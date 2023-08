I fallimentari tentativi di separare Cina e India per indebolire i BRICS

Considerando i BRICS come una sfida alla propria egemonia, l’Occidente a guida statunitense prova a seminare la discordia tra Cina e India, nel tentativo di indebolire il fronte delle economie emergenti. Di seguito la traduzione dell’articolo del Global Times.

I BRICS stanno attirando una crescente attenzione in tutto il mondo, come dimostra il crescente interesse di molti Paesi che vogliono aderirvi. Allo stesso tempo, sono sempre più visti dall’Occidente come una sfida economica e geopolitica. Quindi non c’è da meravigliarsi che i Paesi occidentali stiano amplificando i conflitti tra gli Stati membri BRICS.

Mercoledì, un articolo su Bloomberg, intitolato “Questo club non è abbastanza grande sia per la Cina che per l’India“, ha affermato che “le tensioni tra i rivali asiatici probabilmente impediranno al blocco BRICS di porre una sfida coerente all’Occidente“.

Con l’imminente vertice BRICS incentrato sull’espansione dei membri, l’Occidente, in particolare gli Stati Uniti, sta tentando di attirare l’India dalla sua parte, fabbricando storie sui conflitti Cina-India e minimizzando il futuro dei BRICS.

“In questo momento gli Stati Uniti e l’Occidente non vogliono vedere i BRICS più uniti e più potenti“, ha detto al Global Times Qian Feng, direttore del dipartimento di ricerca presso il National Strategy Institute della Tsinghua University. Costruiscono deliberatamente la questione delle contraddizioni attuali e precedenti tra due Paesi influenti, Cina e India, per creare un cuneo e minare l’unità dei BRICS.

Se è vero che ci sono alcune contraddizioni e difficoltà nel rapporto tra Cina e India, c’è ancora molta cooperazione tra i due Paesi nelle sfere globali. Long Xingchun, professore di relazioni internazionali presso la Sichuan International Studies University, ha dichiarato: “La Cina ha sempre sottolineato che alcune contraddizioni tra Cina e India, come la questione dei confini, non dovrebbero influenzare le relazioni tra i due Paesi, per non parlare della cooperazione con gli altri. L’India può avere punti di vista diversi su alcune questioni specifiche, ma queste sono insignificanti quando si tratta della cooperazione BRICS“. Nel complesso, i conflitti tra Cina e India non avranno un impatto eccessivo sulla cooperazione BRICS, secondo Long.

In realtà, Cina e India hanno molto in comune nell’arena globale, in particolare nei meccanismi multilaterali in cui hanno un’ampia gamma di interessi comuni. Nonostante alcune differenze nelle relazioni bilaterali, l’ambizione internazionale dell’India di migliorare il proprio status e diventare una grande potenza non dovrebbe portarla ad andare contro la cooperazione BRICS.

Martedì, Reuters ha riferito che “il Brasile ha resistito a raccogliere slancio nel gruppo BRICS delle principali economie emergenti per aggiungere più Paesi membri” e che “l’India ha riserve sull’espansione“. Ma il giorno successivo, il presidente brasiliano Luiz Inacio Lula da Silva ha espresso sostegno all’adesione di più Paesi al gruppo BRICS. Giovedì anche il ministero degli Affari Esteri indiano ha smentito le notizie secondo cui il Paese era contrario all’espansione dell’organizzazione BRICS. Ciò ha contraddetto palesemente il rapporto Reuters e ha sollevato dubbi sull’accuratezza della sua affermazione secondo cui sia il Brasile che l’India erano contrari all’espansione.

La ragione alla base del crescente slancio dei BRICS è l’obiettivo condiviso di stabilire un ordine economico globale più giusto e ragionevole. Qian ha sottolineato che l’unità è la chiave del successo dei BRICS.

Considerando che l’economia cinese è più grande delle economie combinate degli altri paesi BRICS, l’India potrebbe nutrire preoccupazioni per il dominio della Cina sul gruppo. Tuttavia, l’inclusione di nuovi membri contribuirà ad alleviare le preoccupazioni ingiustificate, ed è importante notare che la Cina stessa non ha alcuna intenzione di svolgere un ruolo dominante. Al contrario, la Cina ha dichiarato apertamente di sostenere l’espansione dei membri dei BRICS, una posizione che sostiene una maggiore rappresentanza dei Paesi in via di sviluppo.

L’articolo di Bloomberg ha anche affermato che i BRICS “sono sempre più descritti come un contrappeso alle esistenti istituzioni multilaterali gestite dall’Occidente. In realtà, non sono niente del genere e potrebbe non esserlo mai“.

Gli Stati Uniti hanno sempre considerato qualsiasi Paese emergente o organizzazione costituita da Paesi emergenti, con un sistema economico e politico diverso dal proprio modello, come nel caso dei BRICS, come una sfida alla propria egemonia. Questo, in effetti, ne rivela la debolezza.

I BRICS non sono stati istituiti per sfidare gli Stati Uniti o l’Occidente, ma per offrire più scelte a tutti i paesi e contribuire a migliorare l’ordine economico globale. Gli Stati Uniti non possono sopprimere gli altri per salvaguardare la propria egemonia economica. I loro attacchi ai BRICS suggeriscono semplicemente che mancano di fiducia nei campi correlati.

Il gruppo BRICS svolge un ruolo essenziale sulla scena multilaterale globale. Sia l’India che il Brasile vedono i BRICS come una piattaforma per migliorare il loro status e la loro influenza internazionale. Per l’India in particolare, i BRICS rappresentano una piattaforma strumentale favorevole che può supportarla nel raggiungimento di una maggiore rappresentanza sulla scena internazionale.

Tutti i Paesi BRICS, in particolare Cina e India, dovrebbero affrontare le differenze in modo pragmatico ed evitare di portare i conflitti bilaterali nel meccanismo multilaterale, mantenendo la vigilanza contro il tentativo occidentale di seminare discordia tra di loro. Anche altri Paesi BRICS dovrebbero promuovere la cooperazione BRICS e salvaguardare i diritti e gli interessi dei Paesi in via di sviluppo.

CLICCA QUI PER LA PAGINA FACEBOOK

Giulio Chinappi – World Politics Blog