Daniela Santanchè: ‘Rivendico con orgoglio di essere fascista’

Ecco un elenco di dichiarazioni e comportamenti tra il serio ed il faceto, ma tutti rigorosamente veri, degli esponenti della Destra

12 agosto 2023. Per parlare dei suicidi avvenuti nel carcere di Torino il ministro della Giustizia Carlo Nordio cita Göring: ‘E’ successo anche a Norimberga, la sorveglianza non basta’.

7 agosto 2023. Anna Maria Bertini, assessore alla Cultura del Comune di Ancona: ‘In queste cose sono molto ebrea’.

2 agosto 2023. Marcello De Angelis ex membro del gruppo eversivo Terza Posizione, condannato a 5 anni di reclusione (è uscito dal carcere nel 1992 dopo aver scontato tre anni), oggi è il responsabile della comunicazione per la regione Lazio. È stato anche senatore, deputato e direttore del Secolo d’Italia. Ecco cosa ha postato sul suo profilo Facebook a proposito della strage di Bologna del 2 agosto 1980: ‘Io so per certo che con la strage di Bologna no c’entrano nulla Fioravanti, Mambro e Ciavardini. Non è un’opinione: io lo so con assoluta certezza. E in realtà lo sanno tutti: giornalisti, magistrati e “cariche istituzionali .. Posso dimostrare a chiunque abbia un’intelligenza media e un minimo di onestà intellettuale che Fioravanti, Mambro e Ciavardini non c’entrano nulla con la strage’.

28 luglio 2023. Il ministro dell’Ambiente Pichetto Fratin: ‘Non so quanto il camboamneto climatico sia dovuto all’uomo e quanto al cambiamento climatico della Terra’.

26 luglio 2023. Il compagno di Giorgia Meloni, Andrea Giambruno, durante la sua trasmissione su Retequattro richiama il ministro del Turismo tedesco dicendo: ‘se non ti sta bene stai a casa tua.. c’è la foresta nera stai lì’.

25 luglio 2023. Matteo Salvini attacca Don Ciotti (prete antimafia sotto scorta da anni): ‘Un signore in tonaca dice parole ignoranti, volgari’.

23 luglio 2023. Giorgia Meloni, presidente del Consiglio, cambia opinione sul blocco navale per impedire l’ingresso dei migranti: ‘L’Italia e l’Europa hanno bisogno di immigrazione. È doveroso aiutare anche chi scappa dalla fame e da catastrofi naturali’.

21 luglio 2023. Nello Musumeci, ministro per la Protezione civile e per le Politiche del mare, ha dichiarato: ‘Il reddito minimo e assistenzialismo’.

20 luglio 2023. Matteo Salvini, vicepresidente del Consiglio dei ministri e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha detto: ‘Revoca della patente per chi abbandona animali in strada’.

12 luglio 2023. Il ministro per le Pari opportunità e la Famiglia, Eugenia Maria Roccella, ha dichiarato: ‘Un figlio non sia l’alternativa a uno spritz’.

6 luglio 2023. Gennaro Sangiuliano, ministro della Cultura, giurato al premio Strega in un’intervista televisiva ha detto: ‘Ho ascoltato le storie che sono espresse in questi libri che sono finalisti questa sera sono tutte storie che ti prendono che ti fanno riflettere ecco proverò a leggerli … si li ho letti perché ho votato però voglio approfondire questi volumi’.

3 luglio 2023. Antonio Tajani, vicepresidente del Consiglio dei ministri e ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale ha dichiarato: ‘un salario minimo fissato per legge danneggia i lavoratori che guadagnano meno’.

28 giugno 2023. Luca Ciriani, senatore di FdI e ministro per i rapporti con il Parlamento, ha spiegato: ‘ Meloni non fa interviste per evitare l’incalzare inopportuno delle domande dei giornalisti, alle quali non può rispondere in quanto loro sono in sovrannumero’.

27 giugno 2023. Flavio Briatore, in un’intervista televisiva ha detto: ‘Tra venti anni non avremo più falegnami e muratori‘ perché questi preferiscono mandare i loro figli a scuola e all’università’.

3 giugno 2023. In un manifesto propagandistico di FdI Giorgia Meloni afferma: ‘Non possiamo far innamorare gli altri di noi se non amiamo per primi noi stessi e se non riscopriamo ciò che ci lega e ci rende una comunità di destino’.

18 ottobre 2022. La ministra del Turismo, Daniela Santanchè, ha dichiarato in un comizio: ‘Rivendico con orgoglio di essere fascista vuol dire cacciare a pedate nel sedere i clandestini e gli irregolari’.