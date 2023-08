Ocasio-Cortez chiede la declassificazione dei documenti sul golpe in Cile sostenuto dagli USA

“È molto importante inquadrare la storia di ciò che è accaduto qui in Cile con la dittatura di Pinochet. E anche riconoscere e riflettere sul ruolo degli Stati Uniti in quegli eventi”.

di Jake Johnson – Common Dreams

La deputata statunitense Alexandria Ocasio-Cortez ha dichiarato giovedì che il governo del suo Paese dovrebbe declassificare i documenti relativi al suo ruolo nel violento rovesciamento del presidente democraticamente eletto del Cile, Salvador Allende, avvenuto nel 1973, quasi cinque decenni fa.

“È molto importante inquadrare la storia di ciò che è accaduto qui in Cile con la dittatura di Pinochet. E anche riconoscere e riflettere sul ruolo degli Stati Uniti in quegli eventi”, ha detto Ocasio-Cortez (D-N.Y.) in una conversazione video con Camila Vallejo, portavoce del governo cileno.

“La trasparenza degli Stati Uniti potrebbe rappresentare un’opportunità per una nuova fase nelle relazioni tra Stati Uniti e Cile”, ha dichiarato Ocasio-Cortez, che ha guidato una delegazione del Congresso in Cile e in altre nazioni dell’America Latina, un’iniziativa promossa dal Center for Economic and Policy Research.

L’amministrazione Nixon era strettamente coinvolta negli sforzi per impedire ad Allende, un socialista democratico, di assumere il potere nel 1970 e nel successivo rovesciamento del governo cileno l’11 settembre 1973. La CIA ha riconosciuto di aver “sostenuto attivamente” la giunta militare ferocemente repressiva guidata dal generale Augusto Pinochet, poi arrestato e incriminato per violazione dei diritti umani.

Mentre alcuni documenti statunitensi relativi al colpo di Stato in Cile sono stati declassificati, Ocasio-Cortez ha chiesto la declassificazione di “tutte le informazioni” del Dipartimento di Stato, della CIA e del Pentagono che descrivono il coinvolgimento degli Stati Uniti nel colpo di Stato.

A luglio, Ocasio-Cortez ha presentato un emendamento al disegno di legge annuale sulla politica militare degli Stati Uniti che avrebbe avuto come obiettivo la declassificazione dei documenti, ma la commissione per il regolamento della Camera, controllata dai repubblicani, ha bloccato l’emendamento dal voto.

“È ora che gli Stati Uniti riconoscano la loro storia di contributo al cambio di regime e alla destabilizzazione dell’America Latina”, ha dichiarato il democratico newyorkese. “Per ripristinare questa relazione, dobbiamo assumerci la piena responsabilità pubblica del nostro ruolo storico e dimostrare con le nostre azioni attuali che non sosterremo le violazioni dei diritti umani”.

Ocasio-Cortez e i suoi colleghi legislatori, tra cui il rappresentante degli Stati Uniti Greg Casar (D-Texas), si stanno recando in Colombia.

In una dichiarazione rilasciata all’inizio di questa settimana, Casar ha osservato che “la politica estera degli Stati Uniti ha troppo spesso contribuito all’instabilità in America Latina: dovremmo proteggere la democrazia piuttosto che sostenere i colpi di stato, e dovremmo creare pace e prosperità in tutto l’emisfero occidentale piuttosto che riproporre la guerra fredda”.

“Ora è il momento di parlare della nostra storia, di combattere insieme la crisi climatica e di investire in una pace duratura”, ha dichiarato Casar.