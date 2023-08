Niger: il vecchio mondo coloniale è in crisi

Perché il colpo di Stato in Niger ha mandato in fumo la strategia della Francia in Africa? Contrariamente alle affermazioni degli opinionisti occidentali, non si tratta di scambiare un partner commerciale con un altro, ma di cambiare il vecchio mondo coloniale con un mondo nuovo.

di Carmen Parejo Rendón – Observatorio de la crisis

La partecipazione del continente africano allo sviluppo del modo di produzione capitalistico globale si è basata inizialmente sul rapimento di migliaia di esseri umani che sono stati trasportati principalmente nel continente americano, per essere sfruttati come schiavi e garantire così un’accumulazione senza precedenti che ha favorito in modo specifico l’ascesa egemonica occidentale.

Questo fenomeno ha significato una razzializzazione della schiavitù, che non solo ha favorito una narrazione per la giustificazione dell’accumulo di ricchezza in un polo con il suo correlato di espropriazione in altri territori, ma l’uso e l’abuso della giustificazione della barbarie europea in Africa è alla base dello sviluppo dell’ideologia razzista che ancora sopravvive nello sguardo esterno al continente africano quando si tratta di analizzare la realtà del continente.

La cosiddetta Grande Guerra, o Prima Guerra Mondiale, ha messo in scena il saccheggio attraverso l’espropriazione e la disumanizzazione che l’Europa ha praticato nei confronti dei colonizzati. Una guerra di spoliazione sull’Africa che non contava sugli africani stessi come soggetti della propria storia, ma semplicemente come strumenti a disposizione del colonizzatore o come osservatori delle azioni dell’”altro”, su un territorio che, pur avendoli visti nascere, era stato loro sottratto. Basta consultare un qualsiasi libro, film o produzione culturale occidentale per vedere come lo sguardo africano venga sistematicamente ignorato per conoscere la spartizione del proprio territorio.

Disinformazione e stereotipi

Una delle armi principali della disinformazione è sfruttare il fatto che ogni lacuna è piena di pregiudizi. Dare informazioni senza un contesto attiverà quindi tutti gli stereotipi legati al conflitto. Gli stereotipi sul continente africano sono radicati nel razzismo e nel colonialismo, e sono proprio questi a colmare le lacune informative.

Nei media occidentali, all’indomani degli eventi in Niger, sono state evidenziate due idee fondamentali: il colpo di Stato come simbolo della “violenza naturale” nella zona e la necessità di articolare meccanismi per l’immediata evacuazione degli europei nel Paese.

Nel vero stile di Josep Borrell, dobbiamo riportare alla sicurezza del “giardino” coloro che si sono persi nei problemi della giungla.

La stereotipizzazione del continente africano è radicata nel razzismo e nel colonialismo, ed è questo che colmerà le lacune informative.

Allo stesso tempo, il presidente francese Emmanuel Macron si è affrettato a minacciare la nuova autorità nigerina di intervenire per garantire gli interessi francesi nel Paese, dopo che questa aveva dichiarato che l’uranio nigerino non sarebbe più stato esportato in Francia. Uno degli slogan scanditi dai manifestanti che sostengono il colpo di Stato in Niger è che mentre loro illuminano la Francia, vivono nell’oscurità.

Secondo i dati della Banca Mondiale, solo il 18,6% della popolazione nigerina ha accesso all’elettricità, mentre il 40% dell’elettricità delle città francesi è fornita dall’esportazione dell’uranio nigerino.

Una nuova lotta geopolitica

Altre analisi, che cercano di essere più approfondite, valutano questo colpo di Stato all’interno di una dinamica più ampia, che vede il rifiuto delle ex metropoli che hanno mantenuto il dominio neocoloniale sul continente, in particolare la Francia, e una nuova messa in scena della lotta geopolitica tra gli alleati atlantisti e il loro mondo unipolare e l’ascesa di altre economie, come la Russia, la Cina e l’India, e la loro influenza sul continente africano.

Uno degli slogan scanditi dai manifestanti che sostengono il colpo di Stato nel Paese è che mentre loro illuminano la Francia, vivono nell’oscurità.

Per alcuni di questi analisti, il fatto che alcuni manifestanti che sostengono il colpo di Stato in Niger portino bandiere russe sarebbe una sorta di conferma del coinvolgimento del Paese nel colpo di Stato. Ancora una volta, ciò che nessuno solleva è la visione africana di ciò che sta accadendo sul proprio territorio o una lettura geopolitica basata sui propri interessi.

Forse quello che non ci farebbe bene, come analisti educati a una mentalità eurocentrica, stereotipata e razzista, sarebbe ascoltare, anche se solo per la prima volta, la lettura che i popoli africani fanno della propria realtà e di quella del mondo.

I processi di indipendenza

La maggior parte degli attuali Paesi africani ha ottenuto l’indipendenza dopo la Seconda guerra mondiale attraverso processi di decolonizzazione, sia con la lotta armata che con accordi politici. Il contesto della Guerra Fredda ha favorito lo scenario dei cosiddetti Paesi del “terzo mondo” che, nel mezzo di un equilibrio nelle relazioni internazionali, hanno ottenuto uno spazio per lo sviluppo delle proprie lotte emancipatorie.

Questi processi di indipendenza furono fortemente contrastati dalle ex metropoli. Importanti leader delle rivoluzioni indipendentiste africane furono assassinati su ordine dei Paesi che li avevano colonizzati. Ci sono diversi casi, come Patrice Lumumba in Congo, Thomas Sankara in Burkina Faso, Amilcar Cabral in Guinea Bissau, e molti altri. L’Europa è forse riuscita a cancellare questi nomi dalla storia, ma non è stato così in Africa.

Nei giorni scorsi, il messaggio del presidente ad interim del Burkina Faso durante il vertice bilaterale Africa-Russia è diventato virale. I riferimenti al padre del “Paese degli uomini retti” dimostrano, ancora una volta, che le impronte dei suoi liberatori continuano a percorrere le strade del continente.

Dopo il crollo del blocco socialista, questi Paesi, costruiti secondo la logica coloniale e senza alcuno sviluppo infrastrutturale se non quello strettamente necessario al saccheggio delle loro risorse e materie prime, sono rimasti isolati e senza opzioni nelle relazioni politiche e commerciali internazionali.

L’ascesa di altre potenze economiche come la Russia, l’India, la Turchia, l’Iran e la Cina ha reso più facile per molti Paesi africani diversificare e scegliere nuovi partner nella sfera economica e commerciale.

L’ascesa del mondo unipolare, guidato dagli Stati Uniti, ha frenato l’emancipazione di questi popoli, che hanno dovuto sussistere mantenendo le principali strutture economiche della colonia. Come meri esportatori di materie prime, con un’oligarchia corrotta al servizio di questi interessi stranieri, con la violenza crescente e gli scontri etnici che hanno sollevato un vespaio di confini fittizi creati dai colonizzatori. Dominati nella loro sovranità politica da organismi internazionali che, sulla base di un debito articolato come elemento di dominio, controllavano ogni tentativo di cambiamento sovrano.

Un mondo nuovo

Tuttavia, il mondo di oggi è cambiato. L’ascesa di altre potenze economiche come la Russia, l’India, la Turchia, l’Iran e la Cina ha reso più facile per molti Paesi africani diversificare e scegliere nuovi partner nella sfera economica e commerciale e negoziare in base ai propri interessi. Questo elemento sta anche giocando un ruolo chiave nel rilanciare i processi di decolonizzazione che erano stati messi in pausa dopo l’imposizione del mondo unipolare. Le condizioni materiali sono semplicemente ora chiaramente favorite.

Perché il colpo di Stato in Niger lascia la strategia della Francia in Africa “in rovina”?

Contrariamente alle affermazioni degli opinionisti occidentali, non si tratta di scambiare un partner commerciale con un altro, ma di scambiare il vecchio mondo coloniale con uno nuovo.

Un mondo nuovo, con relazioni internazionali nuove e più democratiche che facilitino il potenziale di sviluppo interno dei popoli e la garanzia della loro sovranità politica.

Anche l’Africa sta costruendo il multilateralismo e, anche se la mentalità occidentale e razzista fatica ad abituarsi, lo sta facendo con la propria voce.