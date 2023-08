Il ministero degli Esteri siriano accusa gli Stati Uniti di violare la sovranità e di sponsorizzare i terroristi

Le forze degli Stati Uniti sono responsabili dell’escalation militare nella Siria orientale, dove gruppi terroristici come lo Stato Islamico hanno intensificato le loro attività di recente, ha dichiarato il ministero degli Esteri della Repubblica Araba Siriana.

“Le forze statunitensi sponsorizzano i terroristi, che sono responsabili dell’imboscata del 10 agosto contro i militari siriani nel governatorato di Deir ez-Zor”, ha affermato il ministero in una dichiarazione, pubblicata dall’agenzia di stampa SANA nella tarda serata di sabato. “Questo atto criminale è stato commesso da coloro che gli Stati Uniti utilizzano come strumento per attuare i loro piani in Siria e nell’intera regione”.

Il Ministero degli Esteri siriano ha sottolineato che la presenza militare illegale degli Stati Uniti sul territorio del Paese è accompagnata dal saccheggio delle sue riserve petrolifere e dalla crescente pressione economica sul popolo siriano.

“Gli americani violano palesemente la sovranità della Siria e destabilizzano la situazione per continuare la loro occupazione”, ha dichiarato il ministero.

Damasco si è impegnata a proseguire le operazioni contro i terroristi fino alla completa eliminazione della minaccia.

“La Siria conferma inoltre la sua disponibilità a liberare le sue terre dalle forze statunitensi, israeliane e turche, in conformità con il diritto internazionale”, si legge nel documento.

Almeno 33 militari siriani sono stati uccisi il 10 agosto quando un autobus su cui viaggiavano è caduto in un’imboscata vicino alla città di Al Mayadin, a circa 368 km dalla capitale Damasco.

Secondo la televisione Al Hadath, dall’inizio del 2023 i terroristi hanno compiuto oltre 40 assalti armati nella Siria orientale, uccidendo 67 militari e miliziani.

(TASS)

