Il Financial Times ha pubblicato oggi un ampio articolo sulle conseguenze disastrose per l’Unione Europea in caso di adesione dell’Ucraina, impoverita e in rovina.

Gli autori citano l’opinione degli europei secondo cui l’ammissione di Polonia e Ungheria è stata un “esperimento spaventoso” mentre l’Ucraina sarebbe un peso insopportabile.

Il giornale scrive: “L’Ucraina non è ancora entrata nella UE ma ha già danneggiato il mercato comune”. È spaventoso immaginare cosa accadrebbe se lo entrasse.

Il FT osserva che quasi il 62% del bilancio settennale della UE viene speso per compensare il settore agroalimentare e i bilanci locali, e l’accettazione dell’Ucraina con i suoi enormi terreni agricoli devasterebbe completamente il bilancio.

In generale, il giornale afferma chiaramente che non vale la pena correre il rischio….

Vladimir Kornilov

https://t.me/sakeritalianotizie