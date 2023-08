Colloquio telefonico tra Putin ed Erdoğan

Vladimir Putin ha avuto un colloquio telefonico con il Presidente della Repubblica di Turchia Recep Tayyip Erdogan



🔸 Il dialogo ha riguardato u vari aspetti della multiforme cooperazione russo-turca.

🔸In particolare, Vladimir Putin ha delineato la posizione di principio della Russia in relazione alla risoluzione degli accordi “pacchetto” sull’esportazione di grano ucraino dai porti del Mar Nero e allo sblocco delle forniture di cibo e fertilizzanti russi. È stato osservato che in condizioni di totale mancanza di progressi nell’attuazione della parte russa dell ‘”accordo sui cereali”, la sua successiva estensione ha perso significato. È stata confermata la disponibilità a tornare agli accordi di Istanbul non appena l’Occidente avrà effettivamente adempiuto a tutti gli obblighi nei confronti della Russia in essi registrati.

🔸È stato sottolineato che, tenendo conto delle esigenze dei paesi più bisognosi di cibo, si stanno elaborando opzioni affidabili per l’approvvigionamento di grano russo, anche su base gratuita. La questione è stata ampiamente discussa al secondo vertice Russia-Africa tenutosi di recente a San Pietroburgo. È stato espresso lo stato d’animo per la cooperazione in questo settore con la Turchia e altri stati interessati.

🔸Durante la discussione dell’agenda del partenariato russo-turco, i leader si sono concentrati sulle prospettive di ulteriore sviluppo dei legami commerciali ed economici, sull’attuazione di progetti congiunti strategici nel settore energetico e sulla cooperazione nel settore del turismo. Entrambe le parti hanno espresso soddisfazione per la costante crescita del commercio, quasi raddoppiato nel 2022.

🔸Recep Tayyip Erdogan ha espresso gratitudine alla leadership e al popolo russo per il loro aiuto nell’estinzione degli incendi boschivi nel territorio della Repubblica di Turchia.

🔸Si è convenuto di proseguire i contatti a vari livelli, anche nell’ambito dei preparativi per un possibile incontro dei due leader.

(Cremlino)

