spontaneamente cellulare, non usi carica istituzionale per ostacolare indagini

Pensavo di trovare sui giornali la notizia che il Presidente del Senato Ignazio La Russa era corso in Procura a consegnare la sim e il cellulare del figlio.

Dalla seconda carica dello Stato ci si aspetterebbe un gesto di correttezza e sensibilità istituzionale come questo per non costringere i magistrati a chiedere l’autorizzazione al sequestro al Senato.

La Russa junior è accusato di un reato gravissimo e che non ha nulla a che fare con la tutela delle prerogative dei parlamentari.

Chiediamo al Presidente La Russa di consegnare spontaneamente il cellulare e di non usare la carica istituzionale per condizionare e ostacolare indagini.

La Russa ha dimostrato ancora una volta che è inadatto a ricoprire la seconda carica dello Stato.

Le dichiarazioni, con cui ha assolto il figlio sostituendosi ai giudici e colpevolizzato la ragazza che lo ha denunciato, confermano aggiungono nuove motivazioni alla nostra richiesta di dimissioni su cui abbiamo raccolto 106.000 firme on line e che rilanceremo nei prossimi giorni.

La Russa dovrebbe aver il buon gusto di dimettersi – come Carlo Donat-Cattin nel 1980 – ma non ci aspettiamo uno stile che non ha.

Ci eviti almeno una penosa reiterazione dello scontro politica-magistratura con i giornali e gli esponenti della destra scatenati contro la ragazza e gli inquirenti a difesa dell’indifendibile. Se i magistrati non chiederanno il sequestro della sim sarà lecito dubitare della serietà delle indagini e il sospetto di un condizionamento da parte della politica, se lo chiederanno si costringerà il Senato a una votazione con uno spettacolo umiliante.

La Russa dimostri un minimo di decenza e consegni questa sim.

Maurizio Acerbo, segretario nazionale del Partito della Rifondazione Comunista coordinamento Unione Popolare