La sinistra e la guerra interimperialista

Analizzando l’evoluzione geopolitica dell’Europa dal 1989 e citando Rosa Luxemburg, Hans Bierbaum e Michael Brie spiegano perché la guerra di aggressione della Russia in Ucraina deve essere considerata una guerra inter-imperialista. Entrambi invitano la sinistra a condurre con urgenza un dibattito a livello europeo su un concetto di sicurezza collettiva sia per l’Europa che per i suoi vicini.

di Hans Bierbaum e Michael Brie* – die-zukunft.eu

La sinistra europea trova straordinariamente difficile formulare una politica di pace indipendente nelle condizioni della guerra in Ucraina e di una nuova guerra fredda che sta prendendo sempre più piede. Tale politica viene formulata nel proprio linguaggio, che è carente. Ferdinand Lassalle lo ha detto in poche parole: “Ogni grande azione politica consiste e comincia con l’enunciazione di ciò che è. Tutta la meschinità politica consiste nel nascondere e sorvolare su ciò che è”. È ora che la sinistra smetta di sorvolare.

Nella sua dichiarazione di governo del 27 febbraio 2022, il cancelliere tedesco Olaf Scholz ha formulato l’interpretazione prevalente della guerra in Ucraina come segue: “Con l’invasione dell’Ucraina, il presidente russo Putin ha lanciato a sangue freddo una guerra di aggressione – per un’unica ragione: la libertà degli ucraini contro il suo regime oppressivo”. La politica tedesca e dell’UE è stata guidata da questa interpretazione della guerra: ne è derivato il fallimento dei negoziati nella primavera del 2022 e l’aumento delle forniture di armi all’Ucraina attaccata. Le opportunità di un rapido accordo di pace sono state sprecate e si è imboccata la strada disastrosa di una guerra di lunga durata.

La guerra di aggressione della Russia è diventata una guerra per procura

Gli esponenti della sinistra che, come Olaf Scholz, vogliono definire il carattere di una guerra in base a chi l’ha iniziata si sottomettono all’attuale narrazione dominante. Dovrebbero ricordare la critica della Luxemburg alla tesi di Jean Jaurès “Ogni guerra è criminale se non è esplicitamente una guerra difensiva”: “Ecco di nuovo, come base dell’intero orientamento politico, quell’infame distinzione tra guerre difensive e guerre di aggressione, che un tempo giocava un ruolo importante nella politica estera dei partiti socialisti, ma che – dopo le esperienze degli ultimi decenni – dovrebbe essere tranquillamente accantonata. Che cos’è, infatti, una guerra difensiva? Chi si impegna, con certezza, a sostenere che qualsiasi guerra appartiene a questa o quella categoria?”. La guerra di aggressione della Russia, che è indubbiamente una violazione del diritto internazionale, è diventata una guerra per procura. Da tempo non si tratta più di fornire aiuti a chi viene aggredito.

Il carattere di una guerra è definito essenzialmente da quali interessi vengono perseguiti politicamente.

Il carattere di una guerra non è determinato principalmente da chi l’ha iniziata, ma piuttosto da quali interessi vengono perseguiti politicamente in questa guerra. E più una guerra si intensifica, più questi interessi diventano chiari. Nel frattempo, è ovvio che la guerra in Ucraina è una guerra tra due imperi – l’Occidente guidato dagli Stati Uniti e la Russia. È una guerra inter-imperiale sul suolo ucraino, trasformato in un mattatoio per i soldati di entrambe le parti.

Il carattere di questa guerra diventa chiaro quando si guarda al contesto storico, che è veementemente escluso nel discorso dominante, sebbene sia il segreto di questa guerra e la sua forza motrice. Gli Stati Uniti volevano sfruttare il crollo dell’Unione Sovietica per stabilire una nuova era “americana” di egemonia unilaterale. È questa politica la principale responsabile del fatto che, dopo il crollo dell’Unione Sovietica e lo scioglimento del Patto di Varsavia, non è stato creato un nuovo ordine di sicurezza in Europa e la Carta di Parigi del 1990 è stata rispettata solo a parole. Invece, contrariamente a tutte le promesse, l’espansione della NATO è stata perseguita sempre più a est. Nel 2008 è stata presa la decisione di aprire un’opzione di adesione all’Ucraina e alla Georgia. Il punto di vista della leadership russa, che vedeva nell’adesione dell’Ucraina alla NATO il superamento di una linea rossa esistenziale, è stato bruscamente ignorato. Questo non giustifica l’invasione russa dell’Ucraina, ma la rende comprensibile come parte del confronto inter-imperiale in cui la Russia era sulla difensiva – economicamente, politicamente e ideologicamente – e a cui ha risposto con mezzi militari dal 2008.

La guerra ha origini lontane

Mentre l’attacco militare su larga scala della Russia all’Ucraina è iniziato il 24 febbraio 2022, la guerra in sé risale a tempi più lontani. È iniziata nel febbraio 2014, quando i tentativi di Stati Uniti e Unione Europea di far scegliere all’Ucraina un orientamento unilaterale verso l’UE e la NATO, abbandonando così la politica di un ruolo intermedio tra Occidente e Oriente. Ciò ha fatto precipitare il Paese in una guerra civile in cui il governo russo è intervenuto, tra l’altro, incorporando la Crimea nella Federazione Russa e sostenendo le cosiddette Repubbliche Popolari di Donetsk e Lugansk, mentre l’Occidente, da parte sua, ha sollecitato l’affiliazione dell’Ucraina sia alla NATO che all’UE e il riarmo dell’Ucraina.

In definitiva, la guerra in Ucraina è, dal 2014, un conflitto inter-imperiale. Da parte della Russia, si tratta di difendere la propria posizione geopolitica minacciata. Da parte degli Stati Uniti e dell’Unione Europea, invece, è esattamente il contrario e si tratta di un indebolimento permanente della Russia. Ideologicamente, ciò trova espressione nel concetto di “ordine internazionale basato sulle regole”, che non è altro che la ricerca di un dominio globale transatlantico in condizioni mutate.

Allo stesso tempo, l’ascesa della Cina, dell’India e di altri Stati del Sud globale ha creato da tempo una nuova realtà. Dopo una breve fase di distensione, che è stata allo stesso tempo un periodo di dominio unilaterale degli Stati Uniti, è emersa una crescente aggressività nella lotta per l’egemonia, legata all’acuirsi delle contraddizioni interne ed esterne di uno sviluppo capitalistico diseguale.

Dopo lo scioglimento del Patto di Varsavia, la Carta di Parigi del 1990 è stata rispettata solo a parole.

Gli Stati dell’UE – compreso il governo tedesco, inizialmente un po’ esitante – sono ora pienamente impegnati nella missione di difendere il dominio degli Stati Uniti e quindi, in quanto suoi alleati, anche la propria posizione privilegiata. Ciò non riguarda solo la Russia, ma soprattutto la Cina. Le decisioni degli ultimi vertici della NATO a Bruxelles, a Madrid e recentemente a Vilnius sono chiare: la Cina è il principale rivale sistemico perché l’ascesa della Cina è incompatibile con il dominio degli Stati Uniti. La NATO prevede anche di essere attiva nel Pacifico. Tutti i discorsi sull’autonomia strategica servono a nascondere il fatto che i deboli tentativi in questo senso sono già stati abbandonati al più tardi nella primavera del 2022.

Seguendo Rosa Luxemburg, la sinistra deve sempre guardare alle guerre da una prospettiva di classe: a chi giova? Le classi lavoratrici sono le vittime. Vengono uccise sul campo di battaglia e le loro condizioni di vita peggiorano drasticamente. Non sono gli oligarchi a pagarne il prezzo, ma la massa della popolazione – in Ucraina, in Russia e molto più in là. La guerra si è trasformata in una “guerra per procura” tra due imperi sul suolo ucraino. E ancora una volta si avvera ciò che la Luxemburg scrisse all’inizio della Prima Guerra Mondiale: “I dividendi aumentano e i proletari cadono”.

Deponete immediatamente le armi!

Una volta compreso che questa guerra è prima di tutto una guerra inter-imperiale, allora i passi verso la pace diventano chiari anche dal punto di vista della sinistra. La consegna di un numero sempre maggiore di armi pesanti rappresenta una minaccia e un’escalation forse incontrollabile di questa guerra imperialista. Lo slogan della politica di sinistra non può che essere: Deporre immediatamente le armi! Il primo passo deve essere un immediato cessate il fuoco senza alcuna precondizione. Dovrebbe trattarsi di un cessate il fuoco controllato dalle Nazioni Unite e dagli Stati neutrali. Nella seconda fase, si devono condurre negoziati per cercare un equilibrio di interessi tra tutti gli Stati belligeranti e quelli coinvolti nella guerra, basandosi su accordi precedenti come l’Accordo del Grano. Le iniziative diplomatiche intraprese di recente dagli Stati africani, ma anche in precedenza da Brasile e Cina, vanno sostenute.

L’idea che questo possa portare a uno stato di cose precedente alla guerra non è realistica. In terzo luogo, è necessario un grande sforzo per creare un sistema globale di sicurezza comune che includa la Russia. Ciò richiederà una notevole quantità di tempo. È prevedibile che un conflitto congelato debba essere sopportato per un periodo di tempo molto lungo. Il cessate il fuoco non sarebbe ancora una vera pace, ma, come sappiamo da molte altre regioni del mondo, sarebbe meglio della guerra.

Subordinazione dell’UE alla politica di Washington

La pace non richiede solo il rispetto del divieto dell’uso della forza nelle relazioni internazionali e il rispetto della sovranità degli Stati. Richiede soprattutto una politica di sicurezza comune come base. Questo è l’opposto della politica imperialista, che prima o poi porta a guerre imperialiste. La sinistra deve quindi respingere chiaramente la subordinazione della politica di sicurezza dell’UE alle pretese imperiali di supremazia degli Stati Uniti. La sinistra ha sempre criticato la politica espansiva e aggressiva della NATO. Nel frattempo, si stanno esprimendo dubbi al riguardo. Ciò è particolarmente vero per alcune parti della sinistra scandinava, che vedono sempre più la NATO come un’alleanza difensiva. La politica di Putin vi ha contribuito in modo controproducente. Tuttavia, la NATO non è un’alleanza per la difesa della democrazia in Europa, ma serve gli interessi egemonici degli Stati Uniti. L’incapacità dell’UE di affermarsi autonomamente in termini di politica di sicurezza è la causa della sua subordinazione alla NATO, che è sotto la guida degli Stati Uniti. Come accade dal 1948, la NATO continua a garantire il controllo degli Stati Uniti sull’Europa occidentale e centrale (e ad estenderlo sempre di più verso est), impedendo alla Francia, alla Germania e a tutta l’UE di perseguire politiche autonome, nonché di escludere la Russia dall’Europa. Ma i Paesi dell’UE devono garantire da soli la propria sicurezza, la democrazia e lo stato sociale. Se si guarda alle guerre nel vicinato geopolitico dell’UE, deve essere chiaro a tutti: Gli Stati Uniti sono stati la principale forza trainante di quasi tutte le guerre alle porte dell’UE dal 1991.

La pace richiede soprattutto una politica di sicurezza comune come base. Questo è l’opposto della politica imperialista.

Per tutti questi motivi, la sinistra ha tutte le ragioni per rimanere fedele alle sue critiche alla NATO. Tutti i tentativi di far sì che le forze militari degli Stati dell’UE si impegnino militarmente al largo delle coste cinesi devono essere categoricamente respinti.

Un confronto da Guerra Fredda con la Cina, una divisione del mondo in blocchi e una guerra tecnologica ed economica, così come un’ondata di riarmo, devono essere contrastati a tutti i costi. Il conflitto principale del presente e del futuro non è tra “democrazie” e “autocrazie”, non è tra i rappresentanti di un “ordine basato su regole e valori” e le “potenze revisioniste”, ma tra gli sforzi degli Stati Uniti di mantenere la propria supremazia imperiale insieme ai loro alleati e il tentativo di molti Stati del mondo di muoversi verso un ordine multipolare non imperiale di sicurezza comune. Solo così si possono prevenire nuove guerre interimperiali. Solo così si può garantire il futuro in termini di politica di pace.

Le carenze della sinistra

Finora, tuttavia, la sinistra europea non è riuscita a sostenere e sviluppare la sua richiesta di un concetto alternativo di sicurezza collettiva per l’Europa. La richiesta di un’autonomia strategica per l’Europa deve essere affrontata seriamente dalla sinistra. La prima Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa (CSCE) si è svolta 50 anni fa. Il suo obiettivo era ed è tuttora la risoluzione pacifica delle controversie e la cooperazione nei settori dell’economia, della scienza e dell’ambiente. Questo può essere ripreso. La sinistra dovrebbe prendere l’iniziativa di condurre un dibattito a livello europeo su un concetto di sicurezza collettiva per l’Europa e le regioni confinanti. La campagna elettorale dell’UE è un’ottima occasione per farlo. Tale concetto deve tenere conto delle legittime esigenze di sicurezza degli Stati membri dell’UE e dei Paesi confinanti a Est, Sud-Est e Sud dell’UE in Nord Africa, Medio Oriente, Asia Centrale e Caucaso. L’Europa deve finalmente liberarsi dalla sua immaturità autoinflitta nei confronti degli Stati Uniti. E la sinistra dovrebbe dare il proprio contributo alla politica di pace.

*Heinz Bierbaum è presidente della Fondazione Rosa Luxemburg di Berlino. In precedenza, è stato a capo del Partito della Sinistra Europea. Dal 1996 al 2009 è stato professore di economia presso l’Università di Scienze Applicate del Saarland. Michael Brie, filosofo, è stato a capo dell’Istituto per la ricerca sociale della Fondazione Rosa Luxemburg ed è ora presidente del suo consiglio scientifico. Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta in tedesco sul blog die-zukunft.eu ed è stato un contributo alla conferenza “Strategie di rinnovamento costruttivo” tenutasi nel luglio 2023 presso la Fondazione Rosa Luxemburg.

La traduzione in italiano è a cura di Sinistra in Europa