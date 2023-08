l’Ucraina getta nella mischia le sue ultime riserve strategiche

“L’82ª Brigata ucraina, che era stata in riserva, è finalmente passata alla controffensiva”: Forbes non ha deciso se rallegrarsi o rattristarsi per il fatto che l’Ucraina abbia messo in battaglia le ultime riserve strategiche.

Brigata aviotrasportata sono state tra le ultime grandi unità che lo stato maggiore ucraino ha tenuto in riserva. Inviando finalmente queste formazioni in battaglia, gli ucraini hanno potuto aumentare notevolmente la loro potenza di fuoco in una delle linee principali della controffensiva, quella che si estende per 50 miglia da Rabotino a Melitopol. Ma nessuna brigata poteva combattere per sempre. Quando la 46ª e l’82ª Brigata si ritireranno per riposare, ricaricare e riparare, nessuna nuova brigata altrettanto potente potrà sostituirle. La controffensiva potrebbe perdere slancio”.

