Un colpo di Stato in un Paese povero dell’Africa non è raro, ma il contesto geopolitico odierno gli conferisce un significato globale.

Lo Stato dell’Africa occidentale del Niger ha rovesciato il proprio governo con un colpo di Stato militare, ponendo le basi per un confronto con l’Occidente. Il Niger si trova in una situazione simile a quella della maggior parte degli Stati dell’Africa occidentale, poiché il suo ex padrone, la Francia, continua a esercitare un potere finanziario e militare sul Paese e Parigi cerca di interferire nei suoi affari.

Per questo motivo, il colpo di Stato ha goduto di ampia popolarità e le proteste hanno chiesto l’uscita della Francia e l’invasione della Russia. Nel nuovo contesto geopolitico in cui viviamo, gli Stati africani hanno ora più spazio politico e opportunità per contrastare l’influenza occidentale. Il Niger, un Paese senza sbocco sul mare, impoverito e in guerra, anche se ricco di materie prime, diventerà un nuovo Paese di frontiera.

