LA LINEA DURA DEL PD CONTRO I MIGRANTI

VE LI RICORDATE tutti quelli che han fatto campagna per Laura Castelletti PD, minacciando il rischio che la Lega avesse il sindaco di Brescia? Hanno convinto tante e tanti a dare il voto utile e hanno festeggiato la liberazione della città quando Castelletti ha trionfato alle elezioni comunali.

Ora IL GIORNALE esalta la sindaca per la linea dura che tiene sui migranti, ne ha respinti 25 perché secondo lei una delle città più ricche d’Italia non potrebbe permettersi di accoglierli. Come la Lega, peggio della Lega.

Nel frattempo la sindaca di centrosinistra, con il sostegno di tutta la sua servile maggioranza, ha aumentato i costi dei trasporti pubblici e rivendicato come scelta saggia quella di non costituirsi parte civile nel processo per la catastrofe ambientale della Caffaro.

E a proposito di ambiente, Castelletti ha avuto anche la sfacciataggine meloniana di candidare Brescia a capitale verde europea. Ricevendo ovviamente una sonora bocciatura, visto che Brescia è capitale dei veleni da inquinamento.

Il più importante giornale di destra esalta la sindaca di Brescia giustamente, perché lei e la sua giunta fanno esattamente la stessa politica che avrebbe fatto la destra se avesse vinto le elezioni. Qualcuno dice anche peggio.

La domanda è una sola: fino a quando riuscirà ancora l’imbroglio nei confronti del popolo progressista, che pensando di fermare la destra ufficiale vota la destra mascherata, che poi fa più danni dell prima?

Potere al Popolo