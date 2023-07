Cina e Corea del Nord contro la presenza militare degli USA nella regione

In occasione del 70° anniversario dell’armistizio della guerra di Corea, Pechino e Pyongyang rinnovano la propria amicizia e ribadiscono la propria posizione congiunta contro la presenza militare statunitense nella regione. Di seguito la traduzione dell’articolo di Yang Sheng per il Global Times.

Li Hongzhong, vicepresidente del Comitato permanente dell’Assemblea Nazionale del Popolo, guiderà mercoledì una delegazione del Partito e del governo cinese in Corea del Nord, ha annunciato martedì il Comitato centrale del Dipartimento internazionale del Partito Comunista Cinese (PCC). La delegazione parteciperà alle attività nella Repubblica Popolare Democratica di Corea (RPDC) per commemorare il 70° anniversario dell’armistizio della guerra di Corea, si legge nell’annuncio.

Li, che è anche membro dell’Ufficio politico del Comitato centrale del PCC, è il più alto funzionario cinese a visitare la Corea del Nord dallo scoppio della pandemia di COVID-19. Esperti cinesi hanno affermato che la visita è la prova del rapporto indissolubile tra Cina e Corea del Nord, con fiducia e cooperazione reciproche di alto livello, in un momento in cui il mondo è in turbolenza e la situazione della penisola coreana sta diventando più tesa, a causa della sempre più provocatoria presenza militare statunitense, incluso l’ultimo dispiegamento di sottomarini a propulsione nucleare nella regione.

Mao Ning, portavoce del ministero degli Esteri cinese, ha dichiarato martedì alla conferenza stampa di routine che “la Cina e la RPDC sono vicini amichevoli legati da montagne e fiumi. I nostri due partiti e i due Paesi hanno una buona tradizione di scambi amichevoli“.

Quest’anno ricorre il 70° anniversario dell’armistizio della guerra di Corea. Avere una delegazione cinese di alto livello in visita in Corea del Nord e celebrare l’occasione dimostra l’elevata importanza che entrambe le parti attribuiscono ai nostri legami bilaterali, ha osservato Mao.

“Riteniamo che questa visita contribuirà alla crescita solida e stabile delle relazioni bilaterali, alla pace e alla stabilità regionali e alla creazione delle condizioni per la soluzione politica delle questioni della penisola coreana“, ha affermato Mao.

Han Xiandong, professore presso l’Università cinese di scienze politiche e diritto, ha dichiarato martedì al Global Times che “anche nel 2013, in occasione della commemorazione del 60° anniversario dell’armistizio di guerra, la Cina aveva inviato una delegazione di alto livello guidata da Li Yuanchao, allora vicepresidente cinese. All’epoca egli era anche membro dell’Ufficio politico del Comitato centrale del PCC, proprio come Li Hongzhong“.

Una differenza fondamentale è che la delegazione guidata da Li Yuanchao nel 2013 era stata definita come “una delegazione cinese” mentre la delegazione guidata da Li Hongzhong questa volta è stata definita “una delegazione del Partito e del governo cinese“, ha detto Han al Global Times, dicendo che questo dimostra che i due Paesi apprezzano molto i legami tra i due partiti e sono disposti a sviluppare in modo completo la relazione tradizionale.

Poiché l’Unione Sovietica è stata un’altra parte chiave che è stata coinvolta e ha contribuito all’armistizio 70 anni fa, la Russia ha annunciato martedì che invierà una delegazione di alto livello guidata dal ministro della Difesa Sergej Šojgu in Corea del Nord, che visiterà da martedì a giovedì. Secondo TASS, la delegazione prenderà parte a “eventi festivi che segnano il 70° anniversario della vittoria della Corea del Nord nella Guerra di Liberazione della Patria del 1950-1953 (nota anche come Guerra di Corea)“.

Il ministero della Difesa russo ha affermato nell’annuncio che la visita di Shoigu “contribuirà a rafforzare i legami militari bilaterali e segnerà una tappa importante nello sviluppo della cooperazione tra i due Paesi“.

Wang Junsheng, ricercatore in studi sull’Asia orientale presso l’Accademia cinese delle scienze sociali di Pechino, ha dichiarato martedì al Global Times che il 70° anniversario dell’armistizio della guerra di Corea arriva in un momento molto speciale, poiché l’ambiente internazionale è nel bel mezzo di turbolenze causate dalla forte concorrenza e dal confronto tra le maggiori potenze.

A parte la crisi ucraina in corso in Europa, l’ombra del confronto tra i blocchi è emersa nel nord-est asiatico a causa delle crescenti interazioni e delle attività provocatorie degli Stati Uniti e dei suoi due alleati regionali, Corea del Sud e Giappone, ha osservato Wang.

“Inoltre, dopo tre anni di pandemia, la Corea del Nord mantiene ancora i suoi severi controlli alle frontiere, quindi, in questo momento speciale, la visita di una delegazione guidata da un alto funzionario cinese è un segnale al mondo che la Cina e la Corea del Nord continueranno a resistere insieme per superare insieme le sfide su tutti i fronti e salvaguardare congiuntamente la pace mondiale e regionale“, ha affermato Wang.

Secondo l’Associated Press, la Corea del Nord “ha lanciato due missili balistici a corto raggio nel suo mare orientale“, ha detto martedì l’esercito sudcoreano, aggiungendosi a una recente serie di test sulle armi apparentemente per protestare contro “gli Stati Uniti che inviano importanti mezzi navali alla Corea del Sud in una dimostrazione di forza“.

Il 18 luglio gli Stati Uniti hanno schierato un sottomarino nucleare in Corea del Sud per la prima volta negli ultimi quattro decenni. Lunedì, un sottomarino a propulsione nucleare statunitense è arrivato in Corea del Sud, solo pochi giorni dopo il dispiegamento del primo sottomarino nucleare statunitense, ha riferito Reuters.

Mentre Washington diventa sempre più provocatoria, peggiorando la situazione nella penisola intraprendendo azioni militari più aggressive, gli Stati Uniti e i loro alleati occidentali stanno cercando di spingere la Cina a intensificare la pressione sulla Corea del Nord. Reuters ha riferito sabato che “il Gruppo dei Sette, l’Unione Europea e altri tre Paesi” – Australia, Nuova Zelanda, Corea del Sud – intendono fare appello alla Cina per chiedere aiuto per “impedire alla Corea del Nord di eludere le sanzioni delle Nazioni Unite utilizzando le acque territoriali cinesi“, secondo la loro lettera vista da Reuters venerdì.

Mao, il portavoce del ministero degli Esteri cinese, ha dichiarato lunedì che “quando si tratta di attuare le risoluzioni del Consiglio di sicurezza, la Cina ha sempre adempiuto seriamente ai propri obblighi internazionali“.

Han ha detto che “da un lato, gli Stati Uniti stanno gettando benzina sul fuoco, mentre dall’altro gli Stati Uniti chiedono alla Cina di spegnere il fuoco. Questo è ridicolo, ironico e arrogante“. Nello sviluppare legami con la Corea del Nord, la Cina ha la sua determinazione incrollabile, indipendentemente da come cambi la situazione internazionale e regionale, ha osservato Han.

“Il futuro sviluppo delle relazioni Cina-Corea del Nord andrà non solo a vantaggio dei due Paesi, ma anche degli interessi condivisi della regione e contribuirà alla pace mondiale e regionale“, ha affermato Wang.

CLICCA QUI PER LA PAGINA FACEBOOK

Giulio Chinappi – World Politics Blog