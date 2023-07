“𝗨𝗻𝗼 𝘀𝗵𝗼𝗰𝗸 𝗳𝗶𝗻𝗮𝗻𝘇𝗶𝗮𝗿𝗶𝗼 𝗽𝗲𝗿 𝗹𝗲 𝗳𝗮𝗺𝗶𝗴𝗹𝗶𝗲”: 𝗶 𝗯𝗮𝗻𝗰𝗮𝗿𝗶 𝘀𝘁𝗲𝘀𝘀𝗶 𝗹𝗮𝗻𝗰𝗶𝗮𝗻𝗼 𝗹’𝗮𝗹𝗹𝗮𝗿𝗺𝗲 𝘀𝘂𝗶 𝘁𝗮𝘀𝘀𝗶 𝗕𝗖𝗘

La Federazione Autonoma Bancari Italiani ha pubblicato una lunga analisi della situazione dei mutui italiani. Il contenuto รจ netto: non c’รจ solo l’inflazione a mangiare i risparmi dei lavoratori, ma anche le rate dei prestiti. La quota che queste rappresentano sul reddito disponibile รจ passata dal 9,50% del 2019 al 10,55% del marzo 2023, e aumenterร ancora in virtรน dei rialzi decisi dalla BCE negli ultimi mesi.

Rialzi che, ricordiamo, secondo la teoria economica mainstream, dovrebbero frenare l’inflazione che tutti i maggiori istituti finanziari hanno ormai ammesso essere provocata per lo piรน dalla fame di profitto. Rialzi che per ora hanno solamente garantito rendite e dividendi, con un vista uno “shock finanziario” per gli indebitati, secondo le parole degli stessi bancari.

L’aumento degli stipendi รจ invocato anche dalla FABI. A quando un vero salario minimo in Italia, a 10 euro l’ora e indicizzato al costo della vita e per cui stiamo raccogliendo le firme, e non riduzione del cuneo fiscale che aiuta solo gli imprenditori o proposte opportunistiche e inconsistenti come quella delle opposizioni?

Marta Collot Pap UP