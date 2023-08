Siria. La guerra si sarebbe potuta evitare se Damasco si fosse sottomessa

La guerra in Siria avrebbe potuto essere evitata se ci fossimo sottomessi a tutte le richieste che sono state fatte o imposte a Damasco, ma il prezzo della sottomissione sarebbe stato molto più costoso.

Non ci aspettavamo che la distruzione fosse di questa portata perché non sapevamo quali piani si stessero preparando per il nostro Paese (…) sapevamo che si stavano preparando delle cose e sapevamo fin dall’inizio che sarebbe stata una lunga guerra e non una crisi passeggera come alcuni pensavano.

Il terrorismo che esiste in Siria è un’invenzione turca e continua ad essere finanziato dalla Turchia.

– Il Presidente Al-Assad sulla questione dei rifugiati: negli ultimi anni, mezzo milione di persone sono tornate, e nessuno di loro è stato imprigionato o detenuto, ma questo flusso si è fermato a causa delle condizioni di vita, poiché il rifugiato non può tornare a casa senza acqua, elettricità, scuole, sanità e servizi di base”.

– Il presidente siriano Bashar Al-Assad: Le nostre relazioni con la Russia e l’Iran hanno dimostrato che la Siria ha saputo scegliere correttamente i suoi amici.

– Il presidente Al-Assad su un possibile incontro con Erdogan: “Senza un ordine del giorno e senza preparazione, perché io ed Erdogan dovremmo incontrarci? Noi vogliamo raggiungere un obiettivo chiaro, che è il ritiro delle truppe turche dalle terre siriane, mentre l’obiettivo di Erdogan è quello di legittimare la presenza dell’occupazione turca in Siria, quindi l’incontro non può avvenire alle condizioni di Erdogan”.

