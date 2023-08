Secondo l’economista Joseph Stiglitz l’IA potrebbe aumentare le disuguaglianze

“Sono certo che se facessimo la cosa giusta, l’IA sarebbe fantastica. Ma la domanda è: faremo la cosa giusta nel nostro spazio politico? E credo che questo sia il vero problema”.

di Jake Johnson – Common Dreams

L’economista Joseph Stiglitz ha dichiarato questa settimana di essere molto preoccupato per il potenziale dell’intelligenza artificiale non regolamentata di aumentare la disuguaglianza globale, che è esplosa durante la pandemia di coronavirus, quando i miliardari hanno visto aumentare la loro ricchezza mentre decine di milioni di persone sono state spinte nella povertà.

“Sono molto preoccupato”, ha dichiarato Stiglitz, premio Nobel per l’economia nel 2001, a Scientific American. “In un certo senso, i robot hanno sostituito il lavoro fisico di routine. E ora l’intelligenza artificiale sta sostituendo il lavoro di routine dei colletti bianchi, o non lo sta sostituendo ma ne sta riducendo la domanda. Quindi i lavori che erano colletti bianchi di routine, credo, saranno a rischio”.

“E ce ne sono abbastanza da avere un effetto macroeconomico sul piano della disuguaglianza”, ha aggiunto Stiglitz. “Potrebbe amplificare il senso di disillusione: [nei luoghi in cui si è verificata la deindustrializzazione, c’è stato un] aumento delle morti per disperazione. Erano localizzate in luoghi particolari, ma questo lavoro di routine avviene ovunque”.

Un recente rapporto dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) ha rilevato che l’IA “probabilmente avrà un impatto significativo sui posti di lavoro”, dato che le aziende continuano ad adottare questa tecnologia in rapido sviluppo.

“Se si considerano tutte le tecnologie di automazione, compresa l’IA, il 27% dei posti di lavoro è occupato da professioni ad alto rischio di automazione”, ha stimato l’OCSE.

Stiglitz ha riconosciuto che “con le giuste politiche”, l’intelligenza artificiale potrebbe portare “a una maggiore produttività e a una minore disuguaglianza, e tutti starebbero meglio”.

“Ma si potrebbe dire che l’economia politica, il modo in cui la nostra politica ha lavorato, non sta andando in questa direzione”, ha detto Stiglitz. “Quindi, da un lato, sono fiducioso che se facessimo la cosa giusta, l’AI sarebbe grandiosa. Ma la domanda è: faremo la cosa giusta nel nostro spazio politico? E credo che questo sia molto più problematico”.

Stiglitz non è certo l’unico economista preoccupato per gli effetti dirompenti e potenzialmente dannosi che l’IA potrebbe avere sui lavoratori di tutto il mondo, soprattutto se i governi non daranno ascolto alle crescenti richieste di regolamentare aggressivamente la tecnologia.

Yingying Lu, ricercatore associato presso il Center for Applied Macroeconomic Analysis della Crawford School of Public Policy, ha scritto all’inizio di quest’anno che “sebbene gli economisti abbiano opinioni diverse sull’impatto dell’IA, gli studi economici concordano sul fatto che l’IA aumenterà le disuguaglianze”.

“Un possibile esempio di ciò potrebbe essere un ulteriore spostamento del vantaggio dal lavoro al capitale, con un conseguente indebolimento delle istituzioni del lavoro”, ha aggiunto.

Stiglitz ha anche avvertito che l’IA viene sviluppata nel contesto di un sistema in cui “i lavoratori non hanno molto potere contrattuale”.

“In questo tipo di mondo, l’IA potrebbe essere un alleato del datore di lavoro e indebolire ulteriormente il potere contrattuale dei lavoratori, con il rischio di aumentare ulteriormente le disuguaglianze”, ha affermato Stiglitz. “Il governo ha il compito di cercare di indirizzare l’innovazione verso modalità che aumentino la produttività e creino posti di lavoro, non che li distruggano”.