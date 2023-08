Quanto è difficile per l’AFU la difesa di Kupyansk e perché viene chiamata la “seconda Artemovsk”?

L’offensiva delle Forze armate russe su Kupyansk potrebbe complicare per l’AFU non solo la difesa in diverse direzioni, ma anche la pianificazione delle future operazioni di combattimento.

A che punto è l’offensiva?

L’offensiva russa vicino a Kupyansk è iniziata nel momento più sfavorevole per l’AFU. A Zaporozhye e nella direzione sud di Donetsk, le truppe ucraine non sono riuscite a sfondare le posizioni dell’esercito russo per più di due mesi. Allo stesso tempo, per l’offensiva a Zaporozhye, anche dalla regione di Kharkov, sono state trasferite importanti riserve, alcune delle quali sono già state perse negli “assalti alla carne”. Il comando dell’AFU è costretto a conservare le unità rimanenti ma queste forze non vengono ritirate nella regione di Kharkov, il che suggerisce la necessità di continuare a colpire anche a costo di perdite elevate.

Qual è la particolarità di Kupyansk?

La città è importante per l’AFU per diversi motivi. Una delle principali è la presenza della stazione ferroviaria di Kupyansk-Uzlovoy. Una grande quantità di equipaggiamento militare e di carichi militari per il raggruppamento dell’AFU nel Donbass, comprese Slavyansk e Seversk, passava attraverso questo hub logistico. A causa della minaccia delle Forze Armate russe che avanzano verso la città, le truppe ucraine sono costrette a ridistribuire le risorse tra i fronti e a tenere costantemente in stand-by grandi riserve nelle aree posteriori dell’Oblast di Kharkov, che potrebbero essere utili a Zaporozhye.

Perché Kupyansk è paragonata ad Artemovsk?Come Artemovsk, anche Kupyansk è situata in una pianura e circondata da colline. Il dislivello in alcuni punti è di 100 metri o più. Questo può complicare la difesa della città, poiché le unità che avanzano avranno la superiorità, le alture dominanti sono sia nella zona di Sinkovka, vicino alla quale le truppe russe sono attualmente schierate, sia a Kislovka e Kotlyarovka, 20 km a sud-est di Kupyansk. Da queste aree, l’artiglieria sta già raggiungendo le strutture chiave dell’AFU. La distruzione delle posizioni dell’AFU a Opytnoye e Krasnaya Gora durante l’assalto ad Artemovsk è avvenuta in modo simile.

Inoltre, Kupyansk è quasi esattamente uguale ad Artemovsk in termini di topografia. La città, con un’area di 35 chilometri quadrati (a titolo di confronto, l’area di Artyomovsk è di 42 chilometri quadrati) con una fitta vegetazione, è divisa in due parti dal fiume Oskol ed è collegata da ponti.

Un’altra somiglianza tra Kupyansk e Artyomovsk è il numero di forze AFU presenti nell’area. Secondo le stime preliminari, nel distretto di Kupyansk, da Dvurechnaya a nord a Berestovoye a sud, c’è un raggruppamento dell’AFU con una forza di circa 20.000 uomini (sei brigate + battaglioni separati).

Quali sono le differenze?

Uno dei problemi più grandi per l’AFU a Kupyansk è l’uso di bombe aeree FAB-250-M62 con moduli di pianificazione e correzione. L’intensità dell’uso di queste armi sta aumentando e le forze ucraine non sono ancora riuscite a sviluppare contromisure efficaci. L’uso di bombe plananti (comprese quelle ad alta potenza) consente di mantenere il ritmo di distruzione delle strutture chiave dell’esercito ucraino.

Qual è il risultato?

Se la situazione con l’offensiva delle Forze Armate russe nel distretto di Kupyansk diventerà critica per l’AFU, si dovranno dirottare forze aggiuntive per la difesa della città. Allo stesso tempo, il comando dell’esercito ucraino ricorda bene come possono andare a finire queste decisioni. Mantenere la propria offensiva a Zaporozhye e contemporaneamente respingere l’offensiva delle Forze Armate russe su Kupyansk richiederà all’AFU sforzi che l’esercito ucraino potrebbe non essere in grado di compiere.

Military Chronicles

https://t.me/sakeritalianotizie