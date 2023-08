L’estrema destra in Ucraina

|Matteo Bortolon

Il neonazismo in Ucraina è diventato un tabù. Da quando è scoppiata la guerra con la Russia i commentatori fanno del loro meglio per sminuire o negare tale imbarazzante presenza. Eppure da fonti insospettabili sappiamo che tale presenza è radicata e non episodica, tale da aver costituito la nuova mecca per i neofascisti di molti paesi. Abbiamo tradotto parte di questa eccezionale inchiesta sul campo realizzata nel 2020 di Tim Lister, giornalista della CNN che ha coperto numerosi conflitti negli ultimi dieci anni in Medio Oriente e Ucraina, e autore di inchieste sull’estremismo jihadista. Ma la cosa più stupefacente è che l’inchiesta è stata pubblicata sul sito sufficiale di West Point, la più antica accademia militare degli Stati Uniti d’America, in una sezione dedicata all’antiterrorismo. Una fonte decisamente poco sospettabile di radicalismo antiamericano o di simpatie russofile. Questa la prima parte (nota della Redazione).

Nel 2014, quando i gruppi filo-russi iniziarono a impadronirsi di parti del Donbass, un gruppo neonazista che si autodefiniva I patrioti dell’Ucraina formò un battaglione per rafforzare l’esercito ucraino assediato. Erano richieste poche qualifiche e i volontari provenivano da tutti i ceti sociali. Il gruppo divenne presto meglio conosciuto come Battaglione Azov.

L’autore ha incontrato alcuni dei combattenti del gruppo intorno alla città portuale di Mariupol sul Mar d’Azov nell’estate e nell’autunno del 2014. A quel tempo, pochi erano adeguatamente armati o avevano molto addestramento militare, ma erano molto spesso in prima linea. Il reggimento Azov godeva del sostegno all’interno del governo dell’allora presidente Petro Poroshenko e dei servizi di sicurezza, malgrado rapporti ben documentati di violazioni dei diritti umani.

Il vice capo della polizia della regione di Kiev Serhiy Bondarenko ha espresso apertamente il suo sostegno ad Azov nel 2015. I membri del reggimento Azov hanno anche organizzato campi giovanili che insegnavano abilità militari di base e la loro ideologia.

L’emergere di una tale milizia nazionalista bianca apertamente di estrema destra – celebrata pubblicamente, organizzata apertamente e con amici in posizioni influenti – è stata elettrizzante per singoli e gruppi di estrema destra in Europa, negli Stati Uniti e altrove. Tra loro c’era l’assassino di Christchurch, Brenton Tarrant [attentato terroristico in Nuova Zelanda il cui autore ha ucciso 51 persone indifese con arma da fuoco, considerato il peggiore della storia della Nuova Zelanda].

Nel suo sconclusionato manifesto di 74 pagine, Tarrant ha sottinteso di essere stato in Ucraina, anche se la nostra ricerca sia in Nuova Zelanda che in Ucraina suggerisce che non corrisponda a verità. Tuttavia, il suo manifesto è diventato popolare tra i gruppi paramilitari ucraini online ed è stato tradotto in ucraino e stampato come libro, secondo una ricerca del gruppo investigativo Bellingcat.

Bellingcat ha successivamente identificato l’uomo dietro un canale Telegram che vendeva la traduzione, un 22enne che vive a Kiev.

Dalla fine del 2014, con la graduale modernizzazione delle forze armate ucraine e il logoramento del conflitto del Donbass, il reggimento Azov è stato riorganizzato in modo più formale, basandosi sulla sua affiliazione con la Guardia nazionale ucraina. Questa partnership gli ha dato accesso a migliori armi e addestramento; Azov è equipaggiato con carri armati e armature pesanti. Annovera 38.000 abbonati al suo canale YouTube.

Azov si è formalmente separato dalla sua leadership politica nell’ottobre 2016 in una conferenza a Kiev in cui è stato formato il Corpo nazionale. Andriy Biletsky, fondatore e primo comandante del Battaglione Azov, è stato eletto capo del Corpo. Alla conferenza hanno partecipato simpatizzanti provenienti da Polonia, Lettonia, Croazia, Grecia, Italia e Germania.

La creazione del Corpo nazionale ha dato all’attivismo di estrema destra in Ucraina una nuova base di potere e un nuovo smalto. Il Corpo Nazionale si è unito ad altri gruppi di destra nelle elezioni parlamentari del 2019 nel tentativo di superare la soglia del cinque per cento per la rappresentanza. L’alleanza includeva anche Svoboda e Pravy Sector come parte di un “blocco nazionalista unito”. Il blocco ha ottenuto appena il due per cento e mezzo dei voti, in parte perché il presidente Petro Poroshenko si era spostato notevolmente a destra nel tentativo fallito di essere rieletto, assorbendo gran parte del loro sostegno elettorale.

Tuttavia, la forza del Corpo Nazionale non risiede nei corridoi parlamentari. Si concentra sull’attivismo di base che si traduce in una presenza di strada che spesso minaccia i suoi avversari. Nel 2018, centinaia di membri delle sue cosiddette “Unità di milizia nazionale” hanno sfilato per Kiev in uniforme e hanno giurato di ripulire le strade da alcol illegale, trafficanti di droga e gioco d’azzardo.

Hanno iniziato i pattugliamenti in alcuni distretti di Kiev, apparentemente come parte di una campagna contro la criminalità. Un portavoce del Corpo nazionale ha descritto le pattuglie come “parte del movimento Azov” che avrebbero operato “dove le autorità non possono o non vogliono aiutare la comunità ucraina”.

La loro presenza è stata ampiamente tollerata dalla polizia nazionale e dal ministero dell’Interno, secondo i ricercatori per i diritti umani in Ucraina che hanno parlato con l’autore. L’8 giugno 2018, un gruppo delle unità della Milizia Nazionale ha attaccato e distrutto un campo rom a Kiev dopo che i suoi residenti non avevano risposto al loro ultimatum di andarsene entro 24 ore. La polizia era sul posto ma non è intervenuta, secondo i testimoni.

La Milizia Nazionale ha anche minacciato di intervenire nelle elezioni presidenziali del marzo 2019. “Se le forze dell’ordine chiudono un occhio davanti a violazioni palesi e non vogliono documentarle”, ha detto il portavoce Ihor Vdovin, il gruppo eseguirà gli ordini del suo comandante, Ihor Mikhailenko, che aveva dichiarato su Telegram: “Se dobbiamo prendere a pugni in faccia qualcuno in nome della giustizia, lo faremo senza esitazione”.

Un altro gruppo di estrema destra in Ucraina che ha attirato interesse e sostegno tra gli estremisti in Occidente è Pravy Sektor. Originariamente coinvolto nelle proteste di Euromaidan nel novembre 2013 a causa della sua animosità nei confronti della Russia, che si è evoluto in un battaglione di volontari combattenti nel Donbass.

Altri gruppi di estrema destra in Ucraina includono Karpatsa Sich, i cui membri hanno tentato di interrompere la manifestazione Pride a Kiev nel giugno 2019 e hanno partecipato a un raduno di gruppi di estrema destra a Roma nel gennaio 2019.

Nel 2019 e di nuovo quest’anno [il 2020], Karpatsa Sich si unì alla “Festung Budapest”, una celebrazione organizzata dalla Légió Hungária del tentativo di offensiva da parte delle forze naziste e filo-naziste contro l’avanzata sovietica nel 1945. I membri di Karpatsa Sich sono stati anche sostenitori entusiasti della traduzione ucraina del manifesto di Tarrant.

Il Corpo Nazionale è il più potente e ideologicamente influente dei gruppi ucraini di estrema destra. Il capo del suo dipartimento internazionale, Olena Semenyaka, è una figura di spicco nei circoli europei di estrema destra, e ha viaggiato in Germania, Svezia, Polonia, Italia ed Estonia per tenere discorsi e incontrare gli alleati. Ha partecipato alla Conferenza Annuale Ethnofutur a Talinn e al Congresso Europeo dei “Giovani Nazionalisti” in Germania.

Il messaggio che ha trasmesso – alludendo a un senso di declino europeo – è calibrato per attrarre sia l’estrema destra europea che quella americana. In un’intervista del luglio 2015 ad un podcast di Azov, 

Semenyaka ha dichiarato: “Cerchiamo di affrontare il problema di questo declino europeo, per così dire. E vogliamo iniziare una rivolta contro di esso. Reconquista, rivolta, rivoluzione – ovviamente sono tutti concetti omologhi che sono abbastanza comprensibili per la destra europea e altre persone istruite”. Semenyaka ha descritto l’Europa orientale e l’Ucraina come l’avanguardia di questa Reconquista. “Da questo spazio, l’Europa orientale, si espanderà all’Europa occidentale e al mondo intero”.

Atomwaffen [gruppo suprematista statunitense] mostrava un sentire simile sul suo sito web: “L’Occidente non può essere salvato, ma può essere ricostruito e ancora più forte [sic] senza i fardelli del passato”.

Il messaggio dell’estrema destra in Ucraina ha certamente toccato una corda sensibile tra i suprematisti bianchi negli Stati Uniti. L’attacco hacker al defunto sito ironmarch.org ha disvelato migliaia di post e messaggi di attivisti di estrema destra in tutto il mondo ed è un’utile finestra sul loro pensiero. I dati sono stati resi pubblici da una fonte anonima nel novembre 2019 e includevano e-mail, indirizzi IP, nomi utente e messaggi privati. Un utente anonimo ha postato nel 2015, parlando di una “identità razziale condivisa”: “Penso che possiamo prendere ispirazione da Pravy Sektor in questo senso. Mi piace il motto di “Reconquista europea”. Fa appello al passato condiviso dell’Europa, a un’identità condivisa, e delinea la loro missione di portare avanti il lavoro della cristianità europea per scacciare gli invasori stranieri”. Altri post sul forum suggerivano di contattare Semenyaka come prima mossa nel tentativo di raggiungere l’Ucraina.

I funzionari del Corpo nazionale sono stati determinanti nell’organizzazione le conferenze “Paneuropa” a Kiev nell’aprile 2017 e nell’ottobre 2018, attirando i suprematisti bianchi e altri gruppi di estrema destra da tutta Europa. Semenyaka ha invitato Greg Johnson, editore di Counter-Currents e figura di spicco nel movimento dell’alt-right statunitense, alla conferenza di Kiev nell’ottobre 2018 .

Johnson sostiene quella che ha definito la “Nuova Destra nordamericana”, il cui obiettivo (come quello di diversi gruppi paramilitari) è uno stato etnicamente bianco. Alla conferenza, Johnson parlò del suo Manifesto del nazionalismo bianco e disse che ciò che “stava accadendo in Ucraina è un modello e un’ispirazione per i nazionalisti di tutte le nazioni bianche”. All’evento erano presenti anche esponenti del Partito Nazionalista Norvegese Alliansen, del neofascista CasaPound Italia, neonazisti affiliati al tedesco Der III Weg [“La Terza Via”, gruppo neonazista] e al gruppo giovanile JN-NPD [Junge Nationalisten, branca giovanile del partito neonazista tedesco NPD, che recentemente si è ridenominato Die Heimat, “La Patria”], così come Karpatsa Sich.

La conferenza Paneuropa del 2018 è stata una delle tante che in Europa hanno riunito l’estrema destra di entrambe le sponde dell’Atlantico. Nel marzo 2019, Semenyaka è apparso con Johnson allo Scandza Forum di Stoccolma.

Anche un altro ideologo americano dell’estrema destra (sebbene non amico di Johnson), Richard Spencer, ha sviluppato una relazione con le controparti europee.

Oltre all’alt-right i membri di gruppi come Rise Above Movement, The Base e Atomwaffen Division [vari gruppi estremisti statunitensi] sono stati attratti da circoli simili in Europa e in particolare in Ucraina. Alcuni di loro sono stati corteggiati da Azov e dal Corpo Nazionale.

L’americano che ha fondato Atomwaffen, Brandon Russell, ha contattato un rappresentante anonimo di Azov nel 2015 tramite Ironmarch. Usando il soprannome di Odino, descrivendosi come “un accanito sostenitore del battaglione Azov” e ha detto che avrebbe voluto “qualche consiglio da te sulla mia milizia che guido negli Stati Uniti”. Russell era un laureato in fisica che si era unito alla Guardia Nazionale della Florida.

Secondo un’indagine di Bellingcat, Azov era in contatto con un altro presunto membro di Atomwaffen, Andrew Oneschuk, all’inizio del 2016 tramite il suo podcast online. https://www.bellingcat.com/news/uk-and-europe/2019/02/15/defend-the-white-race-american-extremists-being-co-opted-by-ukraines-far-right/

Secondo Bellingcat, Oneschuk ha discusso le questioni che devono affrontare gli americani che volevano unirsi ad Azov, “e ha espresso interesse per l’apprendimento di metodi per attirare i giovani verso il nazionalismo in America”. Oneschuk aveva effettivamente tentato di recarsi in Ucraina l’anno precedente, all’età di 15 anni, ma era stato fermato dai suoi genitori.

Almeno uno dei membri di The Base arrestati nel gennaio 2020 aveva espresso il desiderio di recarsi in Ucraina. Secondo i documenti del tribunale, William Bilbrough aveva “ripetutamente espresso interesse a recarsi in Ucraina per combattere lì con i nazionalisti” e aveva cercato di reclutare altri due membri della Base per accompagnarlo.

I documenti del tribunale mostrano anche che diversi membri del movimento Rise Above, tra cui Robert Rundo, Ben Daley e Michael Miselis, si sono recati in Germania, Italia e Ucraina nella primavera del 2018. Hanno partecipato al Festival Schild und Schwert (Scudo e spada ), tenutasi in Germania per il compleanno di Adolf Hitler, e hanno incontrato i suprematisti bianchi europei. Il loro obiettivo dichiarato era quello di “colmare il divario tra le due sponde nazionaliste”, secondo un video di YouTube ora cancellato.

Secondo gli atti del tribunale, un video pubblicato online sul canale YouTube del gruppo (anch’esso ora rimosso) mostrava Daley “in Ucraina mentre eseguiva un saluto noto per essere associato agli Hammerskins bianchi”, un violento gruppo di skinhead in California di cui Daley e altri facevano parte in precedenza. Secondo quanto riportato includeva anche immagini di adesivi distribuiti con messaggi come “stupratori non benvenuti” e “fckantifa”. 106

Mentre era in Ucraina, il gruppo ha incontrato l’onnipresente Olena Semenyaka, che ha affermato in seguito che essi erano venuti “per imparare i nostri metodi” e “hanno mostrato interesse nell’imparare a creare forze giovanili nel modo in cui ha fatto Azov”. Secondo un’indagine di Radio Free Europe/Radio Liberty, hanno anche assistito a un concerto del gruppo metal nazionalista bianco Sokya Peruna, pieno di insegne naziste.

Vale la pena notare che non tutti gli attivisti e simpatizzanti di estrema destra considerano l’Ucraina degna di sostegno, in parte perché alcuni gruppi di destra hanno aiutato il movimento pro-democrazia Euromaidan nel 2013 e in parte perché alcuni trovano la Russia un modello più attraente. Un utente tedesco sul forum ironmarch.org ha dichiarato: “Sono contrario a questa visione pro ucraina, che insulta i nazionalisti e i patrioti della Novorossiya. Penso che i nazionalisti che stanno combattendo per il regime di Euromaidan abbiano torto e stiano facendo il lavoro dei liberal-marxisti occidentali”.

In particolare, il fondatore di The Base, Rinaldo Nazzaro, si è trasferito a San Pietroburgo in Russia sposandosi con una cittadina russa.Secondo il New York Times , l’FBI sta esaminando eventuali legami tra l’intelligence russa oi suoi delegati e Nazzaro. Un funzionario statunitense ha affermato che gli investigatori federali stanno esaminando come viene finanziata almeno un’organizzazione neonazista, The Base, con legami russi