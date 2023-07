L’estrema destra potrebbe governare in Spagna per la prima volta dopo la morte di Franco

Le elezioni generali di domenica in Spagna potrebbero rendere il Paese l’ultimo membro dell’Unione Europea a passare a destra, un cambiamento che rappresenterebbe un grande sconvolgimento dopo cinque anni di governo di sinistra.

di Ciarán Giles – People’s World

Il primo ministro Pedro Sánchez ha indetto le elezioni anticipate dopo che il suo Partito Socialista dei Lavoratori spagnolo e il suo partner di coalizione della sinistra radicale, Unidas Podemos (“Uniti si può”), sono stati sconfitti nelle elezioni locali e regionali.

Il Partito Popolare di centro-destra è uscito dalle elezioni del 28 maggio con il maggior numero di voti. I sondaggi per le elezioni generali danno il PP sempre al primo posto, ma probabilmente avrà bisogno del sostegno del partito di estrema destra Vox per formare un governo.

Una coalizione di questo tipo riporterebbe una forza di estrema destra nel governo spagnolo per la prima volta da quando il Paese è passato alla democrazia parlamentare dopo la morte nel 1975 del generale Francisco Franco, il dittatore fascista che ha governato la Spagna per quasi 40 anni.

Il Partito Popolare e Vox hanno concordato di governare insieme in circa 140 città e paesi a partire da maggio, oltre ad aggiungere altre due regioni a quella in cui già governavano. Il sen. Alberto Núñez Feijóo, leader del PP, non ha escluso una collaborazione a livello nazionale.

Guidato dall’ex membro del PP Santiago Abascal, 47 anni, Vox si oppone ai diritti di aborto, nega il cambiamento climatico e rifiuta la necessità che il governo combatta la violenza di genere. I sondaggi elettorali indicano che il partito potrebbe arrivare terzo questo fine settimana, un risultato che metterebbe Abascal in un ruolo di kingmaker.

Nagore Calvo Mendizabal, docente senior di Politica e Società spagnola ed europea al King’s College di Londra, ha affermato che la probabilità che Vox entri nel governo inquadra le elezioni parlamentari di domenica “in termini di futuro della democrazia in Spagna”.

Il manifesto di Vox è praticamente un “copia-e-incolla dei principi del regime franchista”, ha detto Calvo. Promette, ad esempio, il ritorno a un governo fortemente centralizzato, eliminando le 17 regioni nate dopo la morte di Franco.

Oltre alla Spagna, un governo PP-Vox significherebbe che un altro membro dell’UE si è spostato saldamente a destra, una tendenza vista di recente in Svezia, Finlandia e Italia. Altri Stati dell’UE sono preoccupati per le conseguenze di un simile spostamento sulle politiche comunitarie in materia di immigrazione e clima, ha dichiarato Calvo.

La Spagna ha assunto la presidenza di turno dell’UE il 1° luglio. Sánchez sperava di utilizzare questo semestre per mostrare i progressi compiuti dal suo governo prima delle elezioni nazionali inizialmente previste per dicembre.

Le preoccupazioni degli elettori per l’immigrazione e il costo della vita, così come la frustrazione per la percezione dell’interferenza dell’UE negli affari nazionali, sono state spesso citate dagli analisti per spiegare l’aumento del sostegno della destra in altri Paesi.

In Spagna, tuttavia, la destra sta cercando di fare dell’”onorabilità” del politico socialista che ricopre il ruolo di primo ministro dal giugno 2018 la questione principale delle elezioni, secondo María José Canel Crespo, docente di comunicazione politica all’Università Complutense di Madrid.

Per la maggior parte dell’anno scorso, il PP ha portato avanti una campagna mediatica e parlamentare di grande impatto sulla necessità di sconfiggere quello che chiama “sanchismo”, dipingendo il primo ministro come un bugiardo per le sue inversioni di rotta su questioni importanti.

Sánchez ha detto che non avrebbe mai formato un governo con Podemos, ritenendolo “troppo radicale”, ma poi lo ha fatto nel 2019. Sánchez ha anche detto che non avrebbe graziato nove separatisti condannati per sedizione dopo aver spinto per la secessione della Catalogna, ma poi lo ha fatto.

Il PP sostiene che il suo governo di minoranza tradisce la Spagna allineandosi con gli estremisti dei partiti regionali baschi e catalani che vogliono l’indipendenza.

Ma alcuni sostengono che la più grande gaffe della coalizione socialisti-podemos sia avvenuta in quello che avrebbe dovuto essere uno dei suoi pezzi forti di legislazione progressista. Una legge sul consenso sessuale approvata a ottobre ha inavvertitamente permesso a più di 1.000 condannati per reati sessuali di vedersi ridurre la pena e a più di 100 di ottenere il rilascio anticipato.

Sánchez si è scusato e la legge è stata emendata per colmare la lacuna legale, ma l’episodio ha fornito materiale prezioso per i partiti e i media di destra.

Sánchez “ha reso più facile per lui essere percepito come un bugiardo”, ha detto Canel, aggiungendo che non ha aiutato la sua causa quando ha spiegato in un’intervista televisiva che “Sanchismo” era sinonimo di male, bugie e manipolazione.

Il primo ministro, 51 anni, è visto anche come un disastro nell’unico dibattito televisivo pre-elettorale con Feijóo, 61 anni, del PP. Le analisi dei sondaggi mostrano che il sentimento anti-Sánchez e il timore che Vox entri nel governo hanno portato circa 700.000 elettori socialisti a passare al PP, secondo Canel.

“Il voto non riguarderà la corruzione o l’economia. Sarà motivato dal rifiuto per Sánchez”, ha detto.

Sánchez è entrato in carica per la prima volta nel giugno 2018 dopo aver vinto un voto di sfiducia che ha posto fine a otto anni di governo del PP a causa di un grave scandalo di corruzione. Ha guidato un governo ad interim fino a quando, dopo due elezioni nel novembre 2019, ha trovato un accordo con Podemos.

Nel giro di pochi mesi, la Spagna è stata uno dei Paesi più colpiti dalla pandemia COVID-19 sia in termini di morti che di impatto economico, mettendo a dura prova la forza della coalizione di governo di sinistra. L’invasione dell’Ucraina da parte della Russia e i suoi effetti finanziari a catena lo hanno messo nuovamente alla prova.

Ma in vista delle elezioni di maggio, Sánchez ha potuto vantare un’economia in crescita, un calo della disoccupazione e dell’inflazione, un aumento delle pensioni e dei salari minimi e l’istituzione di un reddito minimo vitale. Il governo ha anche negoziato un accordo con l’UE che gli ha permesso di ridurre i costi energetici per i consumatori, causati dalla guerra in Ucraina.

Le varie misure hanno aiutato milioni di persone, ma a quanto pare non si sono tradotte in fedeltà degli elettori. Calvo del King’s College di Londra ritiene che le tattiche nazionaliste della destra abbiano messo Sánchez sulla difensiva.

Un fattore che potrebbe sconvolgere le previsioni dei sondaggi è Sumar, un nuovo movimento di 15 piccoli partiti di sinistra, tra cui Podemos, guidato dall’immensamente popolare ministro del Lavoro spagnolo, Yolanda Díaz. Se domenica dovesse battere Vox per il terzo posto, Sumar potrebbe fornire ai socialisti il sostegno per formare un altro governo di coalizione.

Poiché le elezioni si svolgono in piena estate, è probabile che milioni di cittadini siano in vacanza lontano dai luoghi di voto abituali. Ma le richieste di voto per corrispondenza sono aumentate e i funzionari hanno stimato un’affluenza del 70%.