L’attacco al ponte di Crimea sancisce un no definitivo all’accordo sul grano

Dopo l’attacco di stanotte al ponte di Crimea, penso sia ragionevole supporre che l’accordo sul grano non verrà prorogato.

Quello che si sa finora: l’attacco, probabilmente condotto con droni navali, ha danneggiato una delle sezioni del ponte stradale ma non sembra avere interessato i pilastri di sostegno. La linea ferroviaria non ha subito danni e ha ricominciato a funzionare regolarmente dopo un’interruzione di tre ore. Le conseguenze sembrano dunque meno gravi del precedente attacco che aveva fatto molti più danni, soprattutto alla linea ferroviaria che è quella più importante per la logistica militare. Per ciò che riguarda le vittime, una famiglia di Belgorod ha avuto la sfortuna di trovarsi a passare durante l’attacco: due persone sono morte, una terza (la figlia) è ricoverata in gravi condizioni. Al momento nessuna dichiarazione ufficiale da parte delle autorità russe.

Francesco dall’Aglio