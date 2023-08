La rete nera dagli Usa a Kiev

Matteo Bortolon

Pubblichiamo la terza ed ultima parte (leggi la prima e la seconda) dell’inchiesta del 2020 di Tim Lister, giornalista della CNN, sul neonazismo ucraino ed i suoi legami con estremisti statunitensi ed europei, che è stata pubblicata sul sito ufficiale di West Point, che indica la pericolosità del fenomeno e le sue diramazioni internazionali (nota della Redazione).

Un filo che collega gli americani di estrema destra con gli europei di simile colorito politico è la disciplina sportiva delle MMA (arti marziali miste). I membri del Movimento Rise Above [gruppo neofascista statunitense] che hanno visitato l’Europa nel 2018 hanno partecipato al Festival dello Scudo e della Spada a Ostritz, una piccola città tedesca vicino al confine polacco, nonché a un evento nella capitale dell’Ucraina. Rise Above si è descritto come “il principale club di MMA dell’Alt-Right che rappresenta gli Stati Uniti”. L’autoproclamato leader del gruppo, Robert Rundo, è un combattente di MMA e ha preso parte a un evento presso il Reconquista Club di Kiev nell’aprile 2018. In un post sulla bacheca di estrema destra Gab, il movimento Rise Above ha dichiarato: “uno dei nostri ragazzi ha avuto l’onore di essere il primo americano a competere nell’organizzazione paneuropea Reconquista in Ucraina. È stata una grande esperienza incontrare nazionalisti che sono arrivati fino al Portogallo e alla Svizzera per prendervi parte”.

Secondo l’accusa contro Rundo e i suoi compagni di viaggio, essi hanno incontrato membri del gruppo White Rex con sede in Russia. In particolare, secondo le fonti dell’autore in Ucraina, hanno incontrato il fondatore del gruppo Denis Nikitin. Nikitin organizzava incontri di MMA a livello internazionale ed è collegato al movimento Azov nonostante sia russo. Nikitin e Semenyaka hanno entrambi parlato alla conferenza “Europe Of The Future 2” organizzata dal gruppo di suprematisti bianchi polacchi Szturmowcy nel 2017.

Nikitin è un altro esempio della rete transnazionale dell’estremismo di estrema destra; ha espresso apertamente opinioni suprematiste bianche. Ha dichiararto a The Guardian nel 2018: “Se uccidiamo un immigrato ogni giorno, sono 365 immigrati in un anno. Ma ne arriveranno comunque altre decine di migliaia. Mi sono reso conto che stavamo combattendo le conseguenze, ma non la causa sottostante”.

White Rex vende abbigliamento con simboli neonazisti e slogan razzisti, tra cui “Zero Tolerance” e “White Rex Against Tolerance”. La linea di abbigliamento di Rise Above, Right Brand (ora non più esistente), ha rimarcato il legame con White Rex. Una maglietta diceva: “Affrontare il sole nella mia uniforme. È così che la morte mi troverà. REX bianco”. I documenti del tribunale statunitense attestano che la pagina Instagram di Right Brand Clothing includeva una fotografia di membri del movimento Rise Above che si incontravano con Olena Semenyaka.

Gli eventi del White Rex presentavano spesso il russo Kolovrat , un simbolo simile a una svastica popolare tra i nazionalisti bianchi russi, così come il simbolo del Sole Nero, che era indossato da Tarrant durante la sua furia a Christchurch.

I post su ironmarch.org hanno anche indicato che l’MMA è una attività che fa da tessuto connettivo significativo per i gruppi di estrema destra negli Stati Uniti e in Europa. Un utente ha postato: “La cosa grandiosa dell’allenamento MMA come National Action e Sigurd è che in realtà non richiede molti soldi, organizzazione o struttura come le altre cose che ho menzionato. Può essere fatto fintanto che le persone sono vicine l’una all’altra e possono coordinarsi online quando incontrarsi”.

Conclusione

Il conflitto del Donbass è diventato meno attraente per i volontari stranieri dal 2016 in quanto è diventato meno dinamico e le autorità ucraine sono diventate più diffidenti nei confronti della pubblicità negativa che spesso portano questi combattenti. Nell’ultimo anno, fonti in Ucraina hanno riferito all’autore che il numero di stranieri accettati nelle unità combattenti, principalmente il reggimento Azov, è sceso a dozzine.

Inoltre, nel 2018, il Congresso degli Stati Uniti ha vietato al reggimento Azov di ricevere armi fornite al governo ucraino, che ora includono missili anticarro Javelin. I suoi membri non sono inoltre autorizzati a prendere parte all’addestramento militare guidato dagli Stati Uniti tenuto vicino a Lvov [anche se non sembra che per ricevere un addestramento da elementi NATO vi fossero limitazioni inerenti l’ideologia individuale, vedi l’inchiesta tradotta dalla Fionda su Centuria, n.d r.].

Si fa pressione nell’ambito del Congresso degli Stati Uniti per designare i gruppi suprematisti bianchi che hanno sviluppato contatti internazionali come organizzazioni terroristiche straniere (FTO), per fornire ulteriori strumenti repressivi contro gli americani che potrebbero essere tentati di sostenerli.

Come già notato, nel febbraio 2020, il membro del Congresso degli Stati Uniti Max Rose ha introdotto il Transnational White Supremacist Extremism Review Act, che sollecita il Dipartimento di Stato a designare come FTO i gruppi stranieri violenti suprematisti bianchi. Al momento in cui scriviamo (aprile 2020), la normativa non era stata introdotta in Aula.

Il Regno Unito e il Canada hanno designato diverse entità di estrema destra come gruppi terroristici. Ma la situazione negli Stati Uniti è diversa. Il Dipartimento di Stato deve dimostrare che un’organizzazione ha sede all’estero e si è impegnata in attività terroristiche che minacciano gli interessi della sicurezza nazionale degli Stati Uniti. Attualmente, non ci sono gruppi estremisti di estrema destra elencati tra gli oltre 70 FTO, anche se, come notato, il Movimento Imperiale Russo e tre dei suoi leader sono stati etichettati come Terroristi Globali Appositamente Designati.

Tuttavia, nell’ottobre 2019, l’allora segretario per la Sicurezza Interna Kevin McAleenan ha dichiarato al comitato per la sicurezza interna della Camera che gli Stati Uniti stavano monitorando gli americani che si recavano all’estero per addestrarsi con organizzazioni di estrema destra come Azov. “Abbiamo esercitato molteplici sforzi proprio nell’ultimo anno, in merito alla loro collaborazione e movimenti internazionali per fare arresti, togliere i visti, impedire tale cooperazione”, ha detto McAleenan.

Come è stato notato, per ora, l’appello del “fronte” ucraino ai volontari stranieri, molti dei quali sposano opinioni estremiste di estrema destra, è diminuito. Tuttavia, il governo di Kiev nel dicembre 2019 ha adottato un meccanismo per applicare la legislazione introdotta dal leader del Corpo nazionale Andriy Biletsky che rende più facile per gli stranieri che combattono nelle forze armate ucraine acquisire la cittadinanza. Biletsky siede come membro indipendente nel parlamento.

È troppo presto per dire quale effetto possa avere tale legislazione. Come rilevato, il numero di combattenti volontari è diminuito drasticamente negli ultimi anni, ma rimangono legami ideologici tra gruppi come il Movimento Rise Above, i resti di Atomwaffen e il Corpo Nazionale. Questa visione condivisa e l’incoraggiamento reciproco rappresentano una sfida maggiore rispetto al numero in diminuzione dei combattenti stranieri. Non ci sono prove che un combattente straniero abbia utilizzato il suo addestramento in Ucraina per pianificare un attacco in patria, anche se alcuni individui hanno ritenuto che acquisire esperienza militare in Ucraina potrebbe essere vantaggioso a casa.

I numeri, la formazione e le motivazioni dei combattenti volontari in Ucraina non sono in alcun modo paragonabili alle reti di jihadisti stranieri in Siria e Iraq. Tuttavia, i gruppi e gli individui suprematisti bianchi negli Stati Uniti hanno stabilito una rete di collegamenti informali con gruppi analoghi in Europa, online e di persona. L’Ucraina rimane, come testimoniano gli atti giudiziari e sui social, la meta privilegiata di molti suprematisti bianchi americani ed europei. Il Corpo Nazionale li accoglie e li incoraggia, anche se lo Stato ucraino considera la loro presenza irritante o imbarazzante.

Casi recenti negli Stati Uniti, molti dei quali sono trattati in questo ricerca, suggeriscono che un certo numero di persone accusate o condannate per reati che vanno dalla cospirazione allo swatting [reato di falsa segnalazione di emergenza finalizzato a inviare un corpo di polizia armato a casa di qualcuno] hanno ammirato i movimenti neonazisti in Europa, e in particolare il Reggimento Azov e il Corpo Nazionale in Ucraina.

In futuro, l’attrattiva dell’Ucraina come destinazione per i suprematisti bianchi stranieri dipenderà dal successo del Corpo Nazionale e dalla sua presenza militante nelle strade. Se il governo del presidente Volodymyr Zelensky, che è inesperto e fatica ad affrontare i molteplici problemi economici e sociali dell’Ucraina, dovesse vacillare, potrebbe ancora esserci un’apertura per il Corpo nazionale. Tale gruppo politico si è espresso in opposizione alle idee lanciate dal presidente ucraino per l’attenuazione della tensione nel Donbass, vedendole come concessioni al Cremlino.

Il Corpo Nazionale è ben organizzato, sembra essere ben finanziato e sollecita attivamente connessioni internazionali. Olena Semenyaka ha dichiarato nel 2018: “Se crisi come la Brexit e il problema dei rifugiati continuano, in questo caso le partnership con i gruppi nazionalisti in Europa possono essere una sorta di piattaforma per il nostro ingresso nell’Unione europea”.

È chiaro che le autorità federali statunitensi hanno intensificato la sorveglianza e l’infiltrazione di gruppi suprematisti bianchi, a giudicare dall’ondata di arresti e condanne nell’ultimo anno. Tuttavia, il clima politico polarizzato negli Stati Uniti e in gran parte dell’Europa è un terreno fertile per tali gruppi e per gli individui che li sostengono. La loro crescente presenza sui social media e sulle app di messaggistica e in occasione di eventi su entrambe le sponde dell’Atlantico continuerà a mettere alla prova le forze dell’ordine. I legami tra i suprematisti bianchi in Nord America e in Europa