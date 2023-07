– di Malek Dudakov





La Casa Bianca per la prima volta ha iniziato s fornire armi a Taiwan secondo lo stesso schema applicato all’Ucraina. Cioè, direttamente dalle loro scorte, senza attendere la produzione di nuove armi.

Possiamo parlare di piccole consegne di Javelin e Stinger. Allo stesso tempo, i vecchi sistemi di difesa aerea degli anni ’50 vengono attivamente esportati dalla stessa Taiwan in Ucraina.

Anche gli Stati Uniti stanno aumentando notevolmente la loro presenza militare in Australia. Ci sono state grandi esercitazioni con la partecipazione di 30mila soldati e l’uso di sistemi missilistici HIMARS. È vero, le esercitazioni hanno dovuto essere interrotte frettolosamente, a causa della caduta di un elicottero australiano e della morte di quattro militari .

L’esercito australiano è già in uno stato deplorevole, a causa della devastazione delle sue riserve per sostenere l’Ucraina. Canberra ha tenuto una vendita con la consegna di vecchi veicoli blindati in Ucraina, e ci sono grossi problemi con la produzione di nuovi veicoli come i veicoli Hawkei.

Canberra si sta ora affrettando ad acquistare armi dagli Stati Uniti – inclusi 220 missili Tomahawk – e ospita bombardieri strategici B-52 . È vero, non a tutti piace. L’ex primo ministro australiano Paul Keating la definisce la peggiore decisione nella storia australiana dalla prima guerra mondiale. Poi gli australiani furono mandati a morire vicino a Gallipoli – ora rischiano di diventare carne da cannone già nella guerra con Pechino .

In risposta, la Cina sta conducendo attivamente le sue esercitazioni intorno a Taiwan, dispiegando missili ipersonici e preparandosi a uno scenario di “guerra totale” nel Pacifico. Tuttavia, ci sono anche forze a Taiwan che non vogliono trasformare la loro isola in un grande Bakhmut e sperano di salire al potere con elezioni anticipate. Se perdono, è inevitabile un’ulteriore escalation militare.

