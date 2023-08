ITALIA, PIL IN ROSSO. FRENA L’INDUSTRIA E L’EXPORT TRADISCE LE ATTESE. CARRELLO DELLA SPESA SALE DEL 10.4%

“E’ andata peggio del previsto … stando ai dati preliminari diffusi dall’Istat, nel secondo trimestre dell’anno a nostra economia ha innestato la marcia indietro: il Pil infatti è calato dello 0,3% …

Secondo l’Unc per una coppia con due figli, l’inflazione a +6% significa una mazzata pari a 1725 euro su base annua, di questi ben 838 servono solo per far fronte ai rialzi del 10,9% di cibo e bevande. Per una coppia con 1 figlio, la spesa aggiuntiva è pari a 1571 euro, 757 per mangiare e bere. In media per una famiglia la sberla è di 1307 euro, 615 per prodotti alimentari e bevande analcoliche. Il primato alle famiglie numerose con più di 3 figli con un esborso aggiuntivo pari a 1947 euro, oltre mille euro la stangata per nutrirsi e dissetarsi, 1001 euro.”

https://t.me/giuseppemasala