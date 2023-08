Dopo la Brexit: lo Stato del Regno Unito

Il partito conservatore del primo ministro Rishi Sunak nel Regno Unito ha subito gravi sconfitte in tre elezioni suppletive il 20 luglio 2023. A Selby e Ainsty, nel nord dell’Inghilterra, il principale partito di opposizione laburista ha ribaltato una maggioranza conservatrice di oltre 20.000 voti, conquistando il seggio per circa 4.000 voti.

di Deepak Tripati* – CounterPunch

Il vincitore laburista è Keir Mather, che a 25 anni è diventato il più giovane deputato della Camera dei Comuni. Nel collegio elettorale di Somerton e Frome, nel sud dell’Inghilterra, la candidata liberaldemocratica Sarah Dyke ha ribaltato una maggioranza conservatrice di 19.000 voti e ha vinto con un margine ancora più ampio di 11.000 voti. A Uxbridge e South Ruislip, nella Grande Londra, la circoscrizione dell’ex primo ministro Boris Johnson, il candidato del partito di governo Steve Tuckwell ha mantenuto a malapena il seggio, vincendo per meno di 500 voti.

Questi risultati si sono verificati in un contesto di sondaggi d’opinione a livello nazionale che mostravano i Tories al governo in ritardo del 15% o più rispetto all’opposizione laburista. Solo quattro anni prima, Boris Johnson aveva guidato i conservatori verso una maggioranza di 80 seggi alle elezioni generali del 2019, promettendo di “fare la Brexit”. Ora Johnson è colpevole di oltraggio per aver mentito al Parlamento in un’indagine condotta dal Comitato per i privilegi della Camera dei Comuni con una maggioranza del suo stesso partito. Johnson si è dimesso mentre il rapporto stava per essere pubblicato. Si è trattato di una sorprendente caduta di stile per un leader che milioni di ammiratori pensavano non potesse sbagliare.

Per quanto il Primo Ministro Sunak e il suo governo continuino a celebrare il successo dell’uscita del Regno Unito dall’Unione Europea, i cittadini non sono impressionati. L’uscita dall’UE che circonda il Regno Unito ha causato attriti negli scambi commerciali con il blocco europeo. La pandemia COVID ha colpito duramente il Paese. Dopo la guerra della Russia contro l’Ucraina e gli alti prezzi dell’energia, il costo della vita per la maggior parte dei britannici ha raggiunto proporzioni da crisi, peggio che in altri Paesi industrializzati. L’economia britannica sta ristagnando, evitando a malapena la recessione secondo la definizione ufficiale. L’inflazione e i tassi d’interesse sono aumentati, così come i prezzi dei generi alimentari e dell’energia, costringendo alcuni consumatori a tagliare o a utilizzare i propri risparmi in diminuzione.

Centinaia di migliaia di lavoratori provenienti da altri Paesi europei sono tornati a casa o si sono trasferiti in altri Paesi. Mancano medici, infermieri, operatori sanitari, muratori e raccoglitori di frutta. La stagnazione economica mantiene la disoccupazione interna intorno al 4%, una cifra di cui il governo si vanta. Ma nasconde il fatto che queste cifre non comprendono le persone che non cercano più lavoro a causa dell’età o della malattia. Molti hanno semplicemente rinunciato.

Il debito nazionale del Regno Unito supera le dimensioni dell’intera economia. Le autorità locali si trovano in gravi difficoltà finanziarie e alcune sono fallite. Le infrastrutture nazionali, comprese le strade, sono in uno stato di degrado. Le buche si vedono ovunque. Le forze di polizia sono sempre più impegnate a fronteggiare la criminalità. Le ferrovie, i servizi medici, le scuole e le università sono state colpite da frequenti scioperi. In mezzo al malcontento, Sunak e i suoi ministri continuano a ricorrere alla retorica populista standard, accusando gli scioperanti di agire contro “il popolo”. Lo stile di comunicazione utilizzato da Donald Trump e da altri politici repubblicani in America è copiato dai populisti in Gran Bretagna. I politici conservatori parlano di una “guerra al lupo” e a coloro che non hanno i “valori britannici”, senza spiegare adeguatamente quali dovrebbero essere questi valori.

Con le prossime elezioni generali previste per la fine del 2024, la campagna elettorale è di fatto in corso e si fa sempre più sporca. Il Times di Londra ha recentemente pubblicato un articolo secondo cui Sunak ricorrerà sempre più spesso a tattiche elettorali “divide et impera”. L’obiettivo ha già incluso le questioni dell’immigrazione e dei “boat people”, i richiedenti asilo che intraprendono un pericoloso viaggio attraverso la Manica dalla Francia per arrivare sulla costa meridionale inglese. L’attuazione della strategia delle emissioni nette zero è a rischio. L’ultima tattica è l’annuncio di Rishi Sunak di voler limitare il numero di studenti che possono frequentare l’università per conseguire quelle che lui definisce “lauree di Topolino”, di scarso valore in termini di capacità di guadagno. Sunak insiste sul fatto che un’istruzione universitaria “non è l’unico modo per avere successo nella vita”. Questo dopo il suo precedente annuncio che stava studiando un piano per garantire che tutti gli studenti in Inghilterra studiassero matematica fino all’età di 18 anni, perché voleva che le persone “si sentissero sicure” quando si trattava di finanze. I critici sostengono che il suo piano richiederebbe un maggior numero di insegnanti di matematica e che non tutti gli studenti hanno l’attitudine per imparare la materia.

Per cercare di capire la particolare mentalità del Primo Ministro Sunak è necessario un po’ di contesto. Sunak ha studiato prima al Winchester College, una delle scuole più costose del Paese. In seguito ha frequentato l’Università di Oxford, dove ha conseguito una laurea in filosofia, politica ed economia. Ha poi frequentato l’Università di Stanford in California per conseguire un MBA. A Stanford ha conosciuto la sua futura moglie, il cui padre miliardario, N. R. Narayana Murty, è il fondatore dell’azienda tecnologica Infosys, di cui la moglie di Sunak detiene una partecipazione. Lo stesso Sunak ha avuto una carriera di successo presso la banca d’investimento Goldman Sachs prima di entrare in politica. La rivista economica americana Forbes stima che “Sunak e sua moglie hanno un valore di circa 810 milioni di dollari – più di un quarto di miliardo di dollari in più rispetto alla fortuna personale di Re Carlo III, che ammonta a 500 milioni di dollari”.

Sunak è riluttante a parlare della ricchezza della coppia, soprattutto di quella della moglie che, a suo dire, è un privato cittadino. Tuttavia, in una democrazia è difficile separare completamente la vita di un leader politico dal suo coniuge. Questo controllo pubblico è legittimo e inevitabile negli Stati Uniti, nel Regno Unito o in qualsiasi altra democrazia occidentale. Le loro politiche e pratiche hanno un contesto; una parte importante di questo contesto è rappresentata dai loro successi o dalla loro mancanza e dalle loro particolari preferenze.

Non si può sapere con certezza cosa ci sia dietro gli interventi di Sunak, in particolare nell’istruzione pubblica. Ma tra le conseguenze, volute o meno, potrebbe esserci una radicale ristrutturazione sociale che porterebbe a una diminuzione della popolazione con istruzione universitaria e a un’espansione della forza lavoro senza istruzione superiore e con competenze inferiori. Una laurea non è solo una questione di soldi. Serve a soddisfare esigenze che richiedono capacità investigative e analitiche avanzate. Ognuno di noi impara a velocità diverse. Ci sono numerosi esempi di persone che, a differenza di Sunak, sono state lente nei primi anni di vita, ma che in seguito hanno dimostrato straordinari risultati nel campo dell’istruzione. Una formula rigida per tutti priverebbe di opportunità di vita molte persone provenienti da contesti svantaggiati e spegnerebbe il loro desiderio di imparare con i propri tempi e i propri ritmi.

*Deepak Tripathi, PhD, è Fellow della Royal Historical Society e Fellow della Royal Asiatic Society of Great Britain and Ireland. Tiene un blog su Reflections. Tra i suoi ultimi libri ricordiamo Modern Populism: Weaponizing for Power and Influence (Springer Nature, settembre 2023) e Afghanistan and the Vietnam Syndrome: Comparing US and Soviet Wars (sempre Springer Nature, marzo 2023).