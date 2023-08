I satelliti di Elon Musk sono utilizzati per alimentare la macchina da guerra in Ucraina

Più gli Stati Uniti si impegnano nella guerra in Ucraina e in altre operazioni militari in tutto il mondo, più il pericoloso ed erratico Elon Musk diventa ricco. Già noto per la sua gestione irregolare di Tesla e Twitter (ribattezzata X), il miliardario sta espandendo in modo silenzioso ma rapido il suo impero nello spazio.

di John Wojcik – People’s World

Forse niente di più del suo controllo personale di oltre 4.500 satelliti in orbita bassa (e dei piani per aumentarne il numero a 43.000) dimostra la follia di lasciare l’alta tecnologia nelle mani di capitalisti privati.

Alti generali del Pentagono, insieme a membri di alto livello dell’esercito ucraino, hanno incontrato Musk di recente per acquistare l’accesso alle funzionalità internet offerte dalla sua rete satellitare. Chiamato Starlink, il sistema è una divisione di un’altra società di Musk, SpaceX.

L’esercito ucraino si è affidato ai satelliti di Musk per i suoi attacchi militari alla Crimea, tornata sotto il controllo russo dal 2014. In base a decisioni prese ai tempi dell’Unione Sovietica, la regione era sotto l’amministrazione ucraina dagli anni Cinquanta.

Secondo un articolo bomba pubblicato venerdì sul New York Times, Musk, l’uomo più ricco della Terra, ha superato tutti i governi mondiali, compresi gli Stati Uniti, diventando la forza dominante nella tecnologia Internet satellitare. Anche per i capitalisti impegnati nel controllo privato dell’industria, questo fatto dovrebbe suscitare un allarme mondiale.

Incredibilmente, come riporta il Times, il 17 marzo il generale americano Mark A. Milley, presidente dello Stato Maggiore Congiunto, il generale Valeriy Zaluzhni, capo delle forze armate ucraine, ed Elon Musk hanno parlato su una linea protetta generata dai satelliti Musk, dove hanno preso decisioni in tempo reale sugli sforzi militari contro le forze russe in Ucraina e dove hanno condiviso tra loro le informazioni di intelligence raccolte dai satelliti Musk.

Quindi, Musk sta aumentando la sua ricchezza vendendo informazioni agli Stati Uniti e all’Ucraina che nessuno di questi Paesi avrebbe senza di lui. Non c’è quasi nessuna regolamentazione o controllo pubblico sull’attività di un uomo che ha in mano il destino di miliardi di persone.

Come se non bastasse, i vertici del Pentagono, per far funzionare la macchina da guerra che costa ai contribuenti statunitensi quasi mille miliardi di dollari all’anno, si confrontano regolarmente con lui sulla guerra in Ucraina.

I 4.500 satelliti Starlink nel cielo sono l’unica fonte di Internet e di Internet ad alta velocità utilizzata per scopi militari in Ucraina. Le mappe che mostrano la posizione di questi satelliti sopra l’Ucraina in qualsiasi momento contribuiscono a confermarlo, ma rivelano anche che l’unica parte del Paese non saturata dalla copertura Starlink dal 2022 è quella orientale sotto il controllo russo. Anche in queste regioni, tuttavia, Starlink raggiunge gran parte dell’area e sta aumentando la sua copertura.

La saturazione dello spazio da parte di Musk con i suoi satelliti è così estesa che ha già cambiato l’aspetto del cielo notturno in tutto il pianeta, cosa che non accadeva da miliardi di anni.

Nella guerra in Ucraina, Starlink viene utilizzato per coordinare gli attacchi dei droni contro i russi sia in Ucraina che oltre i confini della Russia. Quasi tutta la raccolta di informazioni in Ucraina è coordinata attraverso Starlink.

L’esercito statunitense è ora il più grande cliente di Starlink al mondo e le forze armate giapponesi si sono aggiunte alla schiera dei principali clienti di Musk. Musk, quindi, insieme al Pentagono, è diventato uno dei principali sostenitori dei politici e degli industriali giapponesi che stanno accantonando l’impegno del Paese verso il pacifismo dopo la Seconda Guerra Mondiale.

Il potere di Musk su quello che è diventato un micidiale strumento militare è totale. Solo lui può bloccare l’accesso a Starlink, sia che il cliente sia un Paese o le sue forze armate. Egli ostenta apertamente il suo potere. “Tra Tesla, Starlink e Twitter, potrei avere più dati economici globali in tempo reale in una sola testa di chiunque altro”, ha dichiarato.

Per quanto riguarda l’Ucraina, le notizie su Musk sono spaventose. “Starlink è davvero il sangue della nostra intera struttura di comunicazione”, ha dichiarato in un’intervista Mykhailo Fedorov, ministro ucraino per il digitale.

Negli Stati Uniti, persino enti controllati dal governo come la NASA si affidano quasi interamente a SpaceX per la tecnologia Internet e la capacità di coordinare i piani di volo.

Nulla, tuttavia, dimostra il potere di Musk e SpaceX più della guerra in Ucraina.

Secondo il Times, più di 42.000 terminali Starlink sono ora utilizzati dalle forze armate, dalle imprese e da altre istituzioni ucraine. “Senza Starlink non possiamo volare, non possiamo comunicare”, ha dichiarato al Times un vice-comandante ucraino. Ha dato solo il nome di “Dente”.

Starlink è entrato nel mercato ucraino subito dopo l’inizio dell’invasione russa nel 2022, ma ora, solo un anno e mezzo dopo, esercita il pieno controllo delle comunicazioni nel Paese.

Un altro aspetto inquietante della situazione di Starlink è che mentre Musk trae profitto dal suo ruolo nella guerra in Ucraina, gran parte dei costi dell’operazione sono sostenuti dai contribuenti statunitensi, con il governo federale che è uno dei principali finanziatori delle operazioni.

Ancora una volta, vengono messi in luce i pericoli del controllo capitalistico privato delle principali industrie e tecnologie. Un futuro distopico per il pianeta stesso non è da escludere se il capitalismo non viene sostituito dalla democrazia politica ed economica e dal socialismo