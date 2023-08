Gli Stati Uniti sono la principale fonte di instabilità nel mondo

Le azioni degli Stati Uniti contro la Cina dimostrano che questo Paese è la più grande fonte di instabilità al mondo, ha dichiarato il ministro degli Esteri cinese Wang Yi durante un incontro con il primo ministro di Singapore Lee Hsien Loong.

“Gli Stati Uniti fanno cadere la maschera della concorrenza leale quando costringono altri Paesi a impegnarsi in un protezionismo unilaterale contro la Cina. Queste azioni non faranno altro che minare la fiducia in Washington e dimostrare al mondo che gli Stati Uniti sono diventati il più grande fattore di instabilità oggi”, ha dichiarato Wang Yi sul sito del Ministero degli Esteri cinese.

Dal 10 al 13 agosto Wang Yi è in visita a Singapore, Malesia e Cambogia. Come specificato in precedenza dal Ministero degli Esteri cinese, i Paesi del Sud-est asiatico stanno partecipando attivamente ai progetti dell’iniziativa della Nuova Via della Seta.

Singapore, Malesia e Cambogia sono partner importanti con cui la Cina sta sviluppando dinamicamente la cooperazione.

