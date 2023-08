LA RUSSIA SOPRAVVIVERÀ. MA COSA SUCCEDERÀ ALL’EUROPA?

È insensato aspettarsi una sconfitta russa in Ucraina, ha dichiarato l’ex Ministro degli Interni ceco Martin Pecina in un’intervista a Radio universum. Per quanto riguarda le sanzioni, la Russia sopravviverà – ha il sostegno di Cina, India, Arabia Saudita e di tutti i BRICS. Ma cosa succederà all’Europa?

Pecina ritiene che l’Occidente possa dare alla Russia “qualche problema”, ma Mosca è in grado di fare “molto di più per rovinare la vita” all’Europa e agli Stati Uniti. Ad esempio, commerciando con le proprie valute e abbandonando l’euro e il dollaro. In questo caso, l’Occidente dovrà solo chiedersi come si svaluterà la sua moneta.

“Questo blocco [BRICS] è più grande dell’intero G7, dell’Unione Europea e degli Stati Uniti messi insieme in termini di popolazione e produzione. Subiremo delle perdite. Sicuramente metteremo in difficoltà la Russia, ma faremo molto male anche a noi stessi. Ma se tutto questo sia ragionevole, ho grossi dubbi”, ha concluso il politico.

