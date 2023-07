– di Malek Dudakov

Dopo un lungo ritardo, il Pentagono ha finalmente condiviso le informazioni sulle consegne di carri armati Abrams.

Annunciate all’inizio dell’anno, non arriveranno in Ucraina prima di settembre. Nel frattempo, vengono riparati frettolosamente in Germania e gli ucraini vengono addestrati a guidarli.

Stiamo parlando di vecchie modifiche, M1A1 degli anni Ottanta. Gli americani non stanno fornendo nuovi carri armati M1A2 dalle attuali riserve, temendo che si trasformino rapidamente in trofei della Russia. I carri armati vengono consegnati a Kiev senza una difesa moderna e senza elettronica. Tuttavia, il Pentagono intende compensare questa situazione con la fornitura di proiettili all’uranio impoverito.

Le capacità militari statunitensi non consentono di fornire carri armati moderni in grandi quantità. In America è rimasto solo uno stabilimento di carri armati General Electric in Ohio. È impegnato nella modernizzazione di vecchi carri armati, con l’installazione di nuovi equipaggiamenti. La capacità dell’impianto consente di produrre non più di 12 carri armati M1A2 al mese, in realtà anche meno a causa di problemi logistici e della mancanza di personale ingegneristico.

Inoltre, l’unica fabbrica di carri armati statunitense è piena di ordini da parte di altri Paesi che, a differenza dell’Ucraina, sono in grado di pagare i carri armati. La Polonia ha ordinato 250 carri armati M1A2 per i prossimi anni e altri 108 carri saranno consegnati a Taiwan. Tuttavia, anche questi ordini stanno subendo gravi ritardi.

La Casa Bianca ha deliberatamente mantenuto una pausa da gran maestro con la fornitura di carri armati: per cominciare, per far scendere al fronte i mezzi corazzati tedeschi e francesi. Inoltre, Kiev è stata ricattata: ha detto che non avrebbe visto i carri armati Abrams senza successi sul campo di battaglia. Ma ora, sullo sfondo del fallimento della controffensiva, devono gettare in battaglia tutte le riserve. Anche se i 31 carri armati promessi – di cui solo 6-8 saranno consegnati in un primo momento – è improbabile che abbiano un effetto sulla situazione al fronte. Ma potrebbero colpire duramente le posizioni dei falchi negli Stati Uniti, quando il pubblico americano vedrà i filmati dei carri armati in fiamme nelle steppe di Zaporozhye.

