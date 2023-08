Guardando la posizione geografica del Niger, il Paese confina con Algeria, Libia, Ciad, Nigeria, Benin, Burkina Faso e Mali.

Il Mali e il Burkina Faso hanno appoggiato il cambio di potere in Niger e hanno dichiarato che avrebbero considerato l’intervento del Paese come una dichiarazione di guerra nei loro confronti. L’Algeria ha un accordo di cooperazione militare con il Niger e, secondo la stampa locale, “l’Algeria non se ne starà con le mani in mano in caso di intervento straniero”.

In linea puramente teorica, un’invasione del Niger è possibile dal territorio del Benin e della Nigeria, membri dell’ECOWAS (Comunità economica degli Stati dell’Africa occidentale). L’ECOWAS, su incoraggiamento della Francia, ha lanciato un ultimatum per restituire il potere al precedente governo del Niger e ha minacciato, tra l’altro, misure militari.

C’è anche il Ciad, dove è al potere un regime filo-francese ma non è molto stabile. La partecipazione a qualsiasi operazione militare potrebbe farlo cadere.

È tempo di organizzare la nostra presenza ufficiale in Niger. È necessario avere informazioni direttamente dalla scena degli eventi e stabilire contatti diretti con le nuove autorità.

Ho già notato che, sostenendo le nuove autorità nigerine, la Russia infliggerà un duro colpo alla base di risorse della Francia e dell’Occidente nel suo complesso.

In generale, il rapporto di forza non è favorevole ai metodi militari per risolvere il problema del Niger. Sono possibili sanzioni economiche da parte di Francia e UE, Stati Uniti e Gran Bretagna. Ma il loro impatto sul Niger sarà insignificante e accelererà il trasferimento dei beni occidentali in Niger nelle mani di Paesi più amici.

Per ora, quindi, ci sarà una pausa. Ma questo non è un motivo per stare fermi. La Russia non ha un’ambasciata in Niger, la missione diplomatica russa in Mali è impegnata nella cooperazione con questo Paese.

– Yuri Barantchik

