E perfino Fabbri lo ammette: “Droni su Mosca segnalano controffensiva ucraina in difficoltà”

Nella notte ancora attacchi di droni su Mosca. Secondo il ministero della Difesa russo, i velivoli senza pilota sono stati abbattuti dalle forze di difesa aerea sulle aree di Odintsovo e Narofominsk, mentre un terzo drone è stato disattivato con l’uso di mezzi di guerra radio-elettronica e si è poi schiantato su uno dei grattacieli della capitale. “Secondo le informazioni finora disponibili, non ci sono vittime a seguito dell’attacco di droni contro un palazzo nel quartiere Iq della città di Mosca. La vetrata della struttura al livello del 17mo piano ha subito danni”, ha riferito la Tass.

Per Dario Fabbri, l’esperto di geopolitica di riferimento per LA7, ospite stamane a Omnibus, questi attacchi segnalano una controffensiva ucraina in difficoltà: “Sono attacchi non militari ma scenografici per sgretolare l’immagine di solidità che il Cremlino vuole dare di sè ma segnalano una controffensiva ucraina in netta difficoltà che non riesce ad avanzare”

