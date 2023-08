Niger, il senato della Nigeria frena sulla guerra: rafforzare la diplomazia

Scade oggi l’ultimatum dei leader dell’ECOWAS alla giunta golpista in Niger ma il senato nigeriano chiede al presidente Tinobu di insistere con la diplomazia.

Invasione del Niger, il Senato della Nigeria frena il presidente

Il Senato nigeriano ha respinto la richiesta di via libera per l’intervento militare in Niger e invita Bola Tinubu, presidente della Nigeria e dell’ECOWAS, a riconsiderare le sue minacce belliche contro il Paese vicino.

“Il Senato invita il Presidente della Repubblica Federale della Nigeria in qualità di presidente dell’ECOWAS a incoraggiare ulteriormente gli altri leader dell’ECOWAS a rafforzare le opzioni politiche e diplomatiche“, si legge in una nota rilasciata dal Senato.

I senatori degli stati della Nigeria settentrionale, sette dei quali condividono un confine combinato di circa 1.500 chilometri con il Niger, hanno già sconsigliato qualsiasi intervento fino a quando tutte le altre opzioni non fossero state esaurite.

Venerdì il presidente nigeriano aveva inoltrato una lettera al senato per chiedere l’ok all’intervento in Niger, dove un gruppo di militari ribelli sostenuti dal popolo ha deposto il presidente fantoccio Bazoum e cacciato i francesi.

Mentre l’ECOWAS minaccia l’invasione se entro oggi il presidente e le autorità deposte non verranno ripristinate, Mali e Burkina Faso hanno immediatamente dichiarato che un intervento militare in Niger verrà visto come una dichiarazione di guerra nei loro confronti. La Guinea ha riconosciuto il nuovo governo.

(Fonte – Africa Intel)