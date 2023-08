𝗜𝗹 𝗴𝗼𝘃𝗲𝗿𝗻𝗼 𝘀𝗰𝗼𝗽𝗿𝗲 𝗰𝗵𝗲 𝗰𝗼𝗺𝗮𝗻𝗱𝗮𝗻𝗼 𝗶 𝗺𝗲𝗿𝗰𝗮𝘁𝗶, 𝘂𝗻 𝗽𝗮𝘀𝘀𝗼 𝗶𝗻𝗱𝗶𝗲𝘁𝗿𝗼 𝘀𝘂𝗹𝗹𝗮 𝘁𝗮𝘀𝘀𝗮 𝘀𝘂𝗴𝗹𝗶 𝗲𝘅𝘁𝗿𝗮𝗽𝗿𝗼𝗳𝗶𝘁𝘁𝗶 𝗯𝗮𝗻𝗰𝗮𝗿𝗶

Il governo Meloni aveva annunciato in pompa magna una tassa sugli extraprofitti bancari, dovuti all’aumento dei tassi BCE. Nel giro di 24 ore in borsa sono andati in fumo 10 miliardi, con riverberi in tutta Europa.

A Palazzo Chigi avevano pensato di fare una mossa propagandistica (3 miliardi di nuovo gettito previsti) sui conti della finanza internazionale. E questa ha mostrato a Meloni e compagnia che รจ lei a scrivere le politiche governative, con l’immediato annuncio di un tetto che ridimensiona ancora di piรน la misura.

C’รจ poi la beffa del CEO di Intesa che si era detto “pronto a pagare, purchรฉ quei soldi fossero utilizzati per ridurre le disuguaglianze”. Ben consapevole che รจ il sistema stesso a non permettere alcuna riforma, e che perciรฒ o si cambia alle sue fondamenta con strumenti pubblici per controllare il mercato o questo continuerร a decidere delle nostre vite.

Marta Collot Pap UP