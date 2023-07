Il grande gioco americano in Ucraina

Flavio Piero Cuniberto

Kiev è il soggetto ideale per la dis-integrazione russo-tedesca, asse dell’heartland temuto a Washington. Di qui il crescente gioco americano in Ucraina: da Euromaidan al sabotaggio del Nordstream come clamoroso corollario.

Il gioco americano in Ucraina

Il punto di vista “atlantista” è chiarissimo: i paesi dell’ex-cortina di ferro preferiscono stare con l’Occidente e chiedono perciò l’ingresso nella NATO, o nell’UE o in entrambe. Temono la Russia anche se indebolita (non è più l’URSS) ecc.ecc.

Il punto ha una sua plausibilità – si sa che Polacchi e Finlandesi non amano i Russi – ma è limitato, si muove in un contesto limitato e finisce per essere fortemente miope.

Per grandi linee e facendo due passi indietro. Gli strateghi americani sono bene o male di scuola mckinderiana (e fanno bene

Fin dai primi anni del XX secolo sanno (gli Inglesi sono i primi a saperlo) che il grande incubo dell’Impero Marittimo è una possibile integrazione germano-russo-cinese che compatterebbe lo spazio eurasiatico (chi controlla il cosiddetto heartland controlla il mondo): sarebbe la fine dell’egemonia britannica prima, e americana poi.

La necessità assoluta di esorcizzare l’incubo spiega in buona parte le guerre novecentesche e in particolare la seconda (dove la testa di ponte eurasiatica è il Giappone; il temibilissimo trattato Molotov-Ribbentropp, che dava corpo alla saldatura russo-tedesca, viene fatto saltare, probabilmente per la megalomania delirante e suicida della dirigenza tedesca).

Dopo l’89, e segnatamente nell’ultimo ventennio (2000-2020), varie cose rilevanti sopraggiungono a turbare quella che sembra ormai, dopo il crollo dell’URSS, la tranquilla egemonia unipolare americana (o “globalizzazione” inarrestabile).

1. Dopo le difficoltà iniziali, la Germania riunificata incomincia a «carburare», e ad accumulare anno dopo anno un avanzo commerciale mostruoso (fino al 2021: il primo al mondo in termini assoluti fino alla metà circa degli anni ’10).

2. La Cina domina il settore manifatturiero, accumulando a sua volta un avanzo commerciale ancora più mostruoso di quello tedesco. Ma soprattutto: smentendo le troppo ottimistiche previsioni americane (che vedevano nella Cina la «fabbrica del mondo», esclusa dalla new economy cioè dalla web-economy in quanto presunto monopolio americano-Silicon Valley), entra a gamba tesa nel settore hi-tech, diventandone un attore primario.

Col progetto ciclopico della Belt and Road Initiative, la Cina avvia una partnership piuttosto impressionante con la Germania (il progetto cinese indica in Duisburg l’hub europeo del nuovo sistema ferroviario: la Germania sarebbe il capolinea e la piattaforma di smistamento).

3. Dulcis in fundo. La Russia di Putin, potenza militare forse arrugginita e potenza economica modesta, garantisce alla Germania gas a basso costo, avviandosi a garantirne addirittura l’autonomia energetica col raddoppio del Nordstream (il consorzio russo-tedesco è guidato dall’ex-cancelliere Gerhard Schroeder).

In breve: nei primi vent’anni del secolo, l’ombra di una tripla partnership germano-russo-cinese si fa insopportabilmente minacciosa.

Le élite di Washington sono perciò costrette a intervenire in Europa ben oltre l’allargamento della NATO (primo intervento-preludio, la guerra anti-serba del 1999). La priorità assoluta è bloccare in qualsiasi modo la crescente integrazione russo-tedesca. La Cina verrà dopo. Eliminata la Germania come primattrice europea, lo spettro mckinderiano sarebbe comunque esorcizzato.

L’Ucraina sembra essere a questo punto il soggetto ideale per avviare la dis-integrazione russo-tedesca. Di qui il crescente interesse americano per l’Ucraina, Euromaidan, gli affari di Hunter Biden e le famose esclamazioni della signora Nuland nel 2014.

Un ingresso immediato dell’Ucraina nella NATO (intollerabile per Mosca) sarebbe una mossa troppo azzardata: una guerra russo-ucraina sarebbe invece – molto cinicamente – l’ideale, tanto più se provocata dai Russi, in modo tale da suscitare un’ondata di sdegno occidentale, una adeguata corsa alle armi e il ripristino di una incandescente “Cortina di Ferro” (o nuovo Muro di Berlino, su scala continentale, sempre in omaggio al fantasma di McKinder).

Dopo otto anni di guerra civile nel Donbass e l’ostinato rifiuto occidentale di un negoziato sui territori russofoni (Crimea in testa), il Cremlino finisce per cadere nella trappola nel febbraio 2022, presentandosi sul palcoscenico nelle vesti innegabili e odiose dell’aggressore.

L’intervento russo, privo di alternative concrete, è una vittoria “a priori” della strategia americana, anche a prescindere dall’andamento effettivo del conflitto. Washington può infatti sfruttare le ambizioni locali del Cremlino sul Donbass e l’Ucraina per giocare la sua partita globale: avviare la dis-integrazione dell’asse eurasiatico, cominciando dal suo perno europeo, la partnership russo-tedesca, di cui la guerra ucraina rappresenta la paralisi forse definitiva. Il sabotaggio di Nordstream ne è il clamoroso corollario. L’asse-incubo Berlino-Mosca è ridotto a un “ammasso di ferraglie in fondo al Baltico”.

* Grazie a Flavio Piero Cuniberto