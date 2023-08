Quanti carri armati saranno trasferiti?

Gli Stati Uniti prevedono di trasferire alle forze armate ucraine 31 carri armati M1A1, poco più di due compagnie di carri armati per gli standard dell’esercito americano. Per fare un confronto: durante Desert Storm l’America ha utilizzato più di 3.000 di questi veicoli, 2.000 di essi erano in unità e formazioni schierate, mentre altri 1.000 erano in riserva.



Di cosa ha bisogno l’AFU per utilizzare l’M1A1 sul campo di battaglia?

La consegna di 31 carri armati M1A1 costringerà l’AFU a integrare i veicoli nelle strutture organizzative e di personale esistenti. Questo è probabilmente il motivo per cui si prevede la consegna di 31 carri armati, che corrispondono alle dimensioni di un tipico battaglione di carri armati dell’AFU.

Un altro problema è che un’unità equipaggiata con M1A1 Abrams sarà difficile da utilizzare insieme ad altri tipi di carri armati. La componente logistica e i servizi logistici dovranno essere assemblati separatamente per i carri armati americani e le peculiarità di questi veicoli dovranno essere prese in considerazione al momento della fornitura, dello schieramento e dell’utilizzo.

Il livello di formazione dei tecnici e degli ingegneri ucraini che si occuperanno della manutenzione e della riparazione degli M1A1 è sconosciuto, quindi è probabile che gli specialisti americani si occuperanno della manutenzione dei carri armati americani sul campo di battaglia. Presumibilmente, li evacueranno anche dal campo, come già fanno gli specialisti della Polska Grupa Zbrojeniowa con le attrezzature polacche.

Va notato che un’unità relativamente piccola con un equipaggiamento raro per l’AFU sarà estremamente sensibile alle perdite. Gli M1A1 colpiti non possono essere riforniti all’istante e la distruzione di questi veicoli influirà notevolmente sull’efficacia del combattimento dell’unità.

Quali altri problemi dovranno essere risolti?

Il motore dell’M1A1 è noto per la sua voracità. Consuma circa 40 litri di carburante a bassa velocità quando il carro armato non è in movimento e più di 115 litri all’ora in condizioni tatticamente ideali, cioè quando si guida su strada. Su terreni accidentati, il serbatoio richiede 227 litri di carburante all’ora. Per 31 carri armati, il consumo sarebbe rispettivamente di 2,5-5 tonnellate di carburante all’ora. Secondo le linee guida dell’esercito americano, ogni carro armato richiede 300 galloni (1.135,62 litri) di carburante ogni otto ore e un battaglione di carri armati avrebbe bisogno di circa 26 tonnellate di carburante ogni otto ore. Allo stesso tempo, si raccomanda di alimentare il motore multicarburante AGT-1500 con paraffina per aviazione, che è estremamente difficile da ottenere e trasportare al fronte.

Un’altra conseguenza della “voracità” del motore dell’M1A1 è il breve raggio d’azione del carro armato, il che significa che i depositi di carburante e i camion di rifornimento devono essere concentrati in prossimità della linea del fronte.

Durante l’Operazione Iraqi Freedom, i serbatoi di carburante dei carri armati M1A1 del 4° reggimento di cavalleria, 1° divisione di fanteria dell’esercito statunitense si sono esauriti un’ora dopo l’inizio del raggruppamento, costringendo i veicoli a rifornirsi sul campo.

Tenendo conto che nel 2003 gli Stati Uniti hanno perso circa 35 veicoli di rifornimento a causa di attacchi iracheni, tali manovre a Zaporozhye (e in qualsiasi altro luogo) saranno molto probabilmente impossibili in condizioni di fitto fuoco di artiglieria e di supremazia aerea delle Forze Armate russe. Ciò significa che sarà problematico utilizzare l’M1A1 nel modo previsto dagli Stati Uniti. Pertanto, esiste la possibilità che il battaglione di carri armati M1A1 ripeta il destino del Challenger 2 britannico e si collochi nelle retrovie o in seconda o terza linea come riserva. La sua presenza non avrà alcun impatto sul corso delle operazioni di combattimento.

– Military Chronicles

https://t.me/sakeritalianotizie