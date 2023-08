I pericoli del separatismo taiwanese con la connivenza degli USA

Il separatismo taiwanese continua a provocare tensioni lungo lo Stretto di Taiwan, con la compiaciuta connivenza degli Stati Uniti. Di seguito la traduzione dell’articolo a firma di Yang Sheng e Zhang Yuying, pubblicato il 16 agosto sul Global Times.

Il vice leader regionale dell’isola di Taiwan, Lai Ching-te (noto a livello internazionale anche come William Lai, ndt), attraverso interviste con i media, ha cercato di rimodellare la sua immagine di estremista separatista di Taiwan in un “fantoccio controllabile e utile per gli Stati Uniti per contenere la Cina“, in quanto ha recentemente affermato di sostenere “il mantenimento dello status quo nello Stretto di Taiwan“. La Cina continentale ha ribattuto che la sua dichiarazione dimostra che lui e i suoi simili a Taiwan vogliono una “separazione pacifica” – per mantenere l’isola separata dalla Cina per sempre e stanno usando la “pace” come pretesto, e che la terraferma non tollererà i loro trucchi.

Lai, anch’egli candidato del separatista Partito Democratico Progressista (noto internazionalmente come Democratic Progressive Party, DPP; ndt) per l’elezione del leader regionale di Taiwan del 2024, sta cercando di minimizzare la sua identità formalmente autoammessa di “pragmatico lavoratore indipendentista di Taiwan” sottolineando che la sua “responsabilità” è quella di “mantenere lo status quo“, secondo le sue recenti interviste con Bloomberg e alcuni media di Taiwan.

Lai continua a cercare di utilizzare valori come “democrazia e libertà” per proteggere il suo obiettivo di separatismo, e ha affermato che la tensione nello Stretto di Taiwan “non è stata originata” dalle autorità del DPP, ma dalla “assertività” della terraferma.

Le osservazioni fallaci di Lai hanno ricevuto un forte respingimento dalla Cina continentale. L’ambasciata cinese negli Stati Uniti ha affermato in una dichiarazione rilasciata martedì che Lai, spinto dalla sua stessa agenda politica, non fa mistero della sua ricerca della ‘”indipendenza di Taiwan”. La sua propaganda separatista mina la pace e la stabilità attraverso lo Stretto di Taiwan.

“[Lai] è un piantagrane con la P maiuscola. Il suo cosiddetto ‘mantenimento dello status quo nello Stretto di Taiwan’ in realtà significa ‘separazione pacifica’ e ‘una Cina, un Taiwan’. Ha parlato di ‘stare fianco a fianco con le democrazie ‘, che è la sua facciata di cercare il sostegno straniero per il programma di indipendenza“, si legge nella dichiarazione.

La causa fondamentale della tensione attraverso lo Stretto è il tentativo delle autorità di Taiwan di sollecitare il sostegno degli Stati Uniti per “l’indipendenza di Taiwan”, e che alcuni negli Stati Uniti stanno usando Taiwan per contenere la Cina, ha affermato l’ambasciata cinese negli Stati Uniti.

Zhu Fenglian, un portavoce dell’Ufficio per gli affari di Taiwan del Consiglio di Stato, ha detto martedì che Lai ei suoi simili, che strombazzano la retorica separatista della cosiddetta “indipendenza di Taiwan”, spingeranno solo Taiwan sull’orlo della guerra.

Notando che Lai ha usato la sua visita di “scalo” negli Stati Uniti per diffondere l’errore della “indipendenza di Taiwan”, Zhu ha affermato che le sue parole e le sue azioni dimostrano ancora una volta che è davvero un “lavoratore per la ‘indipendenza di Taiwan’” e un vero e proprio “piantagrane“. La cosiddetta demagogia della “pace” predicata da Lai è una totale menzogna, ha detto Zhu.

Astuto piantagrane

Il motivo per cui Lai sta cercando di sminuire il suo tono separatista di ricerca di una “indipendenza formale” è che vuole ridurre al minimo la pressione sia degli Stati Uniti, poiché ha appreso che Washington è scontenta del suo estremo separatismo, sia dell’Unione Europea, che, soffrendo di problemi economici e del confronto infinito e costoso con la Russia in Ucraina, non ha abbastanza forza per sostenere il suo irrealistico sogno separatista, ha affermato Li Fei, professore presso il Centro di ricerca di Taiwan presso l’Università di Xiamen.

Secondo un rapporto del Financial Times del 20 luglio, i funzionari statunitensi hanno chiesto alle autorità di Taiwan di chiarire le “osservazioni controverse di Lai sulle visite alla Casa Bianca“, evidenziando i dubbi sul suo approccio alle relazioni con la Cina continentale se verrà eletto nel 2024.

In un evento della campagna, Lai ha affermato la sua visione separatista, secondo la quale quando il leader regionale di Taiwan “può entrare alla Casa Bianca, l’obiettivo politico che stiamo perseguendo sarà stato raggiunto“. La sua dichiarazione potrebbe aver preoccupato l’amministrazione Biden, che non vuole perdere il controllo dei legami bilaterali con la Cina.

Questo rapporto del FT ha preoccupato Lai e il suo team, poiché la gente di Taiwan ha iniziato a credere che Lai e il DPP stiano perdendo il sostegno degli Stati Uniti, quindi ora Lai ha ammorbidito i toni e ha iniziato a dire parole come “pace” e ” status quo” più frequentemente. In altre parole, vuole far credere a Washington che “è un burattino controllabile e utile, e che non rovinerà il piano generale degli Stati Uniti per competere con la Cina“, ha detto Li.

Tuttavia, Lai e il DPP non saranno del tutto abbandonati dagli Stati Uniti, hanno affermato gli analisti, aggiungendo che l’amministrazione Biden potrebbe non identificare Lai come “piantagrane”, ma frenerà i separatisti di Taiwan come l’ex presidente degli Stati Uniti George. W Bush aveva fatto con il precedente leader regionale di Taiwan, Chen Shui-bian, nel 2003.

Yuan Zheng, ricercatore e vicedirettore dell’Istituto di Studi Americani presso l’Accademia cinese delle scienze sociali, ha dichiarato mercoledì al Global Times che “il mondo nel 2023 è molto diverso dal mondo nel 2003. Il mondo sta vivendo profondi cambiamenti che non si sono mai visti nel secolo scorso“.

Nel 2003, la priorità degli Stati Uniti era la “guerra globale al terrorismo” e l’amministrazione Bush aveva bisogno della cooperazione della Cina nell’antiterrorismo, quindi sulla base degli interessi degli Stati Uniti, Bush identificò Chen, che aveva provocato la Cina continentale con atti separatisti estremi, come un “piantagrane”, dicono gli analisti.

Ma oggi, la priorità degli Stati Uniti è la grande competizione di potere, e hanno identificato la Cina come il loro principale concorrente. “Usare l’isola di Taiwan per contenere la Cina” è una parte fondamentale della politica statunitense nei confronti della Cina, quindi è impossibile aspettarsi che gli Stati Uniti vedano Lai e le autorità del DPP come “piantagrane”, poiché hanno bisogno di queste “pedine” sul proprio scacchiere fintanto che mostrano lealtà e obbedienza a Washington, ha osservato Yuan.

Trucco imbarazzante

Lai ha ora concluso la sua partecipazione alla cerimonia inaugurale del nuovo presidente del Paraguay, Santiago Peña, martedì, poiché il Paraguay è l’unico Paese del Sud America che ha ancora i cosiddetti “legami diplomatici” con l’isola.

Secondo i media taiwanesi, Lai, al fine di aumentare la sua presenza e propagare il separatismo taiwanese, ha cercato attivamente interazioni con leader e alti funzionari di altri Paesi durante l’evento, ma alcuni osservatori di Taiwan hanno affermato che le azioni di Lai sono inutili e imbarazzanti, poiché la maggior parte dei leader e funzionari di altri Paesi non cambieranno le loro politiche diplomatiche per sostenere il suo pericoloso e irrealistico separatismo, anche se gli stringessero la mano o gli parlassero per pochi secondi.

Questo mette a nudo il falso orgoglio di Lai e delle autorità del DPP, e che la loro posizione separatista non ha spazio nella comunità internazionale. Persino gli Stati Uniti non osano sostenere o approvare apertamente il loro separatismo, hanno detto gli analisti.

“Le autorità separatiste del DPP possono solo sprecare i soldi dei contribuenti di Taiwan per acquistare la cosiddetta presenza internazionale e per mantenere fragili ‘legami diplomatici’ con alcuni Paesi, e questi non hanno nulla a che fare con il benessere e lo sviluppo dell’isola“, detto mercoledì al Global Times un esperto taiwanese di studi sullo Stretto che ha chiesto l’anonimato a causa della preoccupazione di procedimenti politici da parte delle autorità del DPP.

A causa della pericolosa politica separatista e dell’atteggiamento ostile nei confronti della terraferma, le autorità del DPP hanno rovinato le relazioni attraverso lo Stretto dal 2016, rendendo la regione sempre più tesa, il che ha gravemente danneggiato gli interessi del popolo di Taiwan, ha affermato l’esperto.

“Quindi, se gli Stati Uniti continuano a incoraggiare e sostenere Lai e a lasciare che il DPP continui a governare l’isola, il futuro della situazione dello Stretto di Taiwan sarebbe estremamente pericoloso e Washington ne risentirebbe sicuramente. Allora le élite statunitensi alla fine si renderanno conto che il ‘piantagrane’ che loro stessi hanno scelto sta creando loro problemi reali ed enormi“, ha osservato.

Il consigliere di Stato cinese e ministro della Difesa nazionale Li Shangfu ha dichiarato martedì all’undicesima conferenza di Mosca sulla sicurezza internazionale che la questione di Taiwan è un affare interno cinese che non ammette l’interferenza esterna, con la riunificazione della Cina che resta inevitabile. Giocare con il fuoco sulla questione di Taiwan e i tentativi di “contenere la Cina con Taiwan” sono destinati a fallire, secondo l’agenzia di stampa Xinhua.

